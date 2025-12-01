Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nữ NSƯT cầm 700 triệu đưa trùm Điền Quân: "Tôi lại lủi thủi về Mỹ"

01-12-2025 - 21:31 PM | Lifestyle

"Tuy đơn độc một mình nhưng trong lòng tôi được an ủi, yên vui" – Ngọc Huyền nói.

Vừa qua, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền đã gấp rút từ Mỹ về Việt Nam chỉ trong vài ngày để xử lý một số công việc quan trọng và từ thiện hỗ trợ người dân vùng bão lũ miền Trung.

Ngọc Huyền

Sau khi hoàn tất công việc, Ngọc Huyền lại lập tức ra sân bay để về lại Mỹ với lí do "còn mẹ già, con mọn ở Mỹ".

Tại sân bay, nữ nghệ sĩ tỏ ra tiếc nuối: "Tôi tính đi Nha Trang cùng Khương Dừa để cứu trợ bà con nhưng vì bão số 15 nên Khương Dừa phải dời lịch còn tôi không đổi lại vé máy bay được nên chỉ gửi tiền cho Khương Dừa rồi phải bay về Mỹ.

Đây là một dự định còn dang dở của tôi. Nhưng không sao, những gì có thể làm được tôi đã làm rồi và tôi đang hạnh phúc lắm.

Bên gia đình tôi có một cái tang và lần này về tôi cũng lo trọn vẹn tang lễ. Tôi nhẹ lòng vì gửi được nhiều quà cho bà con vùng bão lụt. Tôi gửi sang nhiều đoàn từ thiện khác nhau và mới đây đồng hành cùng Khương Dừa.

Cứ mỗi nơi, mỗi đoàn tôi gửi một chút nhưng tôi mãn nguyện vì đã làm được những gì trong khả năng của mình.

Tôi đã lo trọn vẹn từ gia đình tới xã hội, bạn bè, từ thiện, công việc làm ăn. Tuy chỉ ở Việt Nam mấy ngày thôi nhưng tôi đã lo chu toàn được những gì cần làm.

Tôi thích lắm, nhưng phải cái hơi đuối vì mấy bữa nay ngủ ít quá, phải đi làm nhiều việc. Giờ tôi lại lủi thủi về Mỹ. Tuy đơn độc một mình nhưng trong lòng tôi được an ủi, yên vui.

Với gia đình, tôi lo trọn vẹn. Với xã hội, tôi gửi được phần nào tấm lòng của mình tới bà con vùng lũ.

Chúng ta cùng hẹn với nhau ở Ngôi sao miệt vườn mùa 4 của Khương Dừa. Mọi người hãy vote cho tôi tại giải thưởng Ngôi Sao Xanh với hai phim Yêu nhau ngày nắng ấm và Kén cá chọn chồng.

Năm nay tôi rất hạnh phúc vì được đề cử hẳn 2 phim vào giải Ngôi Sao Xanh. Riêng phim Kén cá chọn chồng đã có đến 4 đề cử".

Được biết, trong lần về Việt Nam lần này, Ngọc Huyền cầm theo 700 triệu đồng quyên góp được từ bạn bè, người thân bên Mỹ và 25 triệu đồng là tiền riêng của gia đình Ngọc Huyền.

Cô đưa toàn bộ số tiền cho ông trùm thứ hai của Điền Quân là đạo diễn Khương Dừa để anh đem ra miền Trung cứu trợ bà con vùng bão lũ. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ còn ủng hộ tiền cho các đoàn thiện nguyện khác nhau.

PV

Thanh niên Việt

