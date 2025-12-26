“Khoa học về Axit amin”: Tập đoàn Ajinomoto ‘lấn sân’ sang lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

"Khoa học về Axit amin" – nền tảng tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn

Axit amin là đơn vị nhỏ nhất để xây dựng nên chất đạm, và tồn tại trong mọi sinh vật sống, từ vi khuẩn cho đến con người. Đây được xem là cội nguồn của sự sống, với 4 chức năng quan trọng bao gồm tạo vị, cung cấp dinh dưỡng, sinh lý và phản ứng.

Qua hơn một thế kỷ nghiên cứu và phát triển, Tập đoàn hiện đang sở hữu nền tảng tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn mang tên "Khoa học về Axit amin" ("AminoScience"). "Khoa học về Axit amin" được định nghĩa như "Một thuật ngữ chỉ các vật liệu, chức năng, công nghệ và dịch vụ khác nhau được phát triển từ quá trình nghiên cứu và ứng dụng tập trung vào khai phá tiềm năng vô hạn của axit amin​".

Dựa trên thế mạnh cốt lõi và lợi thế cạnh tranh này, Tập đoàn Ajinomoto định hướng theo đuổi bốn lĩnh vực tăng trưởng chiến lược: Chăm sóc sức khỏe; Thực phẩm & Sức khỏe; Công nghệ thông tin & Truyền thông; và Công nghệ xanh. Trong đó, Chăm sóc sức khỏe ghi dấu rõ nét năng lực khoa học của Tập đoàn Ajinomoto với nhiều thành tựu đáng kinh ngạc và mang tính ứng dụng cho y học hiện đại.

Công nghệ tầm soát sớm ung thư bằng phân tích axit amin

Công nghệ tầm soát ung thư AminoIndex® dựa trên phát hiện khoa học rằng nồng độ axit amin trong máu của bệnh nhân ung thư có sự thay đổi đặc trưng so với người khỏe mạnh. Từ đó, chỉ với 5 ml máu, AminoIndex® có thể phân tích sự thay đổi này để đánh giá nguy cơ mắc 5 loại ung thư ở nam và 6 loại ở nữ.

AminoIndex® giúp tầm soát sớm ung thư với 5 loại ở nam và 6 loại ở nữ.

Tham gia sâu vào chuỗi giá trị y học tái tạo

Không dừng lại ở chẩn đoán, Tập đoàn Ajinomoto tiếp tục mở rộng sang y học tái tạo. Một trong những sản phẩm tiêu biểu là môi trường nuôi cấy tế bào gốc StemFit™.

Môi trường nuôi cấy lí tưởng tế bào StemFit™ góp phần phát triển tế bào gốc trong y học.

Tế bào gốc đòi hỏi môi trường nuôi cấy có độ tinh khiết và kiểm soát chính xác thành phần axit amin. Với kinh nghiệm sản xuất axit amin quy mô công nghiệp và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, Tập đoàn Ajinomoto có lợi thế rõ rệt trong việc phát triển các sản phẩm phục vụ nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng.

Dinh dưỡng y học - giải pháp cho bệnh hiếm

Song song với các công nghệ y sinh, Ajinomoto cũng đẩy mạnh phát triển các sản phẩm dinh dưỡng y học dựa trên "AminoScience", phục vụ điều trị rối loạn chuyển hóa axit amin, động kinh kháng thuốc, dị ứng và các bệnh lý đường tiêu hóa.

Với những trường hợp mà thuốc điều trị truyền thống chưa mang lại hiệu quả tối ưu, dinh dưỡng y học trở thành một phần quan trọng trong phác đồ chăm sóc toàn diện. Giải pháp này không chỉ giúp cải thiện tình trạng bệnh mà còn nâng cao chất lượng sống cho người bệnh, đồng thời giảm áp lực chăm sóc cho gia đình và xã hội.