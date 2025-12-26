Phát hiện người đàn ông có hơn 261 tỷ đồng “tiền mặt” nhưng không dám tiêu, phải bán nhà, bán xe để trang trải cuộc sống

Năm 2022, một vụ việc hy hữu đã xảy ra ở thành phố Hoài An, Giang Tô đã thu hút sự quan tâm của dư luận Trung Quốc. Theo đó, có một người đàn ông họ Lê có tới 70 triệu NDT (hơn 261 tỷ đồng) “tiền mặt” trong nhà nhưng lại phải bán xe, bán nhà để duy trì cuộc sống.

Sự thật phía sau câu chuyện tưởng chừng vô lý ấy chỉ được phơi bày khi cảnh sát bất ngờ ập vào nhà của người đàn ông trên và mở 182 thùng tiền mặt chất kín ở bên trong. Hóa ra, đằng sau “khối tài sản khổng lồ” này không phải là sự giàu có, mà là một vụ lừa đảo tinh vi, kéo dài nhiều năm, bắt nguồn từ lòng tin mù quáng của gia chủ.

182 thùng tiền và cái giá của lòng tin

Một buổi tối năm 2017, anh Liêu đến gặp anh Lê đang sống tại thành phố Hoài An, Trung Quốc. Hai người này lớn lên cùng nhau nên quan hệ vô cùng thân thiết. Sau bữa cơm, anh Liêu tỏ ra ngượng ngùng và ngỏ ý vay tiền của anh Lê.

Không chút do dự, anh Lê đồng ý cho bạn vay 10.000 NDT (hơn 37 triệu đồng). Vài ngày sau, anh Liêu chủ động mang tiền đến trả đúng hẹn. Sự sòng phẳng này càng khiến anh Lê thêm tin tưởng vào người bạn thân của mình.

Sau đó, anh Liêu liên tục quay lại vay tiền với tần suất ngày càng nhiều. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, anh Lê chủ động hỏi rõ nguyên nhân thì được anh Liêu cho biết cha mẹ anh ta từng làm ăn lớn tại Thượng Hải, sở hữu khối tài sản khổng lồ. Do gặp trục trặc trong kinh doanh, hơn 10 tỷ NDT tài sản của gia đình đã bị tòa án phong tỏa, trong đó có trên 70 triệu NDT tiền mặt cùng hàng chục triệu NDT trong các tài khoản ngân hàng.

Tài sản nhiều nhưng không thể sử dụng, anh Liêu buộc phải vay tiền để theo đuổi các vụ kiện. Có như vậy, lệnh phong tỏa mới sớm được gỡ bỏ. Để tạo lòng tin, anh ta cam kết dùng tài sản có giá trị làm vật thế chấp cho khoản vay, bảo đảm anh Lê không chịu thiệt hại.

Không lâu sau, anh Liêu mang đến nhà anh Lê một chiếc thùng kim loại lớn, nói rằng bên trong là tiền mặt đã bị niêm phong bởi tòa án, chỉ có công cụ chuyên dụng mới mở được. Qua khe hở, anh Lê thoáng thấy những tờ 100 NDT màu đỏ, càng tin chắc câu chuyện của bạn mình là thật.

Trong hơn một năm tiếp theo, anh Liêu đều đặn mang các thùng kim loại tương tự đến nhà anh Lê mỗi khi vay tiền. Dần dần, số thùng để ở nhà anh Lê đã lên tới 182 cái. Tổng cộng, anh Lê đã cho bạn vay hơn 1,6 triệu NDT (gần 6 tỷ đồng).

Anh Liêu nhiều lần nhấn mạnh rằng các thùng đều được gắn thiết bị định vị, nếu tự ý phá hoại sẽ lập tức phát báo động. Vì sợ liên lụy, anh Lê không dám mở bất kỳ thùng tiền nào. Người đàn ông này chấp nhận sống trong cảnh thiếu thốn để chờ đến khi vụ kiện kết thúc, bạn mình sẽ trả nợ và cho mình thêm 5 triệu NDT (hơn 18 tỷ đồng) như đã hứa.

Từ khi những thùng tiền xuất hiện trong nhà, anh Lê gần như không dám đi xa vì lo sợ có kẻ đột nhập. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, người đàn ông này phải đếm đủ 182 thùng tiền mới có thể yên tâm chợp mắt.

Không những thế, do đã dốc toàn bộ số tiền tích cóp cho bạn vay mượn, cuộc sống của anh Lê nhanh chóng rơi vào cảnh túng quẫn. Từ một người có nhà cửa, phương tiện đi lại ổn định, anh dần không còn khả năng tự bảo đảm sinh hoạt cơ bản.

Theo lời kể của hàng xóm, anh Lê từng buộc phải bán chiếc xe duy nhất trong nhà với giá chỉ hơn 70.000 NDT (hơn 261 triệu đồng) để có tiền xoay xở trước mắt. Không lâu sau đó, anh tiếp tục bán căn nhà trị giá hơn 400.000 NDT (hơn 1,4 tỷ đồng) – tài sản lớn nhất của đời mình – rồi chuyển sang sống tạm bợ. Khi số tiền còn lại cũng dần cạn kiệt, anh Lê thậm chí phải đi vay mượn bạn bè, người quen để trang trải các chi phí sinh hoạt hằng ngày.

Sự thật sau 182 thùng tiền bị phanh phui

Sự việc chỉ vỡ lở khi năm 2022, một nạn nhân khác của anh Liêu là anh Trương đến trình báo cảnh sát Trung Quốc. Theo lời kể của anh Trương, anh đã bị anh Liêu lừa 250.000 NDT (hơn 935 triệu đồng) với thủ đoạn tương tự. Khi mở thùng tiền mà người đàn ông này mang đến trả nợ, anh Trương phát hiện chỉ có vài tờ trên cùng là tiền thật, bên dưới toàn giấy vụn.

Nhận được tin báo, cảnh sát địa phương lập tức vào cuộc điều tra và phát hiện đối tượng họ Liêu đã lừa đảo hơn chục người, với cùng một thủ đoạn. Khi lực lượng chức năng đến nhà anh Lê và mở toàn bộ 182 thùng tiền, cảnh tượng trước mắt khiến anh hoàn toàn sụp đổ: mỗi thùng chỉ có vài bó tiền thật đặt phía trên, bên dưới đều là tiền giả. Đến lúc này, anh Lê mới nhận ra người bạn mà anh tin tưởng tuyệt đối lại là kẻ lừa đảo.

Từ vụ việc này, cảnh sát Trung Quốc khuyến cáo mọi người cần hết sức thận trọng trước các đề nghị vay mượn tiền bạc. Dù là người quen biết lâu năm, mọi giao dịch tài chính cũng cần được xác minh rõ ràng, tránh tin vào lời hứa miệng hay các giấy tờ chưa được kiểm chứng.

(Theo Baijiahao)