5 cây ông bà dặn trồng phòng khách: Hút lộc như vòi rồng, vinh hoa phú quý 3 đời con cháu

Trồng cây trong phòng khách không chỉ là việc trang trí, mà còn gắn liền với phong thủy và năng lượng tích cực cho gia đình. Người xưa có câu: phòng khách trồng cây, mười nhà chín nhà giàu, đặc biệt nếu chọn những cây “giữ nhà”, vừa giúp thanh lọc không khí, vừa mang may mắn, bảo vệ con cháu, gia đình hạnh phúc. Dưới đây là 5 loại cây lý tưởng cho phòng khách mà bạn nên cân nhắc:

1. Cây hạnh phúc

Cây hạnh phúc là loại cây thân cao, cành tán xòe rộng, lá xanh bóng và dày đặc, khi ánh sáng chiếu vào, lá ánh lên màu xanh mướt đầy sức sống. Nó có khả năng hấp thụ khí độc, chuyển đổi thành oxy, giúp không gian phòng khách luôn trong lành.

Về phong thủy, hạnh phúc tượng trưng cho sự sung túc, bình an và may mắn. Cây càng xanh mướt, vận khí gia đình càng tốt. Chăm sóc cây rất đơn giản: nhiệt độ trên 10 độ là cây phát triển tốt quanh năm, đặt cây nơi có ánh sáng vừa phải, tránh nắng gắt trực tiếp, tưới nước định kỳ, phun sương giữ ẩm lá. Đất trồng nên chọn loại tơi xốp như đất trấu, phân trộn và thay chậu 1-2 năm một lần để rễ luôn khỏe mạnh.

2. Cây tử đằng

Cây tử đằng mang hoa tím rủ xuống như chuỗi chuông cao quý, tỏa hương nhẹ nhàng, vừa đẹp mắt vừa thanh thoát. Cây tượng trưng cho khí chất thanh cao, thu hút vượng khí, may mắn, tạo cảm giác an lành cho gia chủ.

Khi trồng trong phòng khách, nên làm bonsai để tạo hình mềm mại, kết hợp chậu sứ hoặc gỗ sang trọng. Việc tỉa cành định kỳ giúp cây luôn gọn gàng, hoa đẹp và tạo điểm nhấn nghệ thuật. Ánh sáng là yếu tố quan trọng, cây ưa sáng nhưng tránh nắng trực tiếp, cần tưới nước đều, giữ đất hơi ẩm.

3. Cây huyết dụ

Huyết dụ là cây đặc biệt với thân cây mạnh mẽ và nhựa đỏ như máu rồng, mang ý nghĩa sức khỏe, trường thọ và bảo vệ gia đình. Cây có khả năng lọc không khí tuyệt vời, hấp thụ CO2, chuyển thành oxy, mang lại bầu không khí trong lành, giảm stress.

Cây dễ chăm, chịu hạn tốt, tuổi thọ cao, phù hợp trồng trong chậu trung bình hoặc lớn, đất tơi xốp, thêm trấu hoặc sỏi nhẹ để thoát nước tốt. Khi nhiệt độ xuống dưới 13 độ, cần đưa cây vào nơi ấm áp, phun sương giữ độ ẩm lá. Huyết dụ vừa là cây trang trí, vừa là cây phong thủy giữ tiền tài và sức khỏe.

4. Cây bồ đề lá nhỏ

Cây bồ đề lá nhỏ, hay còn gọi là cây giác ngộ, là loại cây thân gỗ nhỏ, lá xanh mượt, tượng trưng cho sức khỏe, trí tuệ, hạnh phúc và sự an lành trong gia đình. Theo truyền thuyết, Phật thành đạo dưới cây bồ đề, nên đặt cây trong phòng khách mang ý nghĩa bình an và trí tuệ sáng suốt.

Cây ưa sáng nhưng tránh nắng gắt, thích đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng. Cần bón phân hữu cơ định kỳ, khoảng 1-2 năm thay chậu một lần để rễ phát triển tốt. Khi nhiệt độ thấp dưới 8 độ, nên đưa cây vào trong nhà, giữ ánh sáng đủ và phun sương giữ lá luôn xanh mướt. Đây là cây vừa làm cảnh vừa mang năng lượng tốt cho phòng khách.

5. Cây thanh long

Cây thanh long là loại cây leo, ra hoa lớn và quả đỏ rực rỡ, biểu tượng cho sự thịnh vượng, may mắn, con cháu sung túc và hạnh phúc bền lâu. Trong phong thủy, quả đỏ rực mang ý nghĩa tài lộc, gia đình luôn ấm no, hưng thịnh.

Cây ưa ánh sáng mạnh và cần nhiệt độ trên 13 độ, trồng bằng phương pháp giâm cành vào đất thoát nước tốt. Khi cây ra hoa trong nhà, cần hỗ trợ thụ phấn bằng tay để đảm bảo kết quả, cây dễ chăm, tưới nước đều, đặt chậu nơi thoáng mát và nhận ánh sáng nhiều giờ trong ngày. Thanh long vừa làm cảnh vừa mang may mắn, thu hút tài lộc cho phòng khách.

Theo: Toutiao