Ban công có 5 món phá tài hao của: Người khôn dọn sạch bách, kẻ dại giữ lại ôm lấy tai ương

18-08-2025 - 21:16 PM | Sống

Ban công tuy nhỏ, nhưng ảnh hưởng trực tiếp tới ánh sáng, năng lượng và phong thủy của cả ngôi nhà. Giữ ban công thoáng sạch, tránh 5 món cấm kỵ ở trên chính là cách để gia đình luôn sáng sủa, khỏe mạnh, tinh thần nhẹ nhõm, vận khí hanh thông.

Nhiều người mơ ước có một ban công rộng rãi để trồng hoa, đặt ghế nằm hóng gió, sáng ngắm nắng mai, tối ngắm sao trời. Nhưng thực tế, phần lớn ban công trong các gia đình lại biến thành… kho phế liệu mini, nơi chất đủ thứ đồ đạc không dùng tới. Thói quen này tưởng vô hại, nhưng theo phong thủy lẫn kinh nghiệm sống, có những món tuyệt đối không nên đặt ở ban công. Cụ thể là 5 món sau đây. 

1. Tuyệt đối không để đồ đạc bừa bãi

Rất nhiều gia đình coi ban công là nơi chứa tạm bàn ghế hỏng, thùng giấy, giày dép cũ… Nhưng việc chất đồ lung tung khiến không gian vừa xấu xí, u ám, vừa chặn gió, chắn sáng, biến căn nhà thành nơi bí bức, nặng nề. Nguy hiểm hơn, ban công vốn là lối thoát hiểm, khi khẩn cấp lại bị đồ đạc chắn lối thì chẳng khác nào tự khóa đường sống.

Cách tốt nhất: chỉ giữ những thứ thật sự cần thiết, còn lại nên bỏ đi. Ban công càng thoáng, nhà càng sáng, tâm trạng càng nhẹ nhõm.

2. Không để quá nhiều cây xanh

Ban công là chỗ lý tưởng để trồng cây, nhưng quá đà sẽ gây che nắng, cản gió, làm căn nhà ẩm thấp và tối tăm. Ẩm mốc kéo dài không chỉ hại tường, hỏng sàn mà còn dễ khiến gia chủ tâm trạng u ám, hay cáu gắt.

Mẹo hay: Hãy chọn cây nhỏ, dễ chăm, vừa xanh mát vừa giữ được sự thông thoáng.

3. Không để đồ nguy hiểm

Những thứ như cồn, xăng, pháo, thuốc trừ sâu, hóa chất… gặp nắng nóng rất dễ bốc hơi, bén lửa, gây hỏa hoạn hoặc ngộ độc. Thậm chí các vật sắc nhọn cũng không nên để ở ban công  vì diện tích hẹp, chỉ một chút sơ ý cũng dễ gây thương tích.

4. Không để đồ điện tử, điện lạnh

Nhiều người đặt tủ lạnh, máy giặt ở ban công để tiết kiệm diện tích. Nhưng sự thật là nhiệt độ, độ ẩm ngoài ban công khiến thiết bị hao điện, nhanh hỏng, thậm chí chập cháy. Vừa tốn tiền sửa, vừa rước nguy hiểm.

5. Không để đồ ăn, thực phẩm

Một số gia đình hay cất lương khô, đồ muối, thậm chí thịt cá khô ngoài ban công. Nhưng môi trường nóng, ẩm, bụi khiến thực phẩm nhanh mốc, ôi thiu, ăn vào dễ ngộ độc, vứt đi thì phí của.

Lưu ý: Muốn giữ thực phẩm, nên cất ở nơi mát, khô, sạch, hoặc đầu tư tủ đựng gọn gàng trong nhà.

Theo Kim Trí Tú

