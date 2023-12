Ai ăn củ cải trắng cũng vứt bỏ phần này mà không biết là kho canxi chống loãng xương, tăng collagen

Đó chính là lá củ cải trắng!

Theo BS Nguyễn Văn Thái (chuyên khoa ung bướu và phẫu thuật thẩm mỹ, làm việc tại Hà Nội), ăn lá củ cải trắng tốt tựa nhân sâm nhưng nhiều người Việt lại thường vứt bỏ.

Chuyên gia nhận định, củ cải là loại củ vô cùng bổ dưỡng. Đa phần chúng ta chỉ dùng phần củ mà bỏ đi phần lá xanh bên trên. "Ít ai biết được rằng phần lá củ cải trắng là kho tàng dinh dưỡng, chứa hàm lượng canxi cao. Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, cứ 100g lá củ cải trắng có chứa đến 350g canxi", chuyên gia tiết lộ.

Ăn lá củ cải trắng tốt tựa nhân sâm nhưng nhiều người Việt lại thường vứt bỏ. (Ảnh minh họa)

Chưa kể, lá củ cải trắng còn rất giàu vitamin K, cần thiết cho quá trình hình thành xương, giúp bổ sung canxi hiệu quả hơn. Nó được mệnh danh là "canxi tự nhiên". Đó chính là lý do ăn lá củ cải trắng thường xuyên giúp phòng ngừa loãng xương cực hiệu quả. Đây là thực phẩm rất quan trọng với chị em phụ nữ sau sinh.

Đặc biệt, từ bây giờ, bạn có thể lấy lá củ cải trắng phơi khô để dự trữ Tết. Lúc này, bạn sẽ có ngay món trà dưỡng nhan, chống lão hóa, làm đẹp da cực kỳ hiệu quả. Theo BS dinh dưỡng Vũ Đại Dương (làm việc tại TP.HCM), ngoài canxi, lượng vitamin C chứa trong lá củ cải trắng cao gấp 4 lần so với củ ăn bình thường, cụ thể 100g lá củ cải trắng chứa 53mg vitamin C.

Do đó, chị em nên tận dụng phơi khô để dự trữ Tết. Tết này bạn có ngay món trà mới từ lá củ cải trắng, vừa làm thức uống đẹp da, chống lão hóa, vừa có thêm hương vị mới trong Tết cổ truyền. Chỉ cần lấy lá củ cải trắng khô hãm với nước sôi để uống, bạn có thể cho thêm ít đường để dễ sử dụng hơn.

Lá củ cải trắng rất giàu vitamin K, cần thiết cho quá trình hình thành xương, giúp bổ sung canxi hiệu quả hơn. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, ăn lá củ cải trắng đem lại những lợi ích sức khỏe nào?

1. Phòng ngừa, điều trị táo bón

Lá củ cải trắng rất giàu chất xơ. Ăn thực phẩm giàu chất xơ hàng ngày sẽ giúp phân mềm hơn, đi tiêu đầy đặn hơn. Do đó, chế độ ăn bao gồm thực phẩm giàu chất xơ như lá củ cải trắng sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh trĩ, thậm chí có thể là ung thư ruột kết.

Hơn nữa, chất xơ còn giúp hạ đường huyết hiệu quả. Ăn lá củ cải trắng thường xuyên sẽ giúp kiểm soát đường trong máu hiệu quả hơn.

2. Phòng chống ung thư

Lá củ cải trắng chứa hàm lượng sulforaphane cao đã được chứng minh là có đặc tính kháng khuẩn cũng như tiêu diệt tế bào ung thư, làm chậm sự phát triển của khối u.

Một nghiên cứu năm 2008 tại Viện Ung thư Roswell Park, những người hút thuốc và từng hút thuốc thường xuyên ăn thực phẩm chứa sulforaphane sẽ ít có nguy cơ mắc ung thư phổi hơn.

Lá củ cải trắng chứa hàm lượng sulforaphane cao đã được chứng minh là có đặc tính kháng khuẩn cũng như tiêu diệt tế bào ung thư. (Ảnh minh họa)

Hợp chất này không chỉ có lợi trong việc ngăn ngừa ung thư mà còn được chứng minh có tác dụng bảo vệ cơ thể chống lại quá trình oxy hóa, rối loạn chức năng trao đổi chất do mức đường huyết cao gây ra.

3. Cung cấp nguồn protein dồi dào

100g rau củ cải trắng có 2,2g protein. Một trong những lợi ích chính của protein là tăng cường trao đổi chất và no lâu. Theo Viện Y học Ấn Độ, người trưởng thành nên bổ sung tối thiểu 0,8g protein cho mỗi kg trọng lượng cơ thể hàng ngày.

Ăn lá củ cải trắng sẽ là một trong những cách bổ sung protein, có lợi cho việc giảm mỡ tăng cơ của bạn.

4. Kiểm soát huyết áp

Lá củ cải trắng rất giàu kali. (Ảnh minh họa)

100g rau củ cải trắng chứa 400mg kali. Đây là chất điện giải quan trọng cần được đưa vào chế độ ăn uống của một người nếu bổ sung đúng cách.

Cơ thể con người cần chế độ ăn nhiều kali trong thời niên thiếu và mang thai, khi cơ, xương đang phát triển. Tóm lại, khoáng chất này rất cần thiết trong việc xây dựng cơ và xương chắc khỏe cũng như giúp ngăn ngừa chứng loãng xương.

5. Giảm cân

100g lá củ cải trắng có đến 260mg canxi. Chúng rất cần thiết cho các chức năng cơ thể như co cơ, đông máu và hình thành xương. Nó cũng là khoáng chất phổ biến nhất được tìm thấy trong cơ thể con người.

Ngoài ra, canxi ngăn ngừa tăng cân vì đốt cháy chất béo, lưu trữ lượng chất béo trong cơ thể ít hơn. Do đó, ăn lá củ cải trắng từ nay đến Tết sẽ hỗ trợ quản lý cân nặng hiệu quả.