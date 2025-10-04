Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ban công nhà giàu thường đặt 3 cây này để trấn giữ của cải, còn tốt cho sức khỏe chủ nhân

04-10-2025 - 11:10 AM | Lifestyle

Những loại cây này vừa đẹp vừa có ý nghĩa tốt lành, rất hợp trồng ở khu vực ban công.

Người ta vẫn quan niệm, một ban công xanh tươi chẳng những khiến ngôi nhà thêm sinh động mà còn là nơi thu hút khí lành, mang lại nhiều may mắn cho gia đình. Cây cối không chỉ làm đẹp, lọc bụi và tạo cảm giác thư thái mà còn mang trong mình ý nghĩa phong thủy riêng. Chọn đúng loại cây trồng, gia chủ chẳng khác nào đặt một "bùa hộ mệnh" giúp tiền tài và phúc khí luôn ghé thăm. Và trong số vô vàn loài cây cảnh, có 3 loại thường được nhắc đến nhiều nhất vì được xem là biểu tượng của tài lộc. 

1. Phật thủ: biểu tượng cát tường và sung túc 

Cây phật thủ vốn thuộc họ cam quýt, nổi bật với quả vàng có hình dáng giống bàn tay Phật. Hình tượng ấy được xem là biểu trưng của sự che chở và phúc lành. Khi vào mùa, quả tỏa hương nhẹ nhàng, giúp không gian thêm trong lành và dễ chịu. Trong phong thủy, quả phật thủ mang ý nghĩa tiền bạc sung túc, cuộc sống no đủ. Bởi thế, dù kinh tế không mấy dư dả, nhiều người vẫn ưu tiên trồng một chậu phật thủ trên ban công để đón vận may.

Ban công nhà giàu thường đặt 3 cây này để trấn giữ của cải, còn tốt cho sức khỏe chủ nhân- Ảnh 1.

2. Sen đá ống điếu: cây hút tiền của gia đình 

Sen đá ống điếu, còn được gọi là cây hút tiền, vốn nổi tiếng với khả năng chiêu tài. Đây là loài cây nhỏ nhắn, mọng nước, cực kỳ dễ chăm, gần như không cần quá nhiều công sức. Khi thời tiết lạnh, lá cây chuyển viền đỏ rực, nhìn vừa lạ mắt vừa mang ý nghĩa may mắn. Nhiều gia đình chọn sen đá ống điếu đặt ở ban công hoặc làm quà tặng trong dịp khai trương, với mong muốn gia chủ luôn dư dả, tài lộc dồi dào.

Ban công nhà giàu thường đặt 3 cây này để trấn giữ của cải, còn tốt cho sức khỏe chủ nhân- Ảnh 2.

3. Trạng nguyên: hoa đỏ tượng trưng phú quý

Trạng nguyên được biết đến là loài cây mang sắc đỏ rực rỡ, thường nở vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Màu đỏ của hoa không chỉ tượng trưng cho niềm vui, hạnh phúc mà còn là biểu tượng của may mắn, phú quý và thành công. Đặt một chậu trạng nguyên ở ban công, vừa làm sáng bừng không gian, vừa mang ý nghĩa thăng tiến cho gia chủ. Nhiều gia đình tin rằng trồng trạng nguyên sẽ giúp công việc thuận lợi, tiền tài hanh thông, nhất là trong năm mới.

Ban công nhà giàu thường đặt 3 cây này để trấn giữ của cải, còn tốt cho sức khỏe chủ nhân- Ảnh 3.

Phật thủ, sen đá ống điếu và trạng nguyên vừa dễ chăm sóc, vừa đẹp lại mang ý nghĩa phong thủy tốt. Trồng chúng ở ban công không chỉ làm bừng sáng không gian sống, giúp tinh thần thêm hứng khởi mà còn được tin rằng sẽ mang lại tài lộc, xua đi vận xấu. Người xưa vẫn thường nói, nhà có cây cát tường thì ắt sẽ có phúc, vì vậy những loại cây này luôn đáng để sở hữu.

Tổng hợp

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Căn hộ 42m2 gây sốt của cô gái sống 1 mình: Không TV, không bàn trà nhưng ai cũng phải thừa nhận đây là cuộc sống mơ ước

Căn hộ 42m2 gây sốt của cô gái sống 1 mình: Không TV, không bàn trà nhưng ai cũng phải thừa nhận đây là cuộc sống mơ ước Nổi bật

Có gì ở ngôi làng duy nhất Việt Nam vừa lọt danh sách đẹp nhất thế giới?

Có gì ở ngôi làng duy nhất Việt Nam vừa lọt danh sách đẹp nhất thế giới? Nổi bật

Giọng ca gốc của hit 7 tỷ view Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình làm rõ tin đồn tình ái với Nguyễn Văn Chung

Giọng ca gốc của hit 7 tỷ view Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình làm rõ tin đồn tình ái với Nguyễn Văn Chung

10:46 , 04/10/2025
Nghệ sĩ Việt U70 không vợ con: Ở nhà thuê 30m2, bị tai nạn nứt mặt, sợ bệnh tật phải ngồi xe lăn

Nghệ sĩ Việt U70 không vợ con: Ở nhà thuê 30m2, bị tai nạn nứt mặt, sợ bệnh tật phải ngồi xe lăn

10:35 , 04/10/2025
Bánh trung thu dát vàng 24K giá tiền triệu hút khách

Bánh trung thu dát vàng 24K giá tiền triệu hút khách

10:23 , 04/10/2025
Nhà 1 Hoa hậu Việt tan hoang sau lũ quét, xem cận khung cảnh mới kinh hoàng

Nhà 1 Hoa hậu Việt tan hoang sau lũ quét, xem cận khung cảnh mới kinh hoàng

10:15 , 04/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên