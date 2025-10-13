Ngân 98 kiếm cả trăm triệu đồng 1 đêm

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Số tiền Ngân 98 có thể kiếm 1 đêm khiến nhiều người choáng váng.

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) - người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu shop - để điều tra về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Ngay sau khi thông tin được công bố, mọi hoạt động, đời tư và thu nhập của Ngân 98 đều trở thành chủ đề được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Ngoài việc kinh doanh, Ngân 98 còn là 1 DJ nổi tiếng, lịch diễn đếm không xuể. Trên MXH, Ngân 98 và chồng - ca sĩ Lương Bằng Quang vẫn thường đăng vlog, livestream cho khán giả thấy quá trình chuẩn bị và chạy show. Ngân 98 thành công ở lĩnh vực DJ thậm chí còn lấn át cả Lương Bằng Quang. Với phong cách trình diễn táo bạo, không ngại hở sốc, Ngân 98 dần gây dựng được thương hiệu riêng với công việc này. Do đó, cát-xê mỗi đêm diễn DJ của Ngân 98 cũng ở top đầu ngành.

Cát-xê DJ của Ngân 98 dao động từ 70 đến 200 triệu đồng mỗi show, tùy vào quy mô và địa điểm biểu diễn. Con số này được xem là mức thu nhập “khủng” so với mặt bằng chung của giới DJ trong nước. Cô từng nói rằng sau khi trừ chi phí cho ê-kíp, stylist, makeup, di chuyển và đầu tư phục trang, bản thân chỉ giữ lại khoảng 20 - 30 triệu đồng mỗi đêm diễn.

Ngân 98 có thể bỏ túi hàng trăm triệu đồng nếu được khán giả “bo” thêm. Ngân 98 từng khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi đăng tải hình ảnh cầm trên tay xấp tiền dày, tiết lộ được fan tặng gần 100 triệu đồng sau một đêm diễn. Câu nói “đi tới đâu, mưa tiền tới đó” trở thành một trong những câu nói gắn liền với hình ảnh của cô. Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, Ngân 98 thường lựa chọn phong cách gợi cảm, “hở bạo”, với những bộ đồ biểu diễn được thiết kế riêng. Theo lời cô, DJ không chỉ là nghề đánh nhạc mà còn là một “show trình diễn hình ảnh”, nơi nghệ sĩ phải biết đầu tư ngoại hình để tạo dấu ấn. Ngoài các show trong nước, Ngân 98 còn được mời lưu diễn ở Thái Lan, Campuchia, Úc và một số quốc gia châu Á khác.

Sinh năm 1998 tại Bình Định, Võ Thị Ngọc Ngân được biết đến qua những bộ ảnh gợi cảm trên mạng xã hội, trước khi chuyển hướng sang làm DJ và diễn viên. Ngân 98 chuyển hướng làm DJ từ năm 2019, là gương mặt quen thuộc ở các club sang trọng. Ngoài DJ, Ngân 98 cũng thường xuất hiện trong các video ca hát cùng Lương Bằng Quang, từng lên show truyền hình song ca cùng chồng.

Thủ đoạn che giấu dòng tiền hàng trăm tỷ đồng của Ngân 98

