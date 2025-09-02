Phần tường thừa thãi ở ban công hóa ra lại "quý như vàng", 4 tận dụng giúp nhà sang hẳn ra!

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ban công mà có phần tường này đừng vội xem là nhược điểm, biết cách tận dụng sẽ trở thành điểm nhấn nâng tầm thiết kế cho toàn bộ không gian sống.

Khi cải tạo căn hộ, nhiều người thường băn khoăn trước hai mảng tường dày nhô ra hai bên cửa sổ. Đây thực chất là phần kết cấu chịu lực của tòa nhà, bắt buộc phải giữ nguyên, không thể phá bỏ hay thay đổi. Điều này đôi khi khiến không gian nhìn bí hơn và hạn chế ánh sáng. Tuy nhiên, thay vì coi đó là bất lợi, bạn hoàn toàn có thể khéo léo tận dụng để biến chúng thành điểm nhấn trang trí hoặc bố trí các góc chức năng nhỏ, vừa đẹp vừa hữu ích.

Dưới đây là gợi ý 4 cách tận dụng lý tưởng, không chỉ giải quyết được nhược điểm kiến trúc mà còn tạo thêm không gian sống tiện ích.

1. Khu vực phơi đồ độc lập 

Nhiều gia đình thường băn khoăn khi phơi quần áo ngoài ban công, bởi từ phòng khách dễ dàng nhìn thấy, khiến tổng thể kém thẩm mỹ. Một cách xử lý thông minh là tận dụng mảng tường nhô ra để thiết kế khu phơi đồ riêng biệt. Nhờ vậy, không gian sinh hoạt và không gian phơi giặt được tách rời, vừa gọn gàng vừa kín đáo.

2. Góc nước và quầy bar nhỏ 

Ai yêu thích sự tinh tế có thể tận dụng mảng tường ban công để decor thành 1 quầy bar mini. Chỉ cần lắp bàn nhỏ, thêm ghế cao, bạn đã có một quầy bar xinh xắn để thưởng trà, đọc sách hay nhâm nhi ly rượu vang. Nếu muốn tối ưu hơn, có thể thiết kế thêm hộc tủ mỏng dưới bàn để cất cốc chén hoặc sách.

3. Góc làm việc và học tập 

Nhà bạn không có phòng làm việc riêng? Vậy thì ban công có phần tường thò ra hoàn toàn có thể biến thành bàn học hoặc bàn làm việc tiện lợi cho bạn. Chỉ cần kê một chiếc bàn dài, thêm giá sách nhỏ ở bên cạnh, bạn đã có một góc yên tĩnh đầy ánh sáng. Gia đình nào cần rộng rãi hơn có thể làm bàn chữ L để tăng không gian sử dụng.

4. Góc đọc sách thư giãn 

Nếu nhà có trẻ nhỏ, bạn có thể thiết kế kệ sách âm sát ở phần tường thò ra, trải thêm thảm hoặc nệm ngồi để tạo thành không gian đọc sách ấm cúng. Trong trường hợp bức tường quá dày, có thể xử lý bằng bo tròn hoặc làm thành ghế băng dài vừa đẹp mắt vừa an toàn.

Theo Toutiao 

Từ ban công lụp xụp 3m² đến khu vườn xanh mát mắt: Biến hóa tuyệt vời khiến ai cũng ngỡ ngàng và ao ước

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

