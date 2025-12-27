Việt Nam có loại cá người Trung Quốc ví ‘bổ ngang vi cá mập’: Cực tốt cho nam giới mà hay bị chê ‘bẩn’

Loại cá đang được nhắc tới chính là cá trê! Đây là loại cá nước ngọt, da trơn, thường sống ở ao, hồ hoặc ruộng nước có nhiều bùn. Chính vì lý do này, nhiều người cho rằng cá trê “bẩn” nên không ăn. Thế nhưng, trên thực tế, nếu được nuôi hoặc đánh bắt trong môi trường nước sạch sẽ, cá trê vẫn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trên tất cả, đây là loại cá có giá trị dinh dưỡng cực cao, đồng thời còn là một vị thuốc rất tốt, hỗ trợ điều trị nhiều bệnh.

Được ví "bổ ngang vi cá mập"

Cá trê (Ảnh minh họa).

Theo tạp chí Sao Star, nhiều y thư cổ của Trung Quốc đề cao giá trị dinh dưỡng của cá trê, thậm chí còn ví cá trê “bổ ngang vi cá mập”.

Số liệu từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho thấy trong 100g thịt cá trê có tới 16,5g protid; 11,9g lipid; 20mg canxi; 21mg phốt pho; 1mg sắt; 0,1mg vitamin B1; 0,04mg vitamin B2; 1,4mg vitamin PP và 178 calo.

Bên cạnh đó, cá trê còn là nguồn cung cấp selen dồi dào. Selen là vi chất có vai trò quan trọng trong việc chống lại quá trình oxy hóa, hỗ trợ hệ miễn dịch và góp phần làm chậm sự lão hóa của tế bào.

Một số món ăn từ cá trê (Ảnh minh họa).

Ngoài ra, cá trê còn chứa nhiều axit béo không bão hòa, giúp điều hòa mỡ máu, từ đó hỗ trợ bảo vệ sức khỏe tim mạch. Đáng chú ý, các dưỡng chất như DHA và EPA có trong cá trê được xem là yếu tố quan trọng đối với hoạt động của não bộ và hệ thần kinh, góp phần cải thiện trí nhớ cũng như khả năng tập trung.

Chính thành phần dinh dưỡng này đã giúp cá trê trở thành món ăn phù hợp đối với người có thể chất ốm yếu, người mới ốm dậy. Đặc biệt, theo quan điểm của y học dân gian, cá trê còn được coi là vị thuốc giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý nam.

Theo Viện Dược liệu Việt Nam, cá trê được dùng làm thuốc hỗ trợ điều trị hàng loạt bệnh lý như thiếu máu, sa dạ con, viêm đường hô hấp, làm đẹp da và tóc, rối loạn kinh nguyệt, giải cảm, giải nhiệt,...

Cách lựa chọn và làm sạch cá trê

Cá trê kho tiêu (Ảnh minh họa).

Để chọn được cá trê sạch, trước hết, cần chú ý đến lớp nhầy trên da cá. Cá trê tươi thường có lớp nhầy trong suốt, không mùi. Nếu thấy chất nhầy chuyển sang màu trắng đục hoặc có mùi lạ, đó là dấu hiệu cá đã nhiễm bẩn, không còn đảm bảo chất lượng.

Khi mua cá, nên chọn cá trê còn sống nguyên con, thân chắc, da không trầy xước và bơi khỏe.

Sau khi mua về, để cá sạch hơn trước khi chế biến, nên thả cá trê vào chậu nước sạch và ngâm từ 2 - 3 ngày. Điều này giúp cá thải bớt chất bẩn và cặn trong cơ thể. Khi nước trong và cá khỏe mạnh, bạn có thể yên tâm tiến hành các bước làm sạch tiếp theo và chế biến món ăn.

Để khử sạch nhớt và mùi tanh của cá trê, có thể chà xát cá với muối hạt, tro bếp hoặc nước cốt chanh rồi rửa lại nhiều lần bằng nước sạch.

Thử làm món ngon từ cá trê, tốt cho nam giới

Cá trê nấu đậu đen là món ăn được cho là phù hợp với người có thể trạng suy yếu, mệt mỏi, yếu sinh lý. Dùng đều đặn trong khoảng 2 tuần có thể giúp cơ thể phục hồi tốt hơn, tăng cảm giác khỏe khoắn.

Dưới đây là nguyên liệu và cách làm: