Đặt 1 trong 6 cây phong thủy này trong phòng khách: 9/10 gia đình đều giàu có

Vì sao phòng khách nên có cây phong thủy?

Phòng khách được xem là “bộ mặt” của ngôi nhà, nơi hội tụ sinh khí và cũng là không gian đón tài lộc. Nếu như nội thất đôi khi đòi hỏi ngân sách lớn, thì cây xanh lại là vật trang trí đơn giản, giá hợp lý nhưng hiệu quả bất ngờ.

Theo quan niệm dân gian: “Nếu có một cây xanh trong phòng khách, chín trong mười gia đình sẽ giàu có”. Bởi cây không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn mang ý nghĩa may mắn, giúp gia chủ thuận lợi trong công việc và cuộc sống.

1. Cây kim tiền – biểu tượng của sự giàu có

Cây kim tiền từ lâu đã được coi là loại cây chiêu tài mạnh mẽ nhất. Thân cây khỏe, lá mọc đối xứng xanh bóng tượng trưng cho sự phát đạt.

Cách bày trí:

- Một chậu lớn đặt ở góc phòng khách để tạo điểm nhấn.

- Hoặc trồng thủy sinh nhỏ gọn để bàn làm việc, bàn trà.

Lưu ý chăm sóc: cần nhiều ánh sáng, tưới vừa phải. Khi trời lạnh dưới 5℃ nên chuyển sang trồng đất để cây không bị hỏng rễ.

2. Cây hạnh phúc – ấm êm, viên mãn

Đúng như tên gọi, cây hạnh phúc mang đến sự an yên và hài hòa. Lá cây xanh đậm, bóng mượt, ra hoa trắng vào mùa hè, vừa đẹp vừa sang.

Ý nghĩa: tượng trưng cho niềm vui và sự tròn đầy trong gia đình.

Chăm sóc: dễ trồng, chỉ cần ánh sáng vừa phải và nhiệt độ trên 5℃ là cây xanh tốt quanh năm.

3. Cây đa vàng – thu hút tài lộc

Cây đa vàng nổi bật với những chiếc lá viền vàng, tượng trưng cho tiền bạc và sự sung túc. Trong phong thủy, cây mang năng lượng tích cực, giúp gia chủ thịnh vượng và gặp may mắn.

Cách đặt: phòng khách hoặc văn phòng, gần cửa sổ có ánh sáng khuếch tán.

Chăm sóc: tưới khi đất khô, giữ độ sáng 4–6 tiếng mỗi ngày.

4. Cây ngũ gia bì chân vịt – tài lộc bốn phương

Loại cây này có lá xòe như bàn tay, tượng trưng cho sự sum vầy và của cải dồi dào. Người xưa gọi đây là cây “cát tường” bởi ý nghĩa chiêu tài bốn phương tám hướng.

Ý nghĩa: mang đến may mắn, giúp gia đình vững vàng về tài chính.

Chăm sóc: không kén đất, chỉ cần ánh sáng và bón phân định kỳ là cây phát triển tốt.

5. Cây lưỡi hổ – bền bỉ, thịnh vượng

Cây lưỡi hổ thường được gọi là “cây tiền” vì lá mọc thẳng, dày, giống những đồng tiền xếp chồng. Đây là loại cây phong thủy nổi tiếng, tượng trưng cho sự thăng tiến và phát đạt.

Ưu điểm: chịu hạn rất tốt, dễ chăm sóc, sống khỏe trong điều kiện thiếu sáng.

Cách đặt: phòng khách, bàn làm việc hoặc phòng đọc sách để tăng nguồn năng lượng tích cực.

6. Cây ngọc bích – khi nở hoa, phúc khí đầy nhà

Cây ngọc bích (còn gọi là phỉ thúy) có lá mọng nước, xanh ngọc. Nếu trồng đủ lâu (từ 6 năm trở lên), cây có thể nở hoa trắng, biểu tượng cho sự may mắn và thịnh vượng.

Ý nghĩa: mang lại điềm lành, bình an cho cả gia đình.

Chăm sóc: dễ nhân giống bằng cành, chịu hạn tốt, thích hợp đặt trong phòng khách gần ánh sáng.

Kết luận

Một chậu cây phong thủy trong phòng khách không chỉ làm đẹp không gian mà còn mang ý nghĩa chiêu tài, đón lộc. Từ kim tiền, hạnh phúc đến ngọc bích… mỗi loại cây đều chứa đựng lời chúc may mắn cho gia chủ.

Nếu bạn muốn không gian sống thêm xanh mát và ví tiền thêm rủng rỉnh, hãy thử trồng một trong sáu loại “cây tài lộc” này ngay hôm nay.

