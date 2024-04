Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong những yếu tố quyết định tuổi thọ thì di truyền chỉ chiếm 25% và nguyên nhân còn lại là do lối sống. Nguyên nhân khiến tuổi thọ của một người bị rút ngắn liên quan nhiều đến thói quen sinh hoạt không tốt của họ. Các thói quen tai hại này không chỉ làm tăng tốc độ lão hóa mà còn có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến các cơ quan khác nhau của cơ thể. Dưới đây là 3 thói quen như thế mà có thể bạn cũng đang mắc phải mà không hay biết:



1. Bỏ bữa sáng

Bỏ bữa sáng sẽ không cung cấp đủ chất dinh dưỡng và năng lượng cho cơ thể, làm chậm quá trình trao đổi chất, khiến cơ thể mệt mỏi và không được tỉnh táo. Nhịn ăn sáng sẽ làm cho mật không có thức ăn để tiêu hóa, lâu dài dịch mật sẽ tích tụ trong túi mật và đường ruột, cholesterol từ mật tiết ra sẽ dễ gây ra tình trạng sỏi mật.

Ngoài ra còn có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch, đái tháo đường type 2, viêm loét dạ dày, suy giảm miễn dịch, béo phì, táo bón…Do đó, dù một ngày của bạn có bận rộn đến đâu thì cũng hãy bớt chút thời gian để nạp đủ năng lượng cho cơ thể.

2. Lười uống nước

Việc uống nước không đủ sẽ khiến cơ thể mất nước, dẫn tới nhiều hệ lụy nghiêm trọng khác liên quan đến sức khỏe như huyết áp sẽ hạ thấp, nhịp tim tăng dẫn đến lưu lượng máu đến não chậm. Niêm mạc dạ dày mất nước có thể dẫn đến tăng lượng acid trong dạ dày và dễ gây ra chứng ợ nóng, cuối cùng tạo điều kiện gây viêm loét dạ dày. Đặc biệt, nguyên nhân hàng đầu gây ra sỏi thận cũng là do cơ thể thiếu nước. Vì vậy mọi người nên uống nhiều nước để bảo vệ cơ quan quan trọng này và bảo vệ cả sức khỏe tổng thể của mình.

3. Nhịn tiểu trước khi ngủ

Trước khi đi ngủ, nhiều người rõ ràng có ý muốn đi vệ sinh, nhưng vì lười hoặc bất cứ một lý do nào đó mà không muốn đi nữa, nên họ quyết định nhịn tiểu và lên giường đi ngủ.

Kết quả của việc này là tỉnh giấc giữa đêm để đi vệ sinh, khiến giấc ngủ bị ảnh hưởng. Nếu tình trạng cứ diễn ra như vậy sẽ khiến lượng nước tiểu tích trữ quá nhiều trong bàng quang. Đồng thời áp lực tăng lên khiến nước tiểu chảy ngược lên niệu quản và thận, dễ gây viêm thận, viêm tuyến tiền liệt và các bệnh lý khác.

Do đó, trước khi đi ngủ cần đi vệ sinh để thải hết độc tố tích tụ trong người.

Học người Nhật 2 thói quen sau để “thọ tỷ nam sơn”

Bên cạnh việc từ bỏ 3 thói quen xấu nêu trên, bạn cũng có thể kéo dài tuổi thọ của mình bằng cách học hỏi một số bí quyết trường thọ của người dân ở đất nước trường thọ Nhật Bản.

Theo đó, Nhật Bản luôn nằm trong top các quốc gia có tuổi thọ cao nhất thế giới. Dẫu vậy, bí quyết giúp họ trường thọ không phải là thói quen tập thể dục như nhiều người vẫn nghĩ. Trên thực tế, theo cuộc khảo sát do The Lancet Global Health công bố năm 2018, Nhật Bản đứng thứ 11 trong số những quốc gia ít rèn luyện thể thao nhất trên thế giới với chỉ 40% người Nhật thường xuyên tập thể dục. Vậy làm thế nào mà Nhật Bản luôn nằm trong Top những quốc gia sống thọ nhất thế giới? Thực ra bí mật một phần nằm ở 2 thói quen đơn giản dưới đây, nếu học hỏi họ, bạn cũng có thể kéo dài tuổi thọ của mình:

1. Ăn uống đúng cách

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng thói quen ăn uống của người dân đất nước mặt trời mọc có những lợi ích nhất định trong việc giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch và tử vong do mọi nguyên nhân. Vậy người Nhật ăn uống như thế nào hàng ngày để khỏe mạnh và sống thọ hơn?

Theo đó, thay vì nấu ăn "đậm vị", người Nhật lại ưa chuộng các phương pháp chế biến thức ăn nhẹ như ăn đồ sống, hấp, ướp lạnh và luộc. Hơn nữa,chế độ ăn uống của người Nhật thường "ít dầu, ít muối, ít gia vị" và cố gắng giữ trọn hương vị nguyên bản của thực phẩm. Chế độ ăn uống như vậy có thể giữ lại tối đa lượng cellulose, vitamin, khoáng chất và các dưỡng chất khác trong thực phẩm. Đồng thời giảm sản sinh chất gây ung thư, đây là yếu tố quan trọng giúp cơ thể khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ.

Các nghiên cứu trước đây đã phát hiện ra rằng thói quen ăn uống này của người dân đất nước mặt trời mọc cũng có những lợi ích nhất định trong việc giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch và tử vong do mọi nguyên nhân.

Một thói quen trong ăn uống giúp người Nhật sống khỏe hơn đó chính là chỉ "ăn no 80%".Thói quen này tốt cho hệ tiêu quá và tạo cảm giác no lâu, đảm bảo dinh dưỡng và năng lượng cho cơ thể. Đó là lý do mà trong các bữa ăn của người Nhật, bạn sẽ thấy



họ thường đựng và bày thức ăn vào những bát, đĩa nhỏ. Ngay cả đồ chua hay nước sốt cũng sẽ được chia thành nhiều phần, mỗi người một bát nhỏ. Tuy có nhiều loại đồ ăn nhưng số lượng mỗi món đều rất ít. Cách ăn uống này tuy đơn giản nhưng giúp họ khỏe hơn mỗi ngày.

2. Khám sức khỏe định kỳ

Các yếu tố liên quan đến tuổi thọ ở người Nhật không chỉ giới hạn ở chế độ ăn uống. Theo đó, thói quen thăm khám sức khỏe thường xuyên cũng là một yếu tố quan trọng giúp người Nhật sống thọ hơn. Trình độ y học của Nhật Bản được xếp vào top đầu thế giới, điều này tạo điều kiện nhất định cho người dân Nhật Bản có môi trường để chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Nếu bạn có thể đạt được những điều trên và duy trì một thái độ tích cực, bạn cũng có thể sống lâu như người Nhật!

(Tổng hợp)