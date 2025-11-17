Nam nghệ sĩ mù đi bán vé số bị cướp giật, được trùm Điền Quân Color Man giúp đỡ

Mới đây, đạo diễn Khương Dừa đã tới thăm nhà nghệ sĩ mù Phú Cường, người nghệ sĩ đường phố từng được ông trùm Điền Quân Color Man giúp đỡ, làm hẳn cho một liveshow riêng là Show diễn cuộc đời.



Phú Cường và Khương Dừa

Khương Dừa nói: "Hôm nay tôi tới thăm nhà anh Phú Cường còn gọi là danh ca cầm nón hay ca sĩ micro nón vì mỗi lần đi diễn ở đường phố anh ấy đều đội nón và gắn micro ở nón để hát luôn.

Hồi trước anh Color Man cũng từng giúp đỡ anh Phú Cường, làm hẳn một chương trình riêng cho anh ấy là Show diễn cuộc đời, được bà con yêu thương, ủng hộ lắm.

Mới vừa rồi tôi casting Ngôi sao miệt vườn, anh Phú Cường cũng tham gia cùng anh Hải, anh Tuấn Dũng, cũng là những nghệ sĩ đường phố khác".

Căn nhà nghệ sĩ Phú Cường ở nằm sâu trong một vùng hẻo lánh, không có đường ô tô mà phải đi bộ rất xa mới vào được tới nơi. Tuy nhiên, căn nhà khá rộng và khang trang.

Nghệ sĩ Phú Cường chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình: "Tôi có một chỗ làm massge người mù nên công việc cũng bận rộn, đi hát ít hơn. Hôm nay tôi không đi hát mà ở nhà chờ Khương Dừa. Nhà này là của ông anh tôi.

Phú Cường và Color Man

Mỗi lần tôi đi hát ngoài đường phố là có ông anh chở đi, cứ sáng đi chiều về. Bây giờ ở gần hết chỗ để hát thì tôi phải đi xa hơn, lên tới tận vùng xa, huyện An Phú để hát.

Tôi cũng có vợ con, bà xã đang đưa con đi học. Tôi có hai đứa con, con gái lớn học cấp ba còn con trai út học lớp 1, nhỏ xíu. Cuộc sống của tôi hiện giờ cũng tạm ổn".

Phú Cường cho biết, anh sinh năm 1985, học đờn và theo nghề đờn từ lâu. Sau này, anh đi học nghề massage rồi làm massage người mù, thỉnh thoảng vẫn đi hát.

"Lúc trước tôi còn bán vé số, đờn ca đường phố nhưng bán vé số có lần bị người ta cướp giật mất, giật cả tiền, nên thôi tôi bỏ bán vé số, đờn ca thôi cho an toàn", Phú Cường nói.