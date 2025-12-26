Con càng yêu bạn, 3 “hành động nhỏ” này càng không giấu được: Nhiều cha mẹ lại thấy phiền và vô tình nổi nóng

Không biết bạn có từng rơi vào cảm giác này chưa? Ngày con con nhỏ, con cứ "bám" lấy bạn suốt ngày, nhiều khi bạn chưa kịp ngồi xuống đã bị gọi tới gọi lui, trong lòng bạn bỗng dưng thấy mệt và khó chịu. Rồi đến một ngày, khi con lớn hơn, bạn chỉ hỏi nhẹ: "Dạo này con sao rồi?", con lại gắt lên: "Đừng làm phiền con!", khi ấy, bạn lại thấy xót xa, buồn tủi.

Khoảnh khắc đó, nhiều bậc cha mẹ chợt hoang mang: Có phải con lớn rồi thì không còn thương mình nữa?

Thực ra, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái không dễ đứt gãy chỉ vì vài xung đột bề mặt. Tình cảm thật sự của con thường ẩn trong những "hành động nhỏ" rất đời thường - những điều mà người lớn vì bận rộn hoặc mệt mỏi nên dễ bỏ qua.

Nếu con bạn có những biểu hiện dưới đây, hãy yên tâm vì con yêu bạn nhiều hơn bạn tưởng, chỉ là chúng chưa biết cách diễn đạt theo kiểu người lớn có thể hiểu mà thôi.

1. Lúc nào cũng gọi bạn, tìm bạn, "dính" lấy bạn

Hầu như cha mẹ nào cũng từng trải qua cảm giác này:

Vừa ngồi xuống uống ngụm nước, con đã từ trong phòng chạy ra: "Mẹ ơi mẹ ơi, lại đây với con!" ;

Bạn vừa mở máy làm việc, con đã leo lên người như chú gấu koala: "Bố bế con đi, bây giờ cơ!" ;

Tối đến, con nhất quyết không chịu ngủ nếu bạn không nằm bên cạnh.

Bề ngoài, đó là sự phiền phức. Nhưng về bản chất, đây là nghi thức xác nhận an toàn của trẻ.

Ảnh minh họa: ShutterStock

Một chuyên gia tâm lý trẻ em từng nói: "Tiếng gọi của trẻ là cách con kiểm tra xem thế giới có còn vững vàng hay không".

Bạn có thể nghĩ: "Con 4-5 tuổi rồi mà sao còn bám thế?", nhưng cơ thể và hành vi của trẻ không biết nói dối. Con chỉ bám vào người khiến con thấy an tâm nhất, tin tưởng nhất và yêu nhất. Đáng nói hơn, những đứa trẻ từng "bám víu" đủ đầy khi còn nhỏ, khi lớn lên lại dễ độc lập hơn, tự tin hơn và dám bước ra thế giới hơn.

Vì vậy, khi con nhào tới ôm bạn, đừng vội gạt ra. Khi con gọi "mẹ, mẹ, mẹ" không ngừng, đừng vội cáu gắt. Những khoảnh khắc bạn thấy ồn ào hôm nay, mai này muốn tìm lại cũng không còn nữa.

2. Con sẵn sàng kể chuyện, tâm sự với bạn

Hãy tưởng tượng một cảnh rất quen:

Tan học về, con quăng cặp xuống ghế, vừa ăn vừa kể bâng quơ: "Hôm nay lớp con có bạn cãi nhau đó" ;

Hoặc con chợt nói: "Mẹ ơi, con buồn mà không biết vì sao" ;

Lớn hơn một chút, có khi con lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh bạn vào buổi tối: "Bố ơi, con muốn nói chuyện chút" ;

Những câu chuyện tưởng chừng vụn vặt ấy thực chất là tín hiệu thân mật rất rõ ràng. Trẻ càng yêu ai, càng sẵn sàng phơi bày cảm xúc, suy nghĩ, tổn thương trước người đó. Không phải vì bạn "giỏi giải quyết vấn đề nhất", mà vì trong lòng con, bạn là bến đỗ an toàn.

Đó chính là tình yêu. Không phải kiểu ngọt ngào, hoa mỹ, mà là sự tin tưởng không cần phòng bị. Con dám nói, vì con biết bạn sẽ không chế giễu, không phủ nhận, không làm con xấu hổ. Một khi thói quen chia sẻ này được hình thành, nó có thể theo con suốt cả cuộc đời. Khi trưởng thành, trải qua đủ va vấp, điều con muốn tìm đến nhiều nhất vẫn thường là cha mẹ.

Vì thế, nếu con chịu mở miệng kể chuyện với bạn dù là chuyện ngớ ngẩn hay chẳng đâu vào đâu, hãy trân trọng. Đừng gạt đi. Đừng ngắt lời. Đừng nói "có gì đâu mà kể". Với con, đó là tấm vé thông hành của tình cảm cha mẹ con cái.

Ảnh minh họa: ShutterStock

3. Con hay lặng lẽ bắt chước bạn

Bạn có để ý không, nhiều thói quen nhỏ của con giống bạn đến lạ?

Bạn lắc cốc nước khi uống, con cũng làm theo. Bạn ngồi hay rung chân, con cũng rung. Bạn có câu cửa miệng nào đó, con dùng còn nhiều hơn bạn.

Nhiều cha mẹ nghĩ con đang đùa nghịch. Thật ra không phải. Trẻ chỉ bắt chước những người mà con yêu quý, ngưỡng mộ và xem là hình mẫu. Việc con giống bạn, chính là cách con nói: "Con muốn trở thành người như bạn. Con thích bạn rất nhiều".

Mỗi hành động của bạn đều có thể trở thành ánh sáng trong mắt con. Và cũng vì thế, lời nói, cách sống và thái độ của cha mẹ mới khắc sâu đến vậy trong tâm trí trẻ.

Bạn càng dịu dàng, con càng học cách yêu thương. Bạn càng cố gắng, con càng tin cuộc đời đáng để nỗ lực. Bạn càng tử tế, con càng hiểu thế giới vẫn còn mềm mại. Con bắt chước bạn không phải vì chơi cho vui, mà vì đó là sự nối dài của tình yêu.

Kết

Thế giới của trẻ con không có kỹ xảo, không có chiến lược, cũng không biết che giấu. Tình yêu của con đôi khi vụng về, thô mộc và dễ khiến người lớn hiểu lầm. Đáng tiếc là trong mệt mỏi và áp lực, không ít cha mẹ đã vô tình nghe nhầm những tín hiệu yêu thương ấy thành phiền phức, ồn ào hay rắc rối.

Nhưng con thì lớn lên từng ngày, còn cha mẹ thì già đi. Những "hành động nhỏ" khiến bạn khó chịu hôm nay, có thể một ngày nào đó sẽ biến mất lặng lẽ. Vì vậy, đừng vội hiểu sai trái tim của con. Mong rằng chúng ta đều học được cách đọc hiểu tình yêu chân thành, tuy vụng về nhưng rất thật của trẻ.

Theo Aboluowang