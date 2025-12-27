Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện người đàn ông Cao Bằng chuẩn bị chuyển khoản 67 triệu đồng vào 1 tài khoản nhiều nghi vấn: Công an tiếp cận, yêu cầu làm rõ

27-12-2025 - 10:48 AM | Sống

Nhận thấy tình huống của người đàn ông này có nhiều bất thường, cán bộ Công an xã đã kịp thời tiếp cận, xác minh và làm rõ vụ việc.

Ngày 26/12 vừa qua, Công an xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn thành công một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, giúp người dân tránh nguy cơ bị thiệt hại số tiền lớn.

Theo đó, trong quá trình phối hợp nắm tình hình tại Bưu điện khu vực Nguyên Bình, lực lượng Công an xã phát hiện ông H.V.C (45 tuổi, trú tại xóm Tổng Ngà) đang chuẩn bị thực hiện giao dịch chuyển số tiền 67 triệu đồng vào một tài khoản có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Nhận thấy tình huống bất thường, cán bộ Công an xã đã kịp thời tiếp cận, xác minh và làm rõ vụ việc.

Công an xã Nguyên Bình kịp thời phát hiện, ngăn chặn ông H.V.C chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo.

Qua trao đổi với cơ quan công an, ông H.V.C cho biết, khoảng 14 giờ 45 phút ngày 25/12/2025 có nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Người này tự xưng là Đội trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an tỉnh Cao Bằng, đồng thời, đọc đúng họ tên ông và một số thông tin cá nhân liên quan đến người thân trong gia đình nhằm tạo lòng tin.

Sau đó, đối tượng thông báo ông H.V.C có liên quan đến một vụ án kinh tế đang được cơ quan Công an điều tra. Để gây sức ép, đối tượng yêu cầu ông H.V.C chuyển toàn bộ số tiền hiện có vào tài khoản do chúng cung cấp với lý do “phục vụ công tác xác minh”, cam kết sẽ hoàn trả lại số tiền sau khi kết thúc điều tra nếu ông không liên quan đến vụ án.

Sau khi được cán bộ Công an xã Nguyên Bình tuyên truyền, giải thích rõ về thủ đoạn giả danh cán bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông H.V.C đã nhận thức được hành vi lừa đảo của các đối tượng, kịp thời dừng việc chuyển tiền theo yêu cầu của chúng.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án yêu cầu chuyển tiền để “xác minh” hoặc “phục vụ điều tra”. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, tuyệt đối không chuyển tiền và nhanh chóng liên hệ với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Theo báo điện tử tỉnh Cao Bằng

Đi tìm phế liệu, người dân Hà Tĩnh phát hiện kho báu nặng 15kg: Hàng nghìn đồng tiền kết thành mảng được đào lên

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hà Nội nghìn năm "hiện lên" bằng ánh sáng, công nghệ tại triển lãm "Hà Nội Rạng Rỡ - Ánh sáng và Di sản"

Hà Nội nghìn năm "hiện lên" bằng ánh sáng, công nghệ tại triển lãm "Hà Nội Rạng Rỡ - Ánh sáng và Di sản" Nổi bật

Bộ GD-ĐT “chốt” bộ SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống” sử dụng thống nhất toàn quốc

Bộ GD-ĐT “chốt” bộ SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống” sử dụng thống nhất toàn quốc Nổi bật

Rửa rau ngâm muối bao lâu là đủ sạch mà không làm nát rau?

Rửa rau ngâm muối bao lâu là đủ sạch mà không làm nát rau?

10:40 , 27/12/2025
Đi làm cả năm, không nợ nần vẫn trắng tay

Đi làm cả năm, không nợ nần vẫn trắng tay

10:30 , 27/12/2025
Gặp chú xe ôm bị lan truyền sai sự thật trên mạng: Tiết lộ về 2 chiếc xe PCX và SH trong nhà

Gặp chú xe ôm bị lan truyền sai sự thật trên mạng: Tiết lộ về 2 chiếc xe PCX và SH trong nhà

10:17 , 27/12/2025
XIN NHẮC NHỞ: 3 loại nồi, chảo âm thầm "đầu độc" gan, thận, não, nuôi ung thư nhưng nhiều người dùng nấu ăn mỗi ngày

XIN NHẮC NHỞ: 3 loại nồi, chảo âm thầm "đầu độc" gan, thận, não, nuôi ung thư nhưng nhiều người dùng nấu ăn mỗi ngày

10:10 , 27/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên