Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ diễn viên ở biệt thự dát vàng, được lên phóng sự Hàn Quốc về cuộc sống của giới siêu giàu Việt Nam

14-10-2025 - 18:59 PM | Lifestyle

Chẳng ai ngờ, cô bé nghèo khó năm nào giờ lại có cuộc sống sang chảnh ở tuổi U40, được cả truyền hình Hàn Quốc làm phóng sự, giới thiệu về cuộc sống xa hoa của giới siêu giàu Việt Nam.

Từng là “ngọc nữ màn ảnh Việt” được hàng triệu khán giả yêu mến, Tăng Thanh Hà giờ đây khiến công chúng ngưỡng mộ không chỉ vì nhan sắc không tuổi mà còn bởi cuộc sống viên mãn bên chồng doanh nhân Louis Nguyễn – con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn.

Từ một cô gái có tuổi thơ nghèo khó ở miền Tây, Tăng Thanh Hà giờ là người phụ nữ thành đạt, có cuộc sống viên mãn ở tuổi U40.

Tuổi thơ cơ cực và bước ngoặt đổi đời khi làm dâu tỷ phú

Sinh năm 1986 tại Gò Công (Tiền Giang), Tăng Thanh Hà là con út trong gia đình gốc Hoa có 5 anh chị em. Khi cô học lớp 6, việc kinh doanh của cha mẹ thất bại, gia đình phải bán nhà trả nợ, sống tạm bợ qua ngày. Mẹ cô một mình gánh vác kinh tế, bán đồ ăn sáng để nuôi con. Cô bé Hà năm ấy vừa đi học vừa phụ mẹ dọn hàng, rửa bát, nấu nướng, tập làm quen với cuộc sống tự lập từ sớm.

Nữ diễn viên ở biệt thự dát vàng, được lên phóng sự Hàn Quốc về cuộc sống của giới siêu giàu Việt Nam- Ảnh 1.

Tăng Thanh Hà.

Tăng Thanh Hà theo học diễn xuất tại sân khấu Idecaf. Cơ duyên đưa cô đến với điện ảnh khi được đạo diễn Lưu Trọng Ninh mời đóng phim “Dốc tình” năm 16 tuổi. Sau đó, cô liên tiếp ghi dấu với các vai diễn trong: Hương phù sa, Hàn Mặc Tử, và đặc biệt là “Bỗng dưng muốn khóc” – bộ phim giúp cô vụt sáng trở thành gương mặt vàng của truyền hình Việt những năm 2000.

Năm 2012, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Tăng Thanh Hà kết hôn với Louis Nguyễn. Đám cưới xa hoa diễn ra tại TP.HCM, quy tụ dàn sao nổi tiếng và giới doanh nhân. Sau khi kết hôn, cô gần như rút khỏi giới giải trí, chuyên tâm chăm sóc gia đình và phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng.

Hiện tại, Tăng Thanh Hà là bà chủ chuỗi nhà hàng sang trọng tại TP.HCM, đồng thời tham gia điều hành một số thương hiệu thời trang, ẩm thực và nhượng quyền. Cô chia sẻ rằng kinh doanh là cách cô tiếp tục sáng tạo, tìm niềm vui mới ngoài nghệ thuật.

Nữ diễn viên ở biệt thự dát vàng, được lên phóng sự Hàn Quốc về cuộc sống của giới siêu giàu Việt Nam- Ảnh 2.

Đám cưới Tăng Thanh Hà năm 2012.

Nữ diễn viên ở biệt thự dát vàng, được lên phóng sự Hàn Quốc về cuộc sống của giới siêu giàu Việt Nam- Ảnh 3.

Bên trong biệt thự của hai vợ chồng Hà Tăng đang ở.

Cuộc sống xa hoa trong biệt thự dát vàng

Sau hơn 10 năm kết hôn, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn hiện sống trong căn biệt thự triệu đô được ví như “dinh thự dát vàng” giữa trung tâm TP.HCM. Biệt thự được thiết kế theo phong cách cổ điển châu Âu, bao quanh là khu vườn rộng rợp cây xanh. Nội thất tinh xảo, sang trọng nhưng vẫn toát lên sự ấm cúng, tinh tế.

Đáng chú ý, biệt thự này từng được một số kênh quốc tế như KBS (Hàn Quốc) giới thiệu trong phóng sự về “cuộc sống xa hoa của giới siêu giàu Việt Nam”.

Dù đã là mẹ 3 con, ở tuổi 38, Tăng Thanh Hà vẫn khiến khán giả ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp rạng rỡ, vóc dáng săn chắc và thần thái cuốn hút. Cô duy trì tập yoga, chạy bộ, ăn uống lành mạnh và ngủ sớm để giữ tinh thần luôn tươi trẻ.

Không ít lần, người đẹp xuất hiện trong các sự kiện với phong cách thanh lịch, khoe đôi vai trần gợi cảm và làn da không tì vết. Mỗi bức ảnh đời thường cô chia sẻ đều nhận hàng nghìn lượt yêu thích cùng bình luận ngợi khen: “U40 mà như gái đôi mươi”.

Nữ diễn viên ở biệt thự dát vàng, được lên phóng sự Hàn Quốc về cuộc sống của giới siêu giàu Việt Nam- Ảnh 4.

Phía trước căn biệt thự xa hoa của vợ chồng cô tại TPHCM.

Nữ diễn viên ở biệt thự dát vàng, được lên phóng sự Hàn Quốc về cuộc sống của giới siêu giàu Việt Nam- Ảnh 5.

Nữ diễn viên được cả truyền hình KBS của Hàn Quốc quay phóng sự về cuộc sống xa hoa của giới siêu giàu tại Việt Nam.

Dù đã rời xa showbiz nhiều năm nhưng cái tên Tăng Thanh Hà vẫn giữ sức hút đặc biệt. Cô chọn cách sống kín đáo, tập trung cho gia đình, nhưng vẫn truyền cảm hứng mạnh mẽ về hình ảnh người phụ nữ bản lĩnh, biết làm chủ cuộc sống, có cuộc sống viên mãn.

Theo Tám Tám

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 nơi ở Việt Nam vừa được Giải thưởng Du lịch Thế giới gọi tên 2 lần liên tục: Cảnh quan “đẹp vô thực”, khách Tây đi 1 lần không thể nào quên

1 nơi ở Việt Nam vừa được Giải thưởng Du lịch Thế giới gọi tên 2 lần liên tục: Cảnh quan “đẹp vô thực”, khách Tây đi 1 lần không thể nào quên Nổi bật

8 người bạn thân góp 4,2 tỷ đồng "xây làng nghỉ hưu, dưỡng già bên tri kỷ", 8 năm sau chia tài sản: Có người trả 80 tỷ đồng

8 người bạn thân góp 4,2 tỷ đồng "xây làng nghỉ hưu, dưỡng già bên tri kỷ", 8 năm sau chia tài sản: Có người trả 80 tỷ đồng Nổi bật

Producer đình đám xóa sạch ảnh với Sơn Tùng M-TP

Producer đình đám xóa sạch ảnh với Sơn Tùng M-TP

18:50 , 14/10/2025
Cảnh tượng trong cửa hàng bán Iphone khiến hàng ngàn cha mẹ rơi lệ!

Cảnh tượng trong cửa hàng bán Iphone khiến hàng ngàn cha mẹ rơi lệ!

17:57 , 14/10/2025
2 trùm Điền Quân gặp nhau sau phá sản, Color Man: "Đầu tư để Điền Quân trở lại thì khó"

2 trùm Điền Quân gặp nhau sau phá sản, Color Man: "Đầu tư để Điền Quân trở lại thì khó"

17:09 , 14/10/2025
Thiếu gia Đỗ Vinh Quang chúc sinh nhật Đỗ Mỹ Linh cực tình, nhìn visual vợ chồng chủ tịch - hoa hậu thấy mê!

Thiếu gia Đỗ Vinh Quang chúc sinh nhật Đỗ Mỹ Linh cực tình, nhìn visual vợ chồng chủ tịch - hoa hậu thấy mê!

16:35 , 14/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên