Bài văn tả con vật của học sinh tiểu học khiến cô giáo đọc xong chỉ biết lắc đầu: "Cho em 1 điểm viết, 9 điểm thật thà"

05-11-2025 - 16:27 PM | Sống

Cư dân mạng đã có phen cười đau bụng trước bài văn này.

Học sinh tiểu học đúng là "vua thật thà", nhất là trong khoản viết văn. Có đôi khi đề bài ra sao là chúng trả lời y chang, không cần vòng vo. Mới đây, một bài văn tả con vật nuôi của một cậu nhóc tiểu học từ năm 2022 bất ngờ hot lại trên MXH. Bài văn chỉ có vài dòng chữ nguệch ngoạc nhưng vẫn khiến dân tình cười nghiêng ngả, phải tag bạn bè rần rần: "Đọc đi, giống kiểu làm bài của mình hồi nhỏ quá!".

Theo đó, cậu bé nhận được đề bài là: "Kể về một con vật bất kỳ mà nhà em nuôi". Thông thường, các cô cậu học trò ở độ tuổi này thường sẽ chọn con chó, con mèo, thậm chí con gà để tả, nhưng cậu bé này lại chọn một lối đi hoàn toàn khác biệt, đó chính là thú nhận nhà em... không có con vật nào để tả cả! Thế là cậu bé quyết định "đối đáp thẳng" với đề bài, biến bài văn thành "tuyên ngôn" ngắn gọn nhưng siêu chất.

Nguyên văn bài văn "đỉnh cao" chỉ có 2 câu của cậu bé:

"Nhà em không nuôi bất kì con nào. Chừng nào nhà em nuôi thì em mới biết tả".

Bài văn tả con vật của học sinh tiểu học khiến cô giáo đọc xong chỉ biết lắc đầu: "Cho em 1 điểm viết, 9 điểm thật thà"- Ảnh 1.

Gọi là bài văn nhưng thực chất bài văn chỉ gồm 2 câu thôi

Cậu nhóc mở đầu bằng ngày tháng nghiêm túc, rồi "đi thẳng vấn đề": Nhà em chưa nuôi con gì nên chưa biết tả! Không vòng vo, không bịa chuyện, không buồn "mượn" con vật nào của hàng xóm để làm cho xong bài. Chỉ một câu trả lời "chuẩn logic trẻ con" nhưng đủ khiến người đọc "đơ" mất 5 giây rồi cười xỉu. Đỉnh cao là cách dùng từ "chừng nào... thì mới biết tả" như thể đang hứa hẹn: "Để mai mốt em nuôi rồi tả bù nhé cô!".

Bài văn nhanh chóng "bùng nổ" trên các group phụ huynh và giáo viên, nhận về hàng ngàn lượt thả tim và bình luận:

- Trả lời kiểu này thì chịu luôn! Cô giáo chấm điểm thế nào đây?

- Thật thà level max: không có là nói không có, không cần sáng tạo thừa!

- Nhớ hồi mình cũng từng viết "nhà em nuôi… một cái cây" để qua môn tả cảnh.

- Cô giáo đọc xong chắc chỉ biết lắc đầu, chấm em 1 điểm trên giấy còn 9 điểm thật thà.

Bài văn tả chiếc tủ khiến dân tình cười té ghế, lùng ngay danh tính bác thợ mộc

Theo Thiên An

Thanh niên Việt

