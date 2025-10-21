Trùm Điền Quân Color Man gặp lại nhân viên sau phá sản, phải tự bưng bê

Mới đây, Nguyễn Thị Ngân (biên tập nổi tiếng của công ty giải trí Điền Quân) đã tới thăm sếp cũ của mình là ông trùm Điền Quân tại Nha Trang.

Color Man và Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngân là biên tập nổi tiếng của Điền Quân, đứng sau nhiều chương trình gameshow đình đám như Giọng ải giọng ai, Thách thức danh hài… từng được Trấn Thành điểm mặt chỉ tên nhiều lần.

Sau khi Điền Quân phá sản, Nguyễn Thị Ngân vẫn tiếp tục làm giải trí cùng đạo diễn Khương Dừa, thực hiện các chương trình ca nhạc. Ngoài ra, cô còn là một Youtuber đình đám với kênh Youtube lên đến hơn 200 nghìn lượt theo dõi.

Trong chuyến đi công tác Nha Trang mới đây, Nguyễn Thị Ngân không quên ghé nhà hàng ăn sáng của Color Man để ủng hộ, hỏi thăm sếp cũ.

Nguyễn Thị Ngân đến đúng lúc Color Man đang trực tiếp đứng bán hàng. Ông tỏ ra bất ngờ và vui mừng, hào hứng khi được gặp lại người từng sát cánh cùng mình ở nhiều chương trình, thốt lên và hỏi liên tục: "Trời ơi, lâu quá rồi mới được gặp lại em. Em đi đâu qua đây? Ra Nha Trang lấy chồng à? Có Khương Dừa đi cùng em không?".

Tiếp đó, Color Man nhiệt tình giới thiệu các món của quán mình để mời nhân viên cũ:

"Ở đây có nhiều món, chủ yếu là các món Sài Gòn như bún riêu, canh bún, bánh mì chảo, bún chả… Hôm nọ, Khương Dừa cũng qua đây quay nhưng vừa quay xong ế luôn dù trước đó đang đông khách. Lần sau mà Khương Dừa tới chắc tôi đuổi đi luôn.

Quán này là bán đồ ăn sáng và trưa, buổi tối tôi còn một quán ăn nhậu bình dân, bán tới muộn, đồ ăn rất ngon, dân Nha Trang rất thích".

Thậm chí, Color Man còn tự tay bưng bê đồ ăn tới tận bàn cho Nguyễn Thị Ngân, khiến ai cũng bất ngờ khi một người từng là ông chủ lớn nay lại phục vụ chính nhân viên của mình trong tư cách khách hàng. Nguyễn Thị Ngân khá ngại ngùng, liên tục thốt lên: "Thôi anh ơi, để em tự bê, ngại quá! Anh ngồi chơi đi".

Nhưng Color Man vẫn tự tay bê. Ông còn cầm máy quay hộ Nguyễn Thị Ngân để cô ngồi ăn. Điều đó cho thấy, Color Man là người thích ứng được với mọi biến cố cuộc sống, chấp nhận vị trí hiện tại của bản thân. Nhân viên của Color Man cũng tiết lộ thêm: "Người dân ở đây quý anh Color Man lắm, hỏi ai cũng biết".