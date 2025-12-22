Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hàng quán ở TP.HCM rực rỡ không khí Giáng sinh, giới trẻ đua nhau check-in

22-12-2025 - 19:01 PM | Lifestyle

Chỉ còn 3 ngày nữa đến Giáng sinh 2025, các hàng quán ở TP.HCM đồng loạt lên đèn, trang trí rực rỡ, thu hút đông đảo người trẻ đến chụp ảnh, check-in.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 22/12, tại TP.HCM, các hàng quán trở thành điểm check-in lý tưởng của giới trẻ khi đồng loạt lên đèn, trang trí tiểu cảnh Giáng sinh rực rỡ.

Tại quán cà phê Clem (đường Nguyễn Gia Trí, phường Thạnh Mỹ Tây), tiểu cảnh gồm nhiều cây thông tuyết, gấu bông, tạo nên những góc hình rực rỡ không thể bỏ qua.

"Năm nào cũng vậy, đến mùa Giáng sinh là tụi mình lại rủ nhau đi các quán cà phê chụp hình. Vừa có ảnh đẹp, vừa là cơ hội để bạn bè ngồi lại với nhau dịp cuối năm rất ý nghĩa", bạn Thuỳ Ân (ngụ phường Bình Lợi Trung) chia sẻ.

Các món nước cũng rực rỡ, được pha chế theo sắc màu Giáng sinh.

Tại quán Maison de Boony (đường Tú Xương, phường Võ Thị Sáu), tông màu xanh lá chủ đạo của quán, nay pha thêm sắc đỏ giúp không gian vừa tươi mới, vừa ấm cúng.

Để không gian rực rỡ theo đúng không khí mùa lễ hội, các chủ quán đều cho biết bỏ ra kinh phí không hề nhỏ. Tuỳ quy mô quán, kinh phí dao động từ 50 - 200 triệu đồng.

Những chi tiết nhỏ nhưng được khách hàng nhận xét dễ thương, tạo điểm nhấn.

Check-in mùa Giáng sinh.

Quán Hiên nhà Coffee (đường Lê Đình Thám, phường Tân Sơn Nhì).

Nước uống đúng chủ đề Giáng sinh.

Decor tuyết rơi, không khác gì mùa Giáng sinh ở châu Âu.

Không gian trong quán được đầu tư bài bản, thu hút người trẻ đến chụp hình.

"Mình chụp hình và đăng lên mạng xã hội, nhiều bạn bè còn tưởng là ở châu Âu. Thật sự rất ấn tượng", Bảo My (ngụ phường Sài Gòn) cho hay.

Phát hiện nữ nhân viên công ty vàng bạc thường xuyên đi mua bạc xi mạ, sở hữu gần 550 triệu đồng: Công an Cần Thơ làm rõ điểm bất thường

Theo Tuệ Lâm/VTC News

VTC News

1 địa phương tổng thu du lịch đạt hơn 13.000 tỷ đồng cao nhất lịch sử: Vừa đón cầu truyền hình Đường lên đỉnh Olympia 2025, khách đi 1 lần nhớ mãi khó quên

Giúp việc sống cùng nhà, gia chủ chi 1,5 tỷ cải tạo căn hộ 52m²

5 dấu hiệu nhà quý hơn cả núi tiền, chuyển đi hay bán đều phí lộc trời ban

17:52 , 22/12/2025
Càng tiết kiệm càng tốn tiền: 8 hành vi tưởng đúng mà khiến hàng triệu người rơi vào bẫy chi tiêu

16:35 , 22/12/2025
“Nàng thơ Á Đông” Helly Tống gây bất ngờ với hình ảnh khác lạ

16:17 , 22/12/2025
Vì sao nhiều khán giả không xem được 'Mưa đỏ'?

15:55 , 22/12/2025

