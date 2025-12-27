Trùm Điền Quân mua kim cương tặng vợ: "Nay có tiền mới dám mua"

Vừa qua, ông trùm thứ hai của đế chế truyền thông giải trí Điền Quân là đạo diễn Khương Dừa đã đi mua trang sức kim cương tặng vợ nhân dịp kỷ niệm 12 năm ngày cưới.



Anh nói: "Sắp tới dịp kỷ niệm ngày cưới của tôi và bà xã. Năm vừa rồi tôi bận quá nên hai vợ chồng không kỷ niệm ngày cưới. Tôi cũng không có món quà nào cho bà xã.

Khương Dừa

Năm nay tôi cũng tính lẳng lặng cho qua luôn kỷ niệm ngày cưới nhưng thấy bà xã tội nghiệp quá nên tôi tranh thủ đi mua quà cho cô ấy.

Sau khi đi công việc về, tôi ghé qua cửa hàng trang sức ở phường An Đông, TP.HCM để mua cho bà xã một món quà".

Nói rồi, Khương Dừa bước vào một cửa hàng trang sức để lựa quà cho bà xã. Đó là một sợi dây chuyền kim cương có mặt hình hoa hồng.

Anh nói: "Bà xã tôi rất thích hoa hồng nên tôi mua một món trang sức có hình hoa hồng. Bình thường có thời gian tôi cũng hay trồng hoa hồng ở vườn cho bà xã nhưng nó sống không được lâu, lụi tàn nhanh lắm.

Mấy hôm nay sợi dây chuyền của bà xã tôi cũng mới bị rớt mất nên giờ tôi mua một sợi khác. Bữa giờ tôi chưa có tiền, nay có tiền mới dám mua".

Chủ tiệm trang sức biết Khương Dừa là ông trùm Điền Quân nên tiếp đón niềm nở và giới thiệu nhiều mẫu trang sức kim cương khác nhau. Khương Dừa nói: "Sao phụ nữ ai cũng mê kim cương nhỉ, tôi thì không mê kim cương. Tôi không mê gì hết, chỉ thích làm cái gì vui thì làm, sống vì niềm vui là chính".

Nam đạo diễn cũng chia sẻ về sự quan tâm, tình cảm của anh dành cho vợ: "Bà xã tôi là cô giáo nên hơn những người phụ nữ khác ngày 20/11.

Trong một năm thì tôi còn kỷ niệm các ngày như ngày quen nhau, ngày Valentine 14/2, ngày 8/3, sinh nhật vào tháng 7, kỷ niệm ngày cưới rồi tới 20/10, 20/11… Như vậy một năm 12 tháng thì hết 7 tháng tôi tặng quà cho bà xã nhưng nặng tiền nhất là ngày sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới.

Tôi mua quà đều âm thầm đi mua. Bà xã tôi giản dị lắm, không phải trưng diện, xe xua gì. Nhiều khi một sợi dây thôi mà bà xã đeo hoài, chỉ là đeo lâu quá nên bị cũ rồi đứt.

Bà xã tôi cũng cực khổ, vất vả nên lâu lâu tôi tặng một món quà cho bà xã vui. Tôi là người đàn ông, cố gắng đi làm cho vợ con, cha mẹ".