Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trùm Điền Quân Color Man gặp lại nhân viên sau phá sản, phải tự bưng bê

21-10-2025 - 15:50 PM | Lifestyle

Điều đó cho thấy, Color Man là người thích ứng được với mọi biến cố cuộc sống, chấp nhận vị trí hiện tại của bản thân.

Mới đây, Nguyễn Thị Ngân (biên tập nổi tiếng của công ty giải trí Điền Quân) đã tới thăm sếp cũ của mình là ông trùm Điền Quân tại Nha Trang.

Trùm Điền Quân Color Man gặp lại nhân viên sau phá sản, phải tự bưng bê- Ảnh 1.

Color Man và Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngân là biên tập nổi tiếng của Điền Quân, đứng sau nhiều chương trình gameshow đình đám như Giọng ải giọng ai, Thách thức danh hài… từng được Trấn Thành điểm mặt chỉ tên nhiều lần.

Sau khi Điền Quân phá sản, Nguyễn Thị Ngân vẫn tiếp tục làm giải trí cùng đạo diễn Khương Dừa, thực hiện các chương trình ca nhạc. Ngoài ra, cô còn là một Youtuber đình đám với kênh Youtube lên đến hơn 200 nghìn lượt theo dõi.

Trong chuyến đi công tác Nha Trang mới đây, Nguyễn Thị Ngân không quên ghé nhà hàng ăn sáng của Color Man để ủng hộ, hỏi thăm sếp cũ.

Nguyễn Thị Ngân đến đúng lúc Color Man đang trực tiếp đứng bán hàng. Ông tỏ ra bất ngờ và vui mừng, hào hứng khi được gặp lại người từng sát cánh cùng mình ở nhiều chương trình, thốt lên và hỏi liên tục: "Trời ơi, lâu quá rồi mới được gặp lại em. Em đi đâu qua đây? Ra Nha Trang lấy chồng à? Có Khương Dừa đi cùng em không?".

Trùm Điền Quân Color Man gặp lại nhân viên sau phá sản, phải tự bưng bê- Ảnh 2.

Tiếp đó, Color Man nhiệt tình giới thiệu các món của quán mình để mời nhân viên cũ:

"Ở đây có nhiều món, chủ yếu là các món Sài Gòn như bún riêu, canh bún, bánh mì chảo, bún chả… Hôm nọ, Khương Dừa cũng qua đây quay nhưng vừa quay xong ế luôn dù trước đó đang đông khách. Lần sau mà Khương Dừa tới chắc tôi đuổi đi luôn.

Quán này là bán đồ ăn sáng và trưa, buổi tối tôi còn một quán ăn nhậu bình dân, bán tới muộn, đồ ăn rất ngon, dân Nha Trang rất thích".

Thậm chí, Color Man còn tự tay bưng bê đồ ăn tới tận bàn cho Nguyễn Thị Ngân, khiến ai cũng bất ngờ khi một người từng là ông chủ lớn nay lại phục vụ chính nhân viên của mình trong tư cách khách hàng. Nguyễn Thị Ngân khá ngại ngùng, liên tục thốt lên: "Thôi anh ơi, để em tự bê, ngại quá! Anh ngồi chơi đi".

Nhưng Color Man vẫn tự tay bê. Ông còn cầm máy quay hộ Nguyễn Thị Ngân để cô ngồi ăn. Điều đó cho thấy, Color Man là người thích ứng được với mọi biến cố cuộc sống, chấp nhận vị trí hiện tại của bản thân. Nhân viên của Color Man cũng tiết lộ thêm: "Người dân ở đây quý anh Color Man lắm, hỏi ai cũng biết".

Color Man nói thẳng việc quay lại TP.HCM gây dựng Điền Quân sau phá sản

Theo Tùng Ninh

Thanh n

Từ Khóa:
Điền Quân

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trầm trồ trước đại công trình 18 tỷ USD của Vingroup ở tỉnh miền Bắc, trở thành dự án "khủng" nhất lịch sử

Trầm trồ trước đại công trình 18 tỷ USD của Vingroup ở tỉnh miền Bắc, trở thành dự án "khủng" nhất lịch sử Nổi bật

Người đàn bà nhung lụa nhận Paris là "tình cũ", trở lại sau 12 năm để đưa thời trang Việt ra trước thế giới

Người đàn bà nhung lụa nhận Paris là "tình cũ", trở lại sau 12 năm để đưa thời trang Việt ra trước thế giới Nổi bật

Tình cảnh không thể tồi tệ hơn của Triệu Lệ Dĩnh

Tình cảnh không thể tồi tệ hơn của Triệu Lệ Dĩnh

15:37 , 21/10/2025
Tiền vệ ĐT Việt Nam khoe ảnh cưới trên du thuyền cùng cô chủ tiệm vàng

Tiền vệ ĐT Việt Nam khoe ảnh cưới trên du thuyền cùng cô chủ tiệm vàng

15:24 , 21/10/2025
Lý do Lô Lô Chải từ bản nghèo thành làng du lịch tốt nhất thế giới

Lý do Lô Lô Chải từ bản nghèo thành làng du lịch tốt nhất thế giới

15:07 , 21/10/2025
Thêm 1 Á hậu Sen Vàng được gả làm dâu nhà hào môn?

Thêm 1 Á hậu Sen Vàng được gả làm dâu nhà hào môn?

14:55 , 21/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên