Nơi vừa có tuyết rơi hiếm có sau gần 20 năm!

Giáng Sinh là ngày lễ thường gắn liền với tiết trời lạnh, tại các nước châu Âu là khung cảnh tuyết rơi trắng xoá cùng nền nhiệt xuống thấp. Tuy nhiên ở nước Úc lại hoàn toàn ngược lại. Hình ảnh lễ Giáng Sinh gắn với nắng vàng và biển xanh đã trở thành vô cùng quen thuộc với người dân và du khách.

Nhưng vào năm nay, Giáng Sinh 2025 lại thật khác biệt, khi một vùng đất lại bất ngờ khoác lên mình màu trắng của tuyết. Đang được nhắc tới chính là Tasmania, khiến nơi đây trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế.

Được biết, phải gần 20 năm kể từ năm 2006, tuyết mới rơi lại đúng vào thời điểm Giáng Sinh. Nhiều hãng tin nhận định đây được đánh là một trong những thời khắc hiếm có, những ai được tận mắt chứng kiến là những người rất may mắn.

Khung cảnh tuyết rơi hiếm có sau gần 20 năm vào đúng dịp Giáng Sinh ở Úc (Ảnh ST)

Giáng Sinh giữa mùa hè nhưng núi cao phủ tuyết

Theo ABC News (Australia), sáng ngày 25/12, tuyết đã rơi tại một số khu vực núi cao ở Tasmania, trong đó có kunanyi/Mount Wellington gần thành phố Hobart. Trích dẫn dữ liệu khí tượng cho thấy, nhiệt độ tại đỉnh núi đã giảm xuống dưới 0 độ C, tạo điều kiện để tuyết hình thành và bám trắng sườn núi – điều cực hiếm vào thời điểm cuối tháng 12.

ABC News cũng nhấn mạnh, tháng 12 vốn là cao điểm mùa hè tại Úc, nên việc tuyết xuất hiện đúng ngày Giáng Sinh được xem là hiện tượng thời tiết bất thường, khiến người dân địa phương và du khách không khỏi bất ngờ.

Như đã nói ở trên cũng như thông tin từ Yahoo News Australia cho biết, lần gần nhất Úc ghi nhận tuyết rơi đúng ngày Giáng Sinh là vào năm 2006, khi một số khu vực núi cao ở Tasmania và miền nam nước Úc xuất hiện tuyết mỏng. Kể từ đó đến nay, dù Tasmania đôi khi vẫn có những đợt tuyết mùa hè ngắn ngủi, nhưng Giáng Sinh có tuyết đúng nghĩa đã vắng bóng suốt gần hai thập kỷ.

Tuyết rơi sau gần 20 năm đúng dịp Giáng Sinh khiến nhiều người bản địa và du khách vô cùng thích thú (Ảnh ABC News, Daily Mail)

Theo đánh giá của các nhà khí tượng, chính yếu tố “đúng ngày 25/12” đã khiến sự kiện lần này trở nên đặc biệt, bởi tuyết mùa hè vốn đã hiếm, còn tuyết rơi trùng Giáng Sinh lại càng hiếm hơn.

Trang News Australia đánh giá, hiện tượng tuyết rơi vào Giáng sinh vừa qua xuất phát từ một khối không khí lạnh có nguồn gốc vùng cực tràn sâu xuống phía nam nước Úc, kết hợp với độ ẩm cao và địa hình núi cao của Tasmania. Trong số các bang của Úc, Tasmania được xem là nơi có điều kiện thuận lợi nhất để xảy ra tuyết, song ngay cả tại đây, tuyết rơi giữa mùa hè vẫn được xếp vào nhóm sự kiện hiếm gặp.

Cục Khí tượng Úc (BoM) cũng từng khẳng định, tuyết ở Tasmania chủ yếu xuất hiện vào mùa đông, còn các trường hợp cuối tháng 12 thường chỉ kéo dài ngắn và phạm vi rất hẹp.

Giáng sinh ở nước Úc thường gắn liền với mùa hè (Ảnh Daily Mail)

Trải nghiệm Giáng Sinh tại Úc và Tasmania

Ở quy mô toàn nước Úc, Giáng Sinh thường gắn với nắng ấm, biển xanh, tiệc BBQ ngoài trời và các lễ hội mùa hè sôi động. Du khách có thể tận hưởng không khí lễ hội tại Sydney, Melbourne hay Brisbane với các sự kiện ngoài trời kéo dài suốt kỳ nghỉ.

Riêng với Tasmania, theo các trang du lịch địa phương và cơ quan quản lý công viên bang, mùa Giáng Sinh lại mang đến một sắc thái khác: Khí hậu mát mẻ hơn, thiên nhiên hoang sơ và những cung đường núi ngoạn mục. Trong những ngày đặc biệt như vừa qua, kunanyi/Mount Wellington trở thành điểm dừng chân lý tưởng để chiêm ngưỡng khung cảnh hiếm hoi khi Giáng Sinh mùa hè bỗng nhuốm màu mùa đông.

Ảnh Daily Mail

Dù không thể coi tuyết là “đặc sản” thường niên, nhưng chính sự bất ngờ và hiếm gặp ấy đã góp phần làm nên sức hút riêng của Tasmania – nơi mà đôi khi, giữa mùa hè rực nắng, du khách vẫn có thể chứng kiến một khoảnh khắc trắng xóa khó quên.