Vietnam Airlines tăng chuyến bay phục vụ cao điểm Tết Dương lịch 2026

27-12-2025 - 11:00 AM | Sống

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch 2026, Vietnam Airlines triển khai tăng chuyến trên nhiều đường bay nội địa trọng điểm.

Theo đó, trong giai đoạn từ ngày 1/1 đến 4/1/2026, Vietnam Airlines triển khai tăng thêm gần 270 chuyến bay, tương đương khoảng 45.000 chỗ trên các đường bay du lịch, địa phương có nhu cầu cao giữa Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt, Huế, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Côn Đảo.

Việc nhanh chóng bổ sung các chuyến bay để phục vụ hành khách trong dịp lễ Tết dương lịch cho thấy sự chủ động và sẵn sàng về nguồn lực trong kế hoạch phục vụ các dịp cao điểm cuối năm 2025 và đầu năm 2026 của Vietnam Airlines.

Vietnam Airlines tăng chuyến bay phục vụ cao điểm Tết Dương lịch 2026- Ảnh 1.

Hành khách nên làm thủ tục trực tuyến trước chuyến bay trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành thông qua website, ứng dụng của Vietnam Airlines

Trong giai đoạn cao điểm, hành khách nên chủ động đặt chỗ và mua vé qua website, ứng dụng di động Vietnam Airlines hoặc tại phòng vé, đại lý chính thức của Hãng. Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách làm thủ tục trực tuyến trước chuyến bay trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành thông qua website, ứng dụng di động, VNeID, tổng đài 1900 6265 hoặc tại các quầy tự làm thủ tục (kiosk check-in).

Đặc biệt, hành khách được khuyến khích sử dụng hình thức làm thủ tục bằng công nghệ sinh trắc học để rút ngắn thời gian làm thủ tục tại sân bay. Hành khách đã hoàn tất thủ tục trực tuyến hoặc sinh trắc học và không mang theo hành lý ký gửi có thể đi thẳng đến khu vực soi chiếu an ninh, không cần qua quầy làm thủ tục truyền thống, qua đó giúp tiết kiệm thời gian chờ đợi và giảm áp lực tại sân bay trong khung giờ cao điểm.

Vietnam Airlines tăng chuyến bay phục vụ cao điểm Tết Dương lịch 2026- Ảnh 2.

Vietnam Airlines khuyến khích hành khách sử dụng công nghệ sinh trắc học để rút ngắn thời gian làm thủ tục tại sân bay

Để biết thêm thông tin và được hỗ trợ trực tiếp, khách hàng vui lòng truy cập website www.vietnamairlines.com; nhắn tin qua các kênh fanpage facebook của Vietnam Airlines (có dấu tick xanh): facebook.com/VietnamAirlines, Zalo Vietnam Airlines: https://zalo.me/3149253679280388721 hoặc gọi điện tới Tổng đài Chăm sóc khách hàng 1900 1100.

