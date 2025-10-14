Nữ diễn viên ở biệt thự dát vàng, được lên phóng sự Hàn Quốc về cuộc sống của giới siêu giàu Việt Nam

Từng là “ngọc nữ màn ảnh Việt” được hàng triệu khán giả yêu mến, Tăng Thanh Hà giờ đây khiến công chúng ngưỡng mộ không chỉ vì nhan sắc không tuổi mà còn bởi cuộc sống viên mãn bên chồng doanh nhân Louis Nguyễn – con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn.

Từ một cô gái có tuổi thơ nghèo khó ở miền Tây, Tăng Thanh Hà giờ là người phụ nữ thành đạt, có cuộc sống viên mãn ở tuổi U40.

Tuổi thơ cơ cực và bước ngoặt đổi đời khi làm dâu tỷ phú

Sinh năm 1986 tại Gò Công (Tiền Giang), Tăng Thanh Hà là con út trong gia đình gốc Hoa có 5 anh chị em. Khi cô học lớp 6, việc kinh doanh của cha mẹ thất bại, gia đình phải bán nhà trả nợ, sống tạm bợ qua ngày. Mẹ cô một mình gánh vác kinh tế, bán đồ ăn sáng để nuôi con. Cô bé Hà năm ấy vừa đi học vừa phụ mẹ dọn hàng, rửa bát, nấu nướng, tập làm quen với cuộc sống tự lập từ sớm.

Tăng Thanh Hà.

Tăng Thanh Hà theo học diễn xuất tại sân khấu Idecaf. Cơ duyên đưa cô đến với điện ảnh khi được đạo diễn Lưu Trọng Ninh mời đóng phim “Dốc tình” năm 16 tuổi. Sau đó, cô liên tiếp ghi dấu với các vai diễn trong: Hương phù sa, Hàn Mặc Tử, và đặc biệt là “Bỗng dưng muốn khóc” – bộ phim giúp cô vụt sáng trở thành gương mặt vàng của truyền hình Việt những năm 2000.

Năm 2012, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Tăng Thanh Hà kết hôn với Louis Nguyễn. Đám cưới xa hoa diễn ra tại TP.HCM, quy tụ dàn sao nổi tiếng và giới doanh nhân. Sau khi kết hôn, cô gần như rút khỏi giới giải trí, chuyên tâm chăm sóc gia đình và phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng.

Hiện tại, Tăng Thanh Hà là bà chủ chuỗi nhà hàng sang trọng tại TP.HCM, đồng thời tham gia điều hành một số thương hiệu thời trang, ẩm thực và nhượng quyền. Cô chia sẻ rằng kinh doanh là cách cô tiếp tục sáng tạo, tìm niềm vui mới ngoài nghệ thuật.

Đám cưới Tăng Thanh Hà năm 2012.

Bên trong biệt thự của hai vợ chồng Hà Tăng đang ở.

Cuộc sống xa hoa trong biệt thự dát vàng

Sau hơn 10 năm kết hôn, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn hiện sống trong căn biệt thự triệu đô được ví như “dinh thự dát vàng” giữa trung tâm TP.HCM. Biệt thự được thiết kế theo phong cách cổ điển châu Âu, bao quanh là khu vườn rộng rợp cây xanh. Nội thất tinh xảo, sang trọng nhưng vẫn toát lên sự ấm cúng, tinh tế.

Đáng chú ý, biệt thự này từng được một số kênh quốc tế như KBS (Hàn Quốc) giới thiệu trong phóng sự về “cuộc sống xa hoa của giới siêu giàu Việt Nam”.

Dù đã là mẹ 3 con, ở tuổi 38, Tăng Thanh Hà vẫn khiến khán giả ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp rạng rỡ, vóc dáng săn chắc và thần thái cuốn hút. Cô duy trì tập yoga, chạy bộ, ăn uống lành mạnh và ngủ sớm để giữ tinh thần luôn tươi trẻ.

Không ít lần, người đẹp xuất hiện trong các sự kiện với phong cách thanh lịch, khoe đôi vai trần gợi cảm và làn da không tì vết. Mỗi bức ảnh đời thường cô chia sẻ đều nhận hàng nghìn lượt yêu thích cùng bình luận ngợi khen: “U40 mà như gái đôi mươi”.

Phía trước căn biệt thự xa hoa của vợ chồng cô tại TPHCM.

Nữ diễn viên được cả truyền hình KBS của Hàn Quốc quay phóng sự về cuộc sống xa hoa của giới siêu giàu tại Việt Nam.

Dù đã rời xa showbiz nhiều năm nhưng cái tên Tăng Thanh Hà vẫn giữ sức hút đặc biệt. Cô chọn cách sống kín đáo, tập trung cho gia đình, nhưng vẫn truyền cảm hứng mạnh mẽ về hình ảnh người phụ nữ bản lĩnh, biết làm chủ cuộc sống, có cuộc sống viên mãn.