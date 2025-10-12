Không phải mê tín: Phòng khách to mấy cũng không thể đặt 4 thứ này nếu không muốn tài lộc, sức khỏe đều sa sút

Nhiều người khi trang trí phòng khách thường chú trọng đến diện tích, ánh sáng hay màu sắc, nhưng lại dễ bỏ qua những chi tiết nhỏ có thể ảnh hưởng đến phong thủy, sức khỏe và cả tâm lý của gia chủ. Dù phòng khách lớn hay nhỏ, có 4 loại vật dụng tưởng như vô hại nhưng thực tế lại nên tránh đặt trong không gian này. Đây không phải là mê tín, mà là sự tổng hợp từ kinh nghiệm thực tế và cơ sở khoa học.

1. Gương

Không ít gia đình thích treo một tấm gương lớn trong phòng khách với mong muốn tạo cảm giác không gian rộng hơn và sáng hơn. Tuy nhiên, gương trong phòng khách không chỉ ảnh hưởng đến phong thủy mà còn có thể gây tác động tiêu cực đến tâm lý con người.

Về mặt thị giác, gương phản chiếu ánh sáng mạnh khiến người nhìn dễ bị chói, nhức mắt, thậm chí mệt mỏi nếu tiếp xúc lâu. Đặc biệt, khi gương đối diện trực tiếp với ghế sofa hay vị trí ngồi, người trong nhà có thể xuất hiện cảm giác “bị theo dõi” - trong tâm lý học gọi là “cảm giác bị giám sát”. Trạng thái này kéo dài sẽ khiến con người dễ mất tập trung, tinh thần căng thẳng, khó thư giãn.

Về phong thủy, phòng khách được xem là nơi tụ tài, tượng trưng cho vận khí của gia đình. Gương có tác dụng phản xạ nên dễ làm “phản tài khí”, khiến may mắn và tài lộc bị phân tán. Một số chuyên gia phong thủy hiện đại còn cho rằng, ánh sáng phản xạ từ gương vào buổi tối có thể ảnh hưởng đến nhịp sinh học, gây khó ngủ và khiến cơ thể mệt mỏi.

2. Hoa giả

Hoa giả được nhiều người ưa chuộng vì không cần chăm sóc mà vẫn giữ được vẻ tươi tắn quanh năm. Tuy nhiên, đây lại là món đồ không nên xuất hiện trong phòng khách.

Xét về phong thủy, hoa giả không có sức sống, tượng trưng cho sự tĩnh lặng và “vô sinh khí”, dễ khiến năng lượng trong nhà bị trì trệ, ảnh hưởng đến vận may và sự hòa thuận trong gia đình.

Về mặt sức khỏe, hầu hết hoa giả được làm từ nhựa hoặc vải tổng hợp, những chất liệu có thể phát tán hợp chất hóa học độc hại nếu để lâu trong môi trường kín. Thêm vào đó, hoa giả rất dễ bám bụi, nếu không được vệ sinh thường xuyên sẽ trở thành ổ chứa vi khuẩn, ảnh hưởng đến hô hấp.

Xét về thẩm mỹ, hoa giả thiếu đi mùi hương tự nhiên và cảm giác tươi mát mà hoa thật mang lại. Dưới ánh nắng, màu sắc của chúng dễ bị phai hoặc biến dạng, khiến tổng thể không gian căn nhà trở nên kém tinh tế.

3. Quá nhiều nội thất

Một số người quan niệm rằng càng nhiều đồ nội thất thì ngôi nhà càng sang trọng và tiện nghi. Tuy nhiên, việc đặt quá nhiều bàn, ghế, tủ hay kệ lại là sai lầm phổ biến khiến phòng khách của bạn trở nên chật chội, bí bách.

Không gian quá nhiều đồ đạc sẽ hạn chế khả năng lưu thông không khí và ánh sáng. Các nghiên cứu về môi trường sống chỉ ra rằng, khi sống trong không gian chật hẹp và rối mắt, con người dễ bị căng thẳng và mệt mỏi hơn. Ngoài ra, việc dọn dẹp, vệ sinh cũng trở nên nặng nề, tạo cảm giác bừa bộn.

Theo phong thủy, phòng khách cần giữ sự thông thoáng, sáng sủa để đón nhận vận khí tốt. Việc bố trí quá nhiều đồ sẽ cản trở dòng năng lượng, gây xáo trộn khí trường, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của gia chủ.

Các chuyên gia thiết kế hiện đại cũng ủng hộ nguyên tắc “ít mà tinh tế” - sử dụng ít đồ nhưng có công năng, giúp không gian trở nên gọn gàng và thoải mái hơn.

4. Đồ trang trí quá cầu kỳ

Phòng khách là không gian sinh hoạt và tiếp khách chính của gia đình, nên nhiều người muốn dùng thật nhiều đồ trang trí để thể hiện gu thẩm mỹ của mình. Tuy nhiên, việc lạm dụng các vật trang trí cầu kỳ, nhiều màu sắc hoặc hình dạng lạ mắt lại vô tình khiến tổng thể trở nên rối rắm, thiếu hài hòa.

Về mặt tâm lý học, khi tầm nhìn bị bao quanh bởi quá nhiều chi tiết, não bộ phải xử lý lượng thông tin lớn hơn, dẫn đến mệt mỏi và giảm khả năng tập trung. Những vật có hình dạng sắc nhọn hoặc màu quá gắt còn có thể gây cảm giác bất an.

Phong thủy cũng khuyên nên giữ sự cân bằng, hài hòa giữa các yếu tố trong phòng khách. Trang trí quá nhiều sẽ khiến năng lượng bị phân tán, ảnh hưởng đến sự ổn định của khí trường trong nhà.

Phong cách thiết kế hiện đại ngày nay hướng tới sự tinh giản - dùng ít chi tiết nhưng chú trọng sự hài hòa giữa ánh sáng, màu sắc và bố cục, giúp không gian vừa đẹp vừa dễ chịu.

(Theo Baijiahao)