Trend tạo ảnh tuyết rơi đang cực hot: Chỉ 1 phút có ngay ảnh tuyết rơi "tuyệt đối điện ảnh Hàn Quốc" buồn thấu tim

Những ngày đầu đông Hà Nội, Facebook ngập tràn ảnh chị em đi “du lịch” xứ tuyết trắng, đẹp như trong phim Hàn Quốc… Mở mắt ra là thấy tuyết. Mở facebook là thấy cô gái cầm ô trong suốt, tóc đóng băng, mắt đỏ hoe như vừa khóc xong. Mở Reels ra là góc top-shot trắng xóa, caption “đầu đông nhớ crush cũ”.

Cả thế giới đang “sống ảo” trong một cơn bão tuyết ảo. Và bạn biết không? 99% trong số đó được sinh ra từ… 3 dòng chữ + 1 nút bấm.

Nhưng tuyết đến từ... Google Gemini. Thì ra cả thế giới đang “bay” thẳng đến Nami, Jeju, Gangwon… chỉ bằng 1 cú click! Chiếc ô trong suốt, bông tuyết lấp lánh, ánh mắt buồn man mác – tất cả được AI “quay” xong trong 8 giây, không cần visa, không cần áo lông, không cần -10°C ngoài trời.

Chỉ cần 1 phút, mở điện thoại, hít một hơi gió lạnh đầu mùa, rồi… dùng 3 prompt để biến hình thành nữ chính phim Hàn chính gốc.

1.Những câu lệnh Prompt “copy-dán” là auto đẹp

- Concept AI chân dung cô gái cô đơn trong tuyết

Prompt copy:

Tạo ảnh dọc 2160×3840px, chia 3 tầng:

1. Chân dung: cô gái cầm ô trong suốt, nghiêng người, mắt buồn hoài niệm, tuyết rơi nhẹ, bokeh mờ ảo. 2. Toàn thân: đứng giữa cánh đồng tuyết, xa xa vài cây trụi lá, góc máy cao, nhấn mạnh sự cô đơn. 3. Cận mắt: ánh nhìn sâu thẳm, tuyết bám mi. Trang phục: áo khoác dáng rộng + quần ống suông + khăn đen. Tone lạnh xanh xám, cinematic 50mm f/1.8.

- Concept AI điện ảnh vẻ đẹp mong manh giữa mùa đông giá lạnh

Prompt copy:

Ảnh dọc 4K, 3 khung:

1. Chân dung: cô gái nhìn thẳng lens, ô trong suốt, tuyết lất phất, ánh sáng mờ sương. 2. Toàn thân: đứng giữa rừng cây trơ trụi, góc top-shot, không gian rộng mênh mông. 3. Cận mắt: đồng tử phản chiếu tuyết rơi, buồn vã. Outfit: áo phao oversized, khăn len đen. Color grade: cold blue, high contrast, phim Hàn 2025 vibe.

- Concept AI cô gái đón tuyết góc nhìn từ trên cao

Prompt copy:

Chân dung siêu thực, góc top-down: cô gái nằm/ngồi trên tuyết, tóc đen ướt đóng băng lấp lánh, má hồng lạnh, môi ánh pearl. Khăn len ngà đan tay làm điểm nhấn ấm.

Background: tuyết trắng + bóng cây mờ. Thông số giả lập: 50mm, f/2.0, ISO 200, ánh sáng khuếch tán. Tone: xanh trắng lạnh nhưng da vẫn glow ấm như Vogue winter issue.

2. Cách tạo ảnh mùa đông như phim Hàn trong 1 phút

Ảnh chụp màn hình

Bước 1: Vào https://gemini.google.com, up ảnh selfie rõ mặt (mắt nhìn thẳng, ánh sáng đều).

Bước 2: Dán nguyên 1 trong 3 prompt trên

Bước 3: Chờ 8 giây → tải ảnh 4K → đăng story kèm caption “Tuyết đầu mùa rơi đúng lúc em buồn”.

Xong! Không chỉnh màu, không layer, ảnh ra y như poster Netflix.

3. Mẹo nhỏ giúp ảnh “có hồn” hơn 300%

Để tạo ra những bức ảnh có hồn và truyền tải đúng cảm xúc mà bạn mong muốn, hãy lưu ý những mẹo sau:

- Ảnh gốc chất lượng cao: Bạn cần chọn ảnh gốc chất lượng cao. Ảnh nên có khuôn mặt không bị che khuất và ánh sáng đồng đều, tránh ảnh ngược sáng hoặc quá tối. Nên chọn selfie mắt lim dim, môi mím nhẹ để AI hiểu được tâm trạng.

- Thêm 3 từ khóa vàng: “cinematic, 50mm, cold tone” → auto lên phim.

- Tăng tuyết gấp đôi: Sau khi generate, nhấn “Edit” → gõ “more snowflakes” → tuyết rơi dày như MV IU.

- Đổi outfit nhanh: Bạn đừng quên chi tiết hóa trang phục trong câu lệnh (áo khoác dài, khăn len, mũ beanie...) để bức ảnh mùa đông trở nên chân thực và "ăn khớp" với phong cách hơn.

Với sự hỗ trợ đắc lực từ Gemini AI, tạo bộ ảnh du lịch xứ sở tuyết trắng giờ đây chỉ là chuyện nhỏ. Đừng chần chừ, hãy thực hiện ngay và cùng chia sẻ với bạn bè, người thân nhé.

