13-10-2025 - 20:32 PM

Du lịch Việt Nam vào đúng thời điểm mưa bão, nhiều khách nước ngoài đã có những trải nghiệm “bất đắc dĩ” có một không hai.

Mới đây, tài khoản TikTok của một hướng dẫn viên du lịch đã chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh khách du lịch tham gia công tác dọn dẹp một khu vui chơi sau lũ lụt tại thành phố Thái Nguyên. Những vị khách Tây này tích cực dọn từng quả bóng trong khu vui chơi, tỏ ra hài lòng sau khi hoàn thành xong các hoạt động đặc biệt này. 

Khách Tây bỏ tiền đến Việt Nam làm gì thế này?- Ảnh 1.

Khung cảnh khu vui chơi bị ảnh hưởng bởi mưa lũ (Nguồn: TikTok @sonuutu90)

Đoạn video nhanh chóng thu về gần 30.000 lượt xem và hàng nghìn lượt tương tác chỉ sau chưa đầy một ngày. Nhiều cư dân mạng còn để lại bình luận hài hước: “Ở nhà làm việc để có tiền đi du lịch, đến lúc bỏ tiền đi du lịch rồi lại phải làm tiếp. Nhưng mà vui”, “Người dân Thái Nguyên cảm ơn các bạn Tây, giàu năng lượng quá”, “Đi du lịch hay đi xuất khẩu lao động đây”... Có người cho rằng đây sẽ là trải nghiệm khó quên với những vị khách này trong hành trình khám phá, du lịch Việt Nam.

Khách Tây bỏ tiền đến Việt Nam làm gì thế này?- Ảnh 2.

Khách Tây bỏ tiền đến Việt Nam làm gì thế này?- Ảnh 3.

Những vị khách Tây tỉ mỉ dọn dẹp cùng hướng dẫn viên du lịch 

Khách Tây bỏ tiền đến Việt Nam làm gì thế này?- Ảnh 4.

Nụ cười hài lòng của du khách với trải nghiệm “có một không hai” (Nguồn: TikTok @sonuutu90)

Trước đó, hình ảnh các nhóm du khách nước ngoài tham gia dọn dẹp sau lũ cùng người dân địa phương tại nhiều địa phương cũng gây sốt mạng xã hội. Dù quần áo lấm lem, tay chân vương đầy bùn đất, những vị khách Tây này vẫn cười rạng rỡ khiến người xem thích thú. Hoạt động “sống như người bản địa” khi đến Việt Nam của các vị khách du lịch như gánh hàng rong, cấy lúa, phơi thóc, thử đặc sản… thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. 

Khách Tây bỏ tiền đến Việt Nam làm gì thế này?- Ảnh 5.

(Nguồn: TikTok @vu.ngoc.nha, @caobangreview)

Khách Tây bỏ tiền đến Việt Nam làm gì thế này?- Ảnh 6.

Du khách Tây cùng trải nghiệm dọn lũ với người dân (Nguồn: TikTok @ngocduong0408)

Kim Linh

