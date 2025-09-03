Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người phụ nữ trung niên biến ban công nhỏ thành quán trà tuyệt đẹp: Góc thiền giữa phố thị khiến ai cũng mơ ước

03-09-2025 - 16:08 PM | Lifestyle

Ngày nay, sống ở chung cư mà không có ban công thì thật thiếu thốn. Nhưng phần lớn ban công lại bị bỏ phí, chất đầy thùng carton cũ, chậu hoa vỡ, dây phơi quần áo lủng lẳng. Thế nên, khi người phụ nữ trung niên ở Tứ Xuyên biến ban công nhỏ của mình thành một quán trà mang cảm giác thiền, nhiều người không khỏi trầm trồ.

Góc nhỏ nhưng đầy thi vị

Người phụ nữ trung niên biến ban công nhỏ thành quán trà tuyệt đẹp: Góc thiền giữa phố thị khiến ai cũng mơ ước- Ảnh 1.
Người phụ nữ trung niên biến ban công nhỏ thành quán trà tuyệt đẹp: Góc thiền giữa phố thị khiến ai cũng mơ ước- Ảnh 2.

Ban công ấy chỉ vừa đủ cho hai người đứng, vậy mà lại “biến hình” thành không gian thư giãn hiếm có.

- Một chiếc bàn cà phê mây nhỏ xinh đặt giữa.

- Một sofa vải lanh màu rơm khô, đủ nửa người ngả lưng nhưng thoải mái hơn cả giường.

- Một chiếc giỏ lười xếp gọn gàng bên cạnh.

Khi nắng xiên xuống, khay trà hoa nhài tỏa hương lan khắp phòng khách. Thưởng trà ở đây, ngay cả tiếng chuông báo thức cũng bỗng hóa vô nghĩa.

Người phụ nữ trung niên biến ban công nhỏ thành quán trà tuyệt đẹp: Góc thiền giữa phố thị khiến ai cũng mơ ước- Ảnh 3.
Người phụ nữ trung niên biến ban công nhỏ thành quán trà tuyệt đẹp: Góc thiền giữa phố thị khiến ai cũng mơ ước- Ảnh 4.

Sự sống từ từng chiếc lá

Không gian ấy không chỉ có bàn ghế. Trầu bà leo xanh mướt bám tường, hoa hồng phớt nở còn vương sương sớm, một góc bạc hà chỉ cần chạm nhẹ đã lan tỏa hương mát lành. Đó không phải sự bày biện để chụp ảnh, mà là sự nuôi dưỡng sống động: tưới nước, chạm vào lá, nhìn từng nụ bé xíu bung nở. Niềm vui này, theo cô, còn đáng hơn cả việc khui một gói hàng mới.

Chi phí chẳng hề đắt đỏ

Người phụ nữ trung niên biến ban công nhỏ thành quán trà tuyệt đẹp: Góc thiền giữa phố thị khiến ai cũng mơ ước- Ảnh 5.

Người ngoài tưởng phải tốn kém nhiều, nhưng thực tế lại ngược lại:

- Vách gỗ lấy từ chợ đồ cũ, giá chỉ 20 tệ/tấm, phủ vecni cho thơm mùi gỗ.

- Ghế mây mua online 39 tệ, càng cũ càng mềm.

- Khay trà là đồ cũ từ quê, có vết nứt quấn dây đồng tạo nét độc đáo.

Điều quan trọng, theo cô, không phải giá tiền, mà là “thổi hồn” vào không gian sống – chọn thứ phù hợp, chừa khoảng trống cho nắng và gió.

Bài học từ ban công nhỏ

Nhiều bạn trẻ kêu bận rộn, chẳng có thời gian tận hưởng. Nhưng nếu chịu bỏ 10 phút sau giờ làm để ngồi bên ban công, chạm vào lá cây, ngửi mùi trà, thì chẳng phải dễ chịu hơn việc lướt video suốt nửa tiếng sao? Ánh nắng, nụ hoa, làn gió – chúng không chờ đến khi ta có tiền mới tận hưởng.

Hóa ra, cải tạo ban công không chỉ là làm đẹp, mà còn là cách tìm nơi thở trong phố thị chật hẹp. Một góc nhỏ thôi, nhưng nếu quan tâm, nó sẽ “mỉm cười lại với bạn”. Đó mới là hạnh phúc hữu hình nhất.

Ngôi nhà 12m² có đủ 2 phòng ngủ, 2 phòng khách và cả ban công – sống nhỏ mà không hề thiếu thốn

Theo Như Anh

Phụ nữ số

Từ Khóa:
Ban công

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chỉ còn chưa đầy 12 ngày nữa để ghé qua điểm check-in hot nhất Đông Anh: Gần 4 triệu người đổ về, lấp đầy không gian triển lãm 260.000m2

Chỉ còn chưa đầy 12 ngày nữa để ghé qua điểm check-in hot nhất Đông Anh: Gần 4 triệu người đổ về, lấp đầy không gian triển lãm 260.000m2 Nổi bật

Lái ô tô từ Hải Phòng đi Hà Nội chơi lễ, gia đình 8 người chuẩn bị 80 triệu: "Tốn bao nhiêu tiền cũng không tiếc"

Lái ô tô từ Hải Phòng đi Hà Nội chơi lễ, gia đình 8 người chuẩn bị 80 triệu: "Tốn bao nhiêu tiền cũng không tiếc" Nổi bật

Muốn chơi “môn thể thao gợi cảm nhất thế giới” năm 2025: Có 3 điều nhất định phải biết

Muốn chơi “môn thể thao gợi cảm nhất thế giới” năm 2025: Có 3 điều nhất định phải biết

16:02 , 03/09/2025
Diễn viên ở nhà 1.800m2 đẹp như resort: Gia tộc lừng lẫy, 51 tuổi lại độc thân, con gái xinh như hoa hậu

Diễn viên ở nhà 1.800m2 đẹp như resort: Gia tộc lừng lẫy, 51 tuổi lại độc thân, con gái xinh như hoa hậu

15:55 , 03/09/2025
Lương Xuân Trường cưới tiểu thư Nhuệ Giang, cuộc sống sau hôn nhân hiện tại thế nào?

Lương Xuân Trường cưới tiểu thư Nhuệ Giang, cuộc sống sau hôn nhân hiện tại thế nào?

15:42 , 03/09/2025
Vì sao chuyện "buồn như phim hài" của Trúc Nhân ở đại lễ A80 gây sốt?

Vì sao chuyện "buồn như phim hài" của Trúc Nhân ở đại lễ A80 gây sốt?

15:40 , 03/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên