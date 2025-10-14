Món ăn Việt khiến khách Tây phải thốt lên: "Đừng rời khỏi đây nếu chưa ăn thử"

Giữa hành trình khám phá ẩm thực Việt Nam, một vị khách Tây đã tìm lại hương vị quen thuộc khiến cô say mê ngay từ lần đầu tiên đặt chân tới đây. Đó không phải món phở, bánh mì hay bún chả - những cái tên vốn quá nổi tiếng - mà là một món bánh dân dã, nhỏ xinh, vàng giòn và thơm nức mùi cốt dừa. Cô nói rằng, chỉ cần được ăn lại món ấy thôi, chuyến đi của cô đã trở nên trọn vẹn.

Và điều khiến dân mạng Việt thích thú nhất chính là khi vị khách Tây phải thốt lên đầy say mê: "Đừng rời Việt Nam nếu chưa ăn thử món này."

Trong video đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, cô gái người nước ngoài xuất hiện trong một quán ăn nhỏ và giản dị, nơi cô gọi món bánh khọt - thứ bánh nhỏ xinh vàng ruộm, được nướng trên khuôn đất nóng hổi. Cô cho biết, mình đã từng ăn bánh khọt trong một chuyến du lịch Việt Nam trước đó và yêu thích đến mức khi quay lại, việc đầu tiên cô làm là tìm bằng được món bánh này.

Theo lời cô miêu tả, bánh khọt là một chiếc bánh giòn tan, được đổ trong khuôn tròn, có phần viền vàng ruộm, giữa bánh theo cô cảm nhận là trứng, một chút bơ béo, kèm nhân thịt lợn hoặc thịt bò tùy khẩu vị. Ngoài ra còn đượcrưới thêm cốt dừa để tạo vị béo ngậy và thơm đặc trưng. Điều khiến món ăn trở nên hoàn hảo, như cô gái Tây nhấn mạnh, chính là phần nước chấm chua ngọt cùng rau sống tươi mát - tất cả hòa quyện tạo nên hương vị thật sự bùng nổ.

Khi cắn miếng bánh đầu tiên, cô gái bật cười thích thú, ánh mắt lấp lánh như vừa tìm lại được ký ức quen thuộc. Đoạn video nhanh chóng khiến nhiều người Việt xem mà thấy ấm lòng, bởi giữa muôn vàn món ăn quốc tế, những chiếc bánh nhỏ bình dị ấy vẫn có thể khiến một du khách nhớ mãi không quên.

Bánh khọt vốn là món ăn dân dã xuất phát từ vùng Nam Bộ, thường được bán ở các quán nhỏ, chợ quê hay gánh hàng rong ven đường. Ngày nay, bánh khọt đã có mặt ở rất nhiều nơi, kể cả các thành phố lớn. Mỗi địa phương lại có cách biến tấu khác nhau: ở Vũng Tàu, bánh khọt thường đi kèm tôm tươi; ở miền Tây, người ta thích thêm đậu xanh và cốt dừa để vị béo đậm hơn. Dù ở đâu, hương vị giòn rụm, béo ngậy và mộc mạc ấy vẫn dễ dàng chinh phục bất cứ ai - từ người dân bản địa cho tới du khách nước ngoài lần đầu nếm thử.

Có lẽ, lời nhắn "Đừng rời Việt Nam nếu chưa ăn bánh khọt" không chỉ là một lời khuyên ẩm thực, mà còn là cách cô gái ấy bày tỏ tình yêu với đất nước này – nơi mỗi món ăn đường phố đều mang theo một câu chuyện, một ký ức và một niềm tự hào rất Việt Nam.