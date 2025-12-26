Tiêm chủng chuẩn vàng y khoa bởi bác sĩ chuyên khoa Nhi

Với quy trình an toàn, nghiêm ngặt, bé sẽ được bác sĩ chuyên khoa Nhi giàu kinh nghiệm thăm khám trực tiếp, chỉ định tiêm ngừa và theo dõi sát sau tiêm, giúp xây dựng "lá chắn" miễn dịch vững chắc và bảo vệ bé toàn diện.

Tiêm chủng an toàn và chuẩn xác cùng bác sĩ chuyên khoa Nhi

Tiêm chủng là một trong những biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất, không chỉ bảo vệ cá nhân mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và hạn chế nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Trong những năm tháng đầu đời, mỗi mũi tiêm đều mang ý nghĩa quan trọng đối với sức khỏe và sự phát triển của bé. Với mỗi bậc cha mẹ, sự an toàn của con luôn là ưu tiên hàng đầu mỗi khi đưa bé đi tiêm chủng. Không chỉ đơn thuần là việc đưa bé đi tiêm, mà đây còn là cả một quy trình y khoa đòi hỏi sự cẩn trọng và chuyên môn cao.

Thấu hiểu điều đó, Tiêm Chủng Nhi 315 mang đến dịch vụ tiêm chủng an toàn và chuẩn xác, được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa Nhi giàu kinh nghiệm và tận tâm, giúp bé được bảo vệ toàn diện, cha mẹ tuyệt đối an tâm.

Tại đây, con không chỉ được tiêm vắc xin, mà còn được chăm sóc toàn diện với quy trình nghiêm ngặt, an toàn và chuẩn y khoa, từ khám sàng lọc, tư vấn phác đồ tiêm chủng theo khuyến cáo Bộ Y tế đến theo dõi sát sau tiêm ngừa, nhằm đảm bảo bé được bảo vệ trọn vẹn và an toàn.

Bác sĩ chuyên khoa Nhi đồng hành cùng ba mẹ chăm sóc sức khỏe trẻ.

Khám sàng lọc chuẩn chuyên khoa

Mỗi bé là một cá thể đặc biệt với từng thể trạng và nhịp phát triển riêng. Vì vậy, việc hiểu rõ sức khỏe của con ngay từ những bước đầu đời sẽ giúp ba mẹ an tâm hơn trên hành trình nuôi dưỡng con yêu khôn lớn.

Tại Tiêm Chủng Nhi 315, mỗi mũi tiêm đều được thực hiện dựa trên khám sàng lọc kỹ càng và chỉ định tiêm chủng bởi đội ngũ bác sĩ chuyên khoa Nhi giàu kinh nghiệm. Việc thăm khám sàng lọc giúp đánh giá tình trạng sức khỏe hiện tại, phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, từ đó đưa ra phác đồ tiêm chủng phù hợp, an toàn và hiệu quả nhất cho bé.

Bác sĩ chuyên khoa Nhi thăm khám sàng lọc cho bé.

Phác đồ tiêm chủng theo khuyến cáo Bộ Y tế

Thông qua khám sàng lọc, bác sĩ tại Tiêm Chủng Nhi 315 sẽ xây dựng phác đồ tiêm chủng theo khuyến cáo của Bộ Y tế, đồng thời cá nhân hóa dựa trên độ tuổi, tiền sử bệnh lý và lịch sử tiêm chủng của từng trẻ.

Bên cạnh đó, phụ huynh được tư vấn đầy đủ, rõ ràng về các vắc xin cần tiêm cho trẻ, mũi nhắc lại, khoảng cách giữa các mũi cũng như những lưu ý quan trọng, giúp theo dõi hành trình tiêm ngừa dễ dàng và hạn chế tối đa việc bỏ sót hoặc tiêm sai lịch. Nhờ vậy, bé được bảo vệ đúng giai đoạn, từng bước hình thành "lá chắn" miễn dịch vững chắc cho tương lai.

Tư vấn phác đồ tiêm chủng theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Tiêm chủng đủ - đúng - an toàn với quy trình chuẩn hóa

Quy trình tiêm chủng tại Tiêm Chủng Nhi 315 được chuẩn hóa và kiểm soát chặt chẽ trong môi trường an toàn nhằm đảm bảo trẻ được tiêm đủ – đúng – an toàn theo đúng chỉ định. Sau tiêm, trẻ được theo dõi sát tại phòng khám và phụ huynh được hướng dẫn cụ thể cách chăm sóc, theo dõi trẻ tại nhà cũng như các dấu hiệu cần lưu ý, giúp phát hiện sớm và hạn chế tối đa phản ứng không mong muốn.

Có sự đồng hành xuyên suốt của bác sĩ chuyên khoa Nhi, cha mẹ hoàn toàn an tâm vì con luôn được bảo vệ chuẩn y khoa, từng bước xây dựng nền tảng miễn dịch vững chắc để phát triển khỏe mạnh trong từng giai đoạn phát triển.

Quy trình tiêm chủng đủ - đúng - an toàn.

Trang bị "lá chắn" vững vàng cho con từ hôm nay

Với hơn 70 phòng khám trên toàn quốc cùng cơ sở vật chất hiện đại và không gian thân thiện, Tiêm Chủng Nhi 315 chính là địa điểm tiêm chủng tin cậy, mang đến trải nghiệm nhẹ nhàng cho bé và an tâm cho cả gia đình.

Tiêm Chủng Nhi 315 cam kết đồng hành cùng cha mẹ trên hành trình xây dựng "lá chắn" miễn dịch vững chắc cho con để bảo vệ con yêu toàn diện.

Đặt lịch để được tư vấn

‏Hệ thống Tiêm Chủng Nhi 315 (*)

‎‏Hotline: 0901.315.315‏

Email: ‏‏nhidong315headoffice@nhidong315.com‏

‎‏Website: https://www.tiemchungnhi315.com/

(*) Phòng khám Chuyên khoa Nhi thuộc Phòng khám Nhi Đồng 315, Tiêm Chủng Nhi 315, Nhà Thuốc 315 - Địa điểm kinh doanh Số 69 - Công ty Cổ phần Y Tế CV Health 24

Địa chỉ: Số 62 Đường TL27, Phường Thạnh Lộc, Quận 12 (nay là: Số 62 Đường TL27, Phường An Phú Đông, Thành phố Hồ Chí Minh)‏

