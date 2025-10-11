Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nữ diễn viên 46 tuổi lộ eo khó tin, không hổ danh "Hoàng hậu đẹp nhất màn ảnh"

11-10-2025 - 17:08 PM | Lifestyle

Vóc dáng đáng nể của mỹ nhân này đến từ việc duy trì thói quen hằng ngày.

Giữ dáng luôn là cuộc chiến khắc nghiệt đối với các sao Cbiz, đặc biệt khi tiêu chuẩn “mình hạc xương mai” vẫn được xem là thước đo hàng đầu của cái đẹp. Để duy trì vóc dáng thanh mảnh không tì vết, nhiều mỹ nhân châu Á phải tuân thủ chế độ ăn uống nghiêm ngặt, kết hợp tập luyện cường độ cao suốt nhiều năm. Điều đáng kinh ngạc là có những ngôi sao đã bước qua tuổi 40 nhưng vẫn giữ được hình thể chuẩn chỉnh tới khó tin, khiến công chúng không khỏi trầm trồ mỗi khi xuất hiện.

Trong đó, Tần Lam chính là ví dụ điển hình. "Phú Sát Hoàng hậu" mới đây gây sốt mạng xã hội với vòng eo nhỏ đến khó tin, tỉ lệ cơ thể thon gọn đến từng centimet. Dù đã ở ngưỡng U50, nữ diễn viên vẫn duy trì vẻ ngoài trẻ đẹp, vóc dáng chuẩn chỉnh như không biết tới lão hóa là gì.

Đoạn video cận cảnh vóc dáng đáng ngưỡng mộ của Tần Lam ở tuổi 46. (Nguồn: Weibo)

Tần Lam khoe triệt để body siêu nét trong set đồ đen ôm sát gồm áo croptop và quần cạp cao, tâm điểm dành trọn cho vòng eo nhỏ đến mức khó tin. Nữ diễn viên ghi điểm với đường cong cơ thể mềm mại. Phần áo ngắn vừa đủ giúp tôn lên tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, đôi chân dài miên man càng làm tổng thể thêm hút mắt. Vóc dáng qua ống kính cam thường của Tần Lam còn khiến nhiều người không tin rằng đây là body của một phụ nữ 46 tuổi. Bên cạnh đó, vẻ ngoài vừa thanh lịch, vừa quyến rũ của cô cũng khiến dân tình chỉ biết thốt lên: “Đẳng cấp nhan sắc không tuổi là đây!”.

Nữ diễn viên 46 tuổi lộ eo khó tin, không hổ danh "Hoàng hậu đẹp nhất màn ảnh"- Ảnh 1.
Nữ diễn viên 46 tuổi lộ eo khó tin, không hổ danh "Hoàng hậu đẹp nhất màn ảnh"- Ảnh 2.

Tần Lam lên thẳng hot search với body vô thực, vòng eo nhỏ đến khó tin.

Nữ diễn viên 46 tuổi lộ eo khó tin, không hổ danh "Hoàng hậu đẹp nhất màn ảnh"- Ảnh 3.
Nữ diễn viên 46 tuổi lộ eo khó tin, không hổ danh "Hoàng hậu đẹp nhất màn ảnh"- Ảnh 4.

Trước đó, mỹ nhân sinh năm 1979 cũng khiến dân tình trầm trồ với giao diện quyến rũ, sang chảnh khi tham dự fashion week. Khoảnh khắc bước xuống xe, khoe đôi chân thon dài miên man cùng vóc dáng nuột nà trong trang phục của thương hiệu Tory Burch của cô trở nên viral trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, là một trong những mỹ nhân sở hữu vóc dáng vạn người mê của Cbiz nhưng Tần Lam không áp dụng chế độ ép cân khắc nghiệt, thay vào đó cô điều chỉnh thói quen sinh hoạt hằng ngày. Nữ diễn viên từng bật mí rằng vòng eo của mình dao động khoảng 23 inch (gần 59 cm), cân nặng trung bình 45 kg và tỷ lệ mỡ cơ thể luôn đạt mức 13%.

Nữ diễn viên 46 tuổi lộ eo khó tin, không hổ danh "Hoàng hậu đẹp nhất màn ảnh"- Ảnh 5.

Vòng eo của Tần Lam luôn duy trì ở mức gần 59cm.

Một trong những bí quyết giữ dáng của Tần Lam là duy trì thói quen uống hơn 2 lít/ngày và thường uống một cốc lớn trước bữa ăn khoảng 20 phút để tăng cảm giác no, hạn chế thèm ăn. Ngoài ra, minh tinh Cbiz sẽ tập trung nhai kỹ thay vì ăn nhanh, không bao giờ để cơ thể ăn quá no.

Bên cạnh việc tập luyện, Tần Lam thường xuyên “hóp bụng” mọi lúc có thể, giữ tư thế thẳng lưng để sở hữu vùng cơ bụng săn chắc. Về chế độ ăn, nữ diễn viên ưu tiên thực phẩm giàu protein và chất xơ, hạn chế tinh bột và đường để vừa no lâu, vừa bổ sung dinh dưỡng lành mạnh. Tần Lam cho rằng việc ăn kiêng hà khắc sẽ dễ dẫn đến mất cân bằng nội tiết và khiến cơ thể “già nhanh hơn” nên cô sẽ không bao giờ áp dụng.

Nữ diễn viên 46 tuổi lộ eo khó tin, không hổ danh "Hoàng hậu đẹp nhất màn ảnh"- Ảnh 6.
Nữ diễn viên 46 tuổi lộ eo khó tin, không hổ danh "Hoàng hậu đẹp nhất màn ảnh"- Ảnh 7.
Nữ diễn viên 46 tuổi lộ eo khó tin, không hổ danh "Hoàng hậu đẹp nhất màn ảnh"- Ảnh 8.
Nữ diễn viên 46 tuổi lộ eo khó tin, không hổ danh "Hoàng hậu đẹp nhất màn ảnh"- Ảnh 9.

Vóc dáng đáng ngưỡng mộ của nữ diễn viên đến từ việc thay đổi thói quen hằng ngày.

Lần đầu, nữ MC Huyền Châu tiết lộ điều đặc biệt về anh Tạ của Mưa Đỏ: "Tôi thật sự bất ngờ..."

Theo Linh An

Thanh niên Việt

