Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam nghệ sĩ mù đi bán vé số bị cướp giật, được trùm Điền Quân Color Man giúp đỡ

17-11-2025 - 12:23 PM | Lifestyle

"Lúc trước tôi còn bán vé số, đờn ca đường phố nhưng bán vé số toàn bị người ta cướp giật mất, giật cả tiền nên thôi tôi bỏ bán vé số, đờn ca thôi cho an toàn" – nghệ sĩ Phú Cường nói.

Mới đây, đạo diễn Khương Dừa đã tới thăm nhà nghệ sĩ mù Phú Cường, người nghệ sĩ đường phố từng được ông trùm Điền Quân Color Man giúp đỡ, làm hẳn cho một liveshow riêng là Show diễn cuộc đời.

Nam nghệ sĩ mù đi bán vé số bị cướp giật, được trùm Điền Quân Color Man giúp đỡ- Ảnh 1.

Phú Cường và Khương Dừa

Khương Dừa nói: "Hôm nay tôi tới thăm nhà anh Phú Cường còn gọi là danh ca cầm nón hay ca sĩ micro nón vì mỗi lần đi diễn ở đường phố anh ấy đều đội nón và gắn micro ở nón để hát luôn.

Hồi trước anh Color Man cũng từng giúp đỡ anh Phú Cường, làm hẳn một chương trình riêng cho anh ấy là Show diễn cuộc đời, được bà con yêu thương, ủng hộ lắm.

Mới vừa rồi tôi casting Ngôi sao miệt vườn, anh Phú Cường cũng tham gia cùng anh Hải, anh Tuấn Dũng, cũng là những nghệ sĩ đường phố khác".

Căn nhà nghệ sĩ Phú Cường ở nằm sâu trong một vùng hẻo lánh, không có đường ô tô mà phải đi bộ rất xa mới vào được tới nơi. Tuy nhiên, căn nhà khá rộng và khang trang.

Nghệ sĩ Phú Cường chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình: "Tôi có một chỗ làm massge người mù nên công việc cũng bận rộn, đi hát ít hơn. Hôm nay tôi không đi hát mà ở nhà chờ Khương Dừa. Nhà này là của ông anh tôi.

Nam nghệ sĩ mù đi bán vé số bị cướp giật, được trùm Điền Quân Color Man giúp đỡ- Ảnh 2.

Phú Cường và Color Man

Mỗi lần tôi đi hát ngoài đường phố là có ông anh chở đi, cứ sáng đi chiều về. Bây giờ ở gần hết chỗ để hát thì tôi phải đi xa hơn, lên tới tận vùng xa, huyện An Phú để hát.

Tôi cũng có vợ con, bà xã đang đưa con đi học. Tôi có hai đứa con, con gái lớn học cấp ba còn con trai út học lớp 1, nhỏ xíu. Cuộc sống của tôi hiện giờ cũng tạm ổn".

Phú Cường cho biết, anh sinh năm 1985, học đờn và theo nghề đờn từ lâu. Sau này, anh đi học nghề massage rồi làm massage người mù, thỉnh thoảng vẫn đi hát.

"Lúc trước tôi còn bán vé số, đờn ca đường phố nhưng bán vé số có lần bị người ta cướp giật mất, giật cả tiền, nên thôi tôi bỏ bán vé số, đờn ca thôi cho an toàn", Phú Cường nói.

Trùm Điền Quân Color Man bị lừa

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
color man

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
3 người bạn chung tiền xây nhà kính bên vách núi, cùng nhau dưỡng già: Gian nan khởi nghiệp trở thành ký ức ấm áp, có nỗ lực có thành công

3 người bạn chung tiền xây nhà kính bên vách núi, cùng nhau dưỡng già: Gian nan khởi nghiệp trở thành ký ức ấm áp, có nỗ lực có thành công Nổi bật

Màn cải tạo nhà đỉnh nóc khiến 1,4 tỷ dân Trung Quốc vỗ tay: Hồi sinh 4 cuộc đời

Màn cải tạo nhà đỉnh nóc khiến 1,4 tỷ dân Trung Quốc vỗ tay: Hồi sinh 4 cuộc đời Nổi bật

Diệp Lâm Anh xin lỗi

Diệp Lâm Anh xin lỗi

11:40 , 17/11/2025
Đỗ Mỹ Linh cùng chồng Chủ tịch đưa con gái đi tiệm sách, lộ chi tiết liên quan chuyện mang bầu lần 2

Đỗ Mỹ Linh cùng chồng Chủ tịch đưa con gái đi tiệm sách, lộ chi tiết liên quan chuyện mang bầu lần 2

11:38 , 17/11/2025
Chàng trai được dân cư mạng "đẩy thuyền" làm con rể MC Quyền Linh là ai?

Chàng trai được dân cư mạng "đẩy thuyền" làm con rể MC Quyền Linh là ai?

11:09 , 17/11/2025
"Phú bà" sống trong biệt thự 185 tỷ: Lộng lẫy đến mức sang chấn thị giác, Google cạn từ khen

"Phú bà" sống trong biệt thự 185 tỷ: Lộng lẫy đến mức sang chấn thị giác, Google cạn từ khen

10:51 , 17/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên