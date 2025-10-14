Nhan sắc nữ diễn viên yêu bạn trai hơn 36 tuổi, là nhân vật tiếng tăm trong showbiz

Chuyện tình “đũa lệch so vừa” với bạn trai hơn 36 tuổi

Chân Chân sinh năm 1994, từng có thời gian hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và làm việc trong các dự án phim ảnh, sân khấu. Cô quen NSND Việt Anh khi hỗ trợ đoàn quay một MV có cảnh quay tại nhà riêng của mình. Sự duyên dáng, chân thành và cách giao tiếp lễ phép của cô gái trẻ khiến nam nghệ sĩ nhanh chóng có thiện cảm.

Cả hai duy trì mối quan hệ kín tiếng suốt một thời gian trước khi công khai. Sau khi công khai tình cảm, Chân Chân không chỉ là bạn gái mà còn là người đồng hành, phụ giúp NSND Việt Anh trong công việc. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ rằng, “từ ngày có bạn gái, tôi không còn cảnh ăn cơm hàng cháo chợ, mà được ăn cơm nhà ngon và ấm áp hơn”.

Mới đây, trên mạng rộ lên tin đồn cô và bạn trai hơn 36 tuổi chia tay, Chân Chân đã lên tiếng phủ nhận. Nữ diễn viên cho biết cả hai vẫn hạnh phúc bên nhau và đề nghị mọi người "bớt dựng chuyện, xâm phạm quyền cá nhân". Nữ diễn viên 9x còn cho biết sẽ nhờ tới cơ quan chức năng nếu còn bị đăng tin sai về chuyện tình cảm.

Chân Chân và bạn trai - NSND Việt Anh.

Trên mạng xã hội, cô gọi nam NSND hơn 36 tuổi là chồng dù chưa kết hôn.

Mối tình giữa nghệ sĩ U70 và bạn gái 9x nhận được nhiều sự quan tâm vì khoảng cách tuổi tác lớn, song cả hai vẫn giữ cách ứng xử chừng mực, tôn trọng nhau và không ngại thể hiện tình cảm nơi công cộng.

NSND Việt Anh từng chia sẻ rằng, điều khiến ông trân trọng Chân Chân không phải là ngoại hình mà là sự quan tâm, chu đáo và thấu hiểu của cô. Còn Chân Chân cho biết, cô yêu mến bạn trai bởi nhân cách và sự từng trải, điều mà người cùng thế hệ khó có thể mang lại.

Hiện tại, cả hai vẫn thường xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện nghệ thuật, chia sẻ hình ảnh đời thường vui vẻ và đầy ấm áp. Câu chuyện tình “lệch tuổi” của họ không chỉ gây tò mò mà còn truyền cảm hứng về tình yêu chân thành, vượt qua rào cản tuổi tác và định kiến xã hội.

Nhan sắc gợi cảm, phong cách ngày càng táo bạo, được bạn trai chiều chuộng

Bạn gái của NSND Việt Anh được nhiều người nhận xét có ngoại hình nổi bật, vóc dáng cân đối và phong cách thời trang đa dạng. Cô thường xuyên xuất hiện với những trang phục tôn dáng, khoe khéo đường cong cơ thể.

Trên trang cá nhân, Chân Chân tự tin chia sẻ hình ảnh sau khi “trùng tu vòng 1”, cho thấy vẻ ngoài quyến rũ, gợi cảm nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch. Nhiều bài viết trên báo Eva và Ngôi Sao khen ngợi làn da khỏe khoắn, phong thái năng động và nụ cười rạng rỡ của cô gái 9x, tạo nên hình ảnh trẻ trung và hiện đại.

Từ khi phẫu thuật thẩm mỹ vòng 1, nữ diễn viên 9x ngày càng nóng bỏng.

Cô được khen xinh đẹp, phong cách ngày càng táo bạo.

Không chỉ đồng hành trong cuộc sống, Chân Chân còn là quản lý của bạn trai hơn 36 tuổi. Hai người thường xuyên xuất hiện bên nhau như hình với bóng. Cô được bạn trai rất chiều chuộng.

Mới đây, nam nghệ sĩ U70 còn tặng Chân Chân chiếc iPhone 17 màu cam – dòng điện thoại đời mới nhất trên thị trường. Ông còn mua hai chiếc cùng màu để cả hai “dùng đôi”, khiến nhiều khán giả thích thú.

Theo chia sẻ của người thân, đây là món quà “động viên tinh thần” mà Việt Anh dành cho bạn gái, bởi cô vừa tập luyện thể thao và thi đấu pickleball – môn thể thao đang thịnh hành trong giới nghệ sĩ.

Hành động lãng mạn này khiến dân mạng khen ngợi nam nghệ sĩ “có tâm và có tầm” trong cách yêu, dù đã ở tuổi xế chiều.