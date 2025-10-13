Không thể tin nổi bộ mặt thật của G-DRAGON và Lee Min Ho!

Ngày 13/10, mạng xã hội Hàn Quốc lan truyền loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc thân thiết giữa hai ngôi sao hạng S - G-DRAGON và Lee Min Ho. Bức hình được cho là chụp trong buổi gặp gỡ riêng tại Seoul, khoe trọn mặt mộc cả hai nam thần.

Khung hình quyền lực gồm G-DRAGON và Lee Min Ho

Hai ngôi sao hoàn toàn để mặt mộc

Không trang điểm, ăn vận cầu kì, Lee Min Ho và G-DRAGON xuất hiện với vẻ ngoài tự nhiên nhất có thể. Lee Min Ho gây chú ý với gương mặt sáng, cười hiền đúng chuẩn “bạn trai quốc dân”. Trong khi đó, G-DRAGON vốn gắn liền với hình ảnh thời trang, cá tính lại ghi điểm nhờ vẻ gần gũi, giản dị. Khoảnh khắc cả hai cùng chăm chú nhìn điện thoại, trò chuyện và cười vui khiến fan thích thú. Mặt mộc của G-DRAGON và Lee Min Ho gây sốt vì quá trẻ trung ở tuổi 37 - 38. Nhan sắc thật của 2 ngôi sao đã đủ khiến dân tình trầm trồ, không tin nổi G-DRAGON và Lee Min Ho đã gần 40 tuổi.

Tình bạn giữa G-DRAGON và Lee Min Ho không phải lần đầu được nhắc đến. Cả hai từng xuất hiện trong một buổi tiệc chào năm mới đầu 2024 cùng dàn sao đình đám như Lee Jung Jae và Jung Woo Sung. Mới đây, Từ đó, nhiều fan nhận ra họ duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết, thỉnh thoảng gặp gỡ trong các dịp riêng tư. Mới đây nhất, khung hình G-DRAGON, Lee Min Ho và Rosé ăn tối cùng nhau phủ sóng các trang MXH. Fan Kpop không khỏi ngỡ ngàng trước vòng bạn bè quá đỉnh của các ngôi sao hàng đầu.

Mới đây nhất, khung hình G-DRAGON, Lee Min Ho và Rosé ăn tối cùng nhau phủ sóng các trang MXH

Dù hoạt động ở hai lĩnh vực khác nhau - một người là ông hoàng Kpop, người còn lại là tài tử được săn đón nhất xứ kim chi, G-DRAGON và Lee Min Ho vẫn giữ được mối quan hệ thân tình. Bức ảnh mới nhất càng củng cố hình ảnh hai nghệ sĩ đẳng cấp nhưng giản dị, sẵn sàng bỏ lại hào quang để tận hưởng những phút giây bình thường nhất. Chỉ một buổi gặp mặt nhỏ, nhưng đủ khiến người hâm mộ “dậy sóng” khi thấy hai biểu tượng Hàn Quốc cùng xuất hiện trong khung hình.

G-DRAGON hiện đang là tâm điểm tại Việt Nam khi chuẩn bị mang tour Übermensch đến Hà Nội vào hai đêm 8 và 9/11. Sau khi vé đêm đầu tiên cháy sạch chỉ trong thời gian ngắn, ban tổ chức đã chính thức mở thêm đêm diễn thứ hai để đáp lại nhu cầu khổng lồ từ khán giả Việt. Sự kiện được kỳ vọng trở thành một trong những concert lớn nhất của năm, đánh dấu màn trở lại sân khấu quốc tế hoành tráng của G-DRAGON sau nhiều năm vắng bóng. Tại đây, fan Việt sẽ được nhìn thấy G-DRAGON "bằng da bằng thịt", visual hứa hẹn còn bùng nổ hơn qua ảnh chụp.