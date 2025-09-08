Color Man nói thẳng việc quay lại TP.HCM gây dựng Điền Quân sau phá sản

Mới đây, trùm Điền Quân Color Man đã tâm sự về việc trở lại TP.HCM để gây dựng lại đế chế truyền thông giải trí Điền Quân.



Color Man

Ông nói: "Hôm nọ, có một khách hàng tới nói với tôi rằng: "Tôi thấy anh ra Nha Trang làm đủ thứ, mở tiệm bánh mì, quán bia, nhà hàng, tiệm nước, cửa hàng tạp hóa… nhưng tôi chắc chắn anh không định cư ở Nha Trang".

Anh khách này còn bảo tôi: "Tôi tin chắc rằng, nếu có một cơ hội nào đó hoặc quý nhân nào đó thì anh kiểu gì cũng quay lại TP.HCM".

Anh ta còn hỏi tôi liệu trong 2 năm nữa có quay lại không nếu có người đồng ý đầu tư khôi phục lại Điền Quân.

Mới sáng nay, có một anh khách quý từ Buôn Mê Thuột tới nhắc tôi: "Color Man à, anh nhắc em, Nha Trang là bệ đỡ chứ không phải bệ phóng. Anh nói em vậy thôi".

Tôi thấy, hai người này đều có chung một ý kiến rằng không tin tôi sẽ ở Nha Trang lâu dài, chỉ nghĩ rằng tôi ở đây tạm bợ thôi. Tôi đang chờ một cơ hội nào đó để quay trở lại với Sài Gòn hoa lệ.

Tôi thấy câu hỏi này khá thú vị nên muốn chia sẻ luôn. Với tôi thì mọi thứ khác lắm. Tại thời điểm hiện tại, tôi thấy tư duy mình hơi khác. Tôi sống theo kiểu nhân duyên, dòng đời đưa đến đâu thì đi đến đó, không tính trước.

Cách đây 4 tháng, nhân duyên đưa tôi về với Nha Trang và tôi thấy cuộc sống ở đây rất thú vị, vui vẻ. Cuộc sống ở đây đương nhiên chậm hơn, không thể so với TP.HCM hay Hà Nội. Cuộc sống ở các đô thị lớn nhanh hơn rất nhiều.

Trong khi tôi lại là người siêu tốc độ, làm gì cũng nhanh, không muốn chậm. Cùng một lúc tôi có thể làm được rất nhiều việc vì năng lượng làm việc của tôi rất nhiều.

Tuy nhiên, câu hỏi của hai người kia khiến tôi suy nghĩ. Tôi cũng chợt suy nghĩ rằng nếu có một lời mời gọi nào đó, một cơ hội nào đó xảy ra, liệu tôi có còn ở lại Nha Trang hay không.

Tôi nói ra chắc mọi người không tin đâu. Lí do tôi ở Nha Trang, mở ra nhiều thứ kinh doanh đến vậy vì tôi muốn gắn bó lâu dài với vùng đất này.

Tôi cũng đang có rất nhiều lời mời gọi ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, chưa kể cũng có nhiều quý nhân muốn tài trợ cho tôi đưa Điền Quân trở lại. Nhưng tôi lại không mơ tưởng nhiều. Tôi đang hạnh phúc với những gì mình làm ở Nha Trang và tôi hợp đâu làm đó".