Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trùm Điền Quân Color Man bị lừa

04-09-2025 - 21:34 PM | Lifestyle

"Tôi không bán được hàng đã buồn rồi, nay còn bị lừa" – Color Man nói.

Mới đây, ông trùm đế chế truyền thông giải trí Điền Quân là Color Man Bửu Điền đã chia sẻ về chuyện bị lừa khi kinh doanh.

Trùm Điền Quân Color Man bị lừa- Ảnh 1.

Color Man

Ông nói: "Hôm nay, tôi gặp một chuyện khá bất ngờ vừa diễn ra cách đây ít phút. Sáng nay có một anh tên H. nhắn tin đặt bàn và hỏi tôi còn bàn buổi tối không.

Anh này kêu rằng đã đến quán tôi nhiều lần và hỏi tôi có nhớ không nhưng tôi không nhớ là ai nên có gọi lại hỏi cho rõ ràng thì anh ấy nói muốn đặt bàn cho 14 người vào lúc 18 giờ chiều.

Tôi mừng quá nên vội đồng ý vì có khách đặt bàn thì ai chẳng mừng. Tôi lập tức giới thiệu đủ các món của quán tôi. Nhưng anh này lại không đặt món luôn mà chuyển máy và bảo "anh làm việc với tài xế của tôi nhé".

Tôi lại phải tiếp tục gọi cho tài xế của anh này để hỏi han thì người tài xế này đặt quá trời món".

Trùm Điền Quân Color Man bị lừa- Ảnh 2.

Ngoài đặt món, người tài xế còn nhờ Color Man đặt hộ đồ uống ở đúng cơ sở mà sếp anh ta thích và còn gọi điện giục chuyển tiền trước cho đơn vị bán đồ uống hộ liên tục. Tuy nhiên hành động sau đó của người tự nhận là tài xế khiến trùm Điền Quân đình đám một thời nghi ngờ. Người này bất ngờ thu hồi hết tin nhắn trò chuyện.

Chính hành động bất nhất này khiền Color Man nhận ra mình đang bị lừa chuyển tiền: "Tôi biết ngay bị lừa nên nói thẳng mặt người đó là không lừa được tôi đâu. Thế là hắn cúp máy luôn. Tuy tôi chưa bị lừa chuyển tiền nhưng cũng mất công dọn hết các món ra rồi, đành phải mời bạn bè đến ăn hộ. Mấy nay trời mưa tôi không bán được hàng đã buồn rồi, nay còn bị lừa...", Color Man nói.

Được biết, sau khi Điền Quân phá sản, Color Man tới Nha Trang mở tiệm bánh mì và hiện tại mở thêm một nhà hàng gà.

Trùm Điền Quân Color Man về biệt thự tại TP.HCM làm một việc cho vợ con sau phá sản

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
“Bố Tùng” bên cạnh Mỹ Tâm và câu chuyện đời ít ai ngờ

“Bố Tùng” bên cạnh Mỹ Tâm và câu chuyện đời ít ai ngờ Nổi bật

Bí mật về chiếc áo dài viral trên sóng VTV ngày 2/9: Chuyện chưa kể của NTK Nguyễn Thơ Thơ

Bí mật về chiếc áo dài viral trên sóng VTV ngày 2/9: Chuyện chưa kể của NTK Nguyễn Thơ Thơ Nổi bật

Có tiền chưa chắc đã đủ: Áp lực “sống chất lượng” ở tuổi trung niên khiến tôi bất an

Có tiền chưa chắc đã đủ: Áp lực “sống chất lượng” ở tuổi trung niên khiến tôi bất an

21:14 , 04/09/2025
Mỹ Tâm lên tiếng sau Đại lễ

Mỹ Tâm lên tiếng sau Đại lễ

21:04 , 04/09/2025
Nam MC VTV xây nhà bề thế ở trung tâm TP.HCM, vợ nói: "Chôn vàng dưới đất giờ lấy ra xây"

Nam MC VTV xây nhà bề thế ở trung tâm TP.HCM, vợ nói: "Chôn vàng dưới đất giờ lấy ra xây"

20:40 , 04/09/2025
Đặc sản nòng nọc om măng rừng xứ Thanh: Món ăn khiến nhiều người sững sờ khi nghe tên

Đặc sản nòng nọc om măng rừng xứ Thanh: Món ăn khiến nhiều người sững sờ khi nghe tên

20:25 , 04/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên