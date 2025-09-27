Đệ tử ông trùm Điền Quân: Nữ CEO giàu có, tậu nhà mặt tiền TP.HCM khiến nhiều nghệ sĩ tới thăm

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội nổi lên một nhân vật mới với gương mặt xinh đẹp, nụ cười tỏa nắng, luôn đi cùng đạo diễn Khương Dừa - ông trùm thứ hai của đế chế truyền thông giải trí Điền Quân trong nhiều công việc, thiện nguyện. Rất nhiều người tò mò về xuất thân của cô gái này.

Dung Dăng Dung Dẻ cùng Khương Dừa và Ngọc Huyền

Là đệ tử Khương Dừa, tự bỏ tiền túi tài trợ sân khấu, nghệ sĩ

Cô gái đó là Dung Dăng Dung Dẻ, nổi tiếng trên mạng xã hội với kênh YouTube và TikTok Dung Dăng Dung Dẻ Home. Cô được các đồng nghiệp và khán giả gọi là "đệ tử Khương Dừa". Bản thân Dung Dăng Dung Dẻ cũng luôn gọi Khương Dừa là "sư phụ Khương Dừa".

Dung Dăng Dung Dẻ tên tật là Bùi Thị Dung. Khương Dừa biết đến Dung Dăng Dung Dẻ qua một cơ duyên đặc biệt khi đi làm răng. Từ đó, hai người kết mối thân tình. Khương Dừa thường xuyên dẫn Dung Dăng Dung Dẻ đi cùng mình trong các chuyến đi từ thiện, thăm hỏi những nghệ sĩ già neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn.

Về phía mình, Dung Dăng Dung Dẻ cũng luôn tích cực tham gia mọi hoạt động của Khương Dừa, từ gameshow tới phim ảnh, từ thiện. Bất cứ chuyến từ thiện, thăm hỏi nghệ sĩ nào của Khương Dừa cũng có mặt Dung Dăng Dung Dẻ và cô thường bỏ tiền tài trợ nhiều quà cáp. Cô cũng khá lễ phép, thân thiện và được lòng các nghệ sĩ lớn tuổi nhờ sự khéo léo của mình.

Dung Dăng Dung Dẻ và Ngọc Huyền trong phim

Tuy không phải một diễn viên chuyên nghiệp được đào tạo bài bản nhưng Dung Dăng Dung Dẻ vẫn được Khương Dừa tin tưởng giao vai trong một số web drama anh sản xuất, điển hình nhất là phim Kén cá chọn chồng, Sầu riêng. Trong đó, phim Sầu riêng từng thắng giải Ngôi Sao Xanh.

Nữ diễn viên khá nỗ lực trong việc học hỏi diễn xuất khi diễn cùng những nghệ sĩ gạo cội như Bảo Quốc, Bảo Chung, Kim Tử Long, Ngọc Huyền…

Không chỉ tham gia đóng phim và thiện nguyện cùng Khương Dừa, Dung Dăng Dung Dẻ còn đóng vai trò như một mạnh thường quân, rất xông xáo với các hoạt động nghệ thuật sân khấu cổ truyền miền Nam.

NSƯT Ngọc Huyền nhận định: ""Phá" ở đây là Dung đi từ thiện nhiều lắm, đi hết chỗ nọ tới chỗ kia. Tôi thấy Dung làm nhiều công tác xã hội, công tác từ thiện quá. Cứ nơi nào khó là có Dung. Lúc nào Dung cũng vui vẻ, lo hết cho mọi người, từ sân khấu kịch nói tới cải lương, điện ảnh, chỗ nào cũng thấy có mặt Dung".

Minh Nhí và Dung Dăng Dung Dẻ

Dung Dăng Dung Dẻ chia sẻ về công việc mình làm: "Cái nào tôi phụ được thì phụ, cũng chỉ là hạt cát, hạt bụi thôi. Tôi cũng cố gắng"

Nữ doanh nhân thành đạt, giàu có, gia đình viên mãn

Dung Dăng Dung Dẻ xuất thân là một nữ doanh nhân thành đạt, giàu có. Cô hiện là CEO của chuỗi nha khoa đình đám và công ty dược mỹ phẩm, chuyên bán nước giặt, nước rửa chén và nhiều loại hóa mỹ phẩm.

Nhờ làm việc chăm chỉ, tình hình kinh doanh của Dung Dăng Dung Dẻ khá phát đạt, đem lại nguồn kinh tế dồi dào cho cô. Cơ sở nha khoa của cô thường chào đón các nghệ sĩ nổi tiếng tới làm răng và cô cũng thường gửi nước giặt, nước rửa chén cho các nghệ sĩ.

Dung Dăng Dung Dẻ có đời sống hôn nhân viên mãn, con cái đủ đầy. Tuy nhiên, cô luôn giấu kín chồng trước truyền thông để đảm bảo riêng tư cá nhân.

Vợ chồng Dung Dăng Dung Dẻ sở hữu nhiều nhà, bất động sản. Trong đó có một căn chung cư cao cấp được nghệ sĩ Minh Cảnh ở mỗi khi ở Mỹ về.

Mới đây, Dung Dăng Dung Dẻ tậu một căn nhà mặt tiền 4 tầng khang trang tại trung tâm TP.HCM trị giá hàng chục tỷ. Nữ diễn viên tiết lộ, rất nhiều nghệ sĩ đã tới thăm nhà mới của cô dù mới dọn về được hai tháng.

Căn nhà mới tậu của Dung Dăng Dung Dẻ có diện tích khá rộng, mặt tiền lớn, nằm ở con đường trung tâm TP.HCM, xây mới toàn bộ, cao 4 tầng.

Ngay trước nhà, Dung Dăng Dung Dẻ để một kệ lớn trưng bày các sản phẩm cô bán. Tuy nhiên, nữ diễn viên nói: "Chồng tôi không cho kinh doanh gì ở nhà này hết nên tôi để trưng cho đẹp chứ không bán hàng ở đây. Đây chỉ là nhà để ở còn kinh doanh ở chỗ khác".

Căn nhà khá sâu, diện tích ước chừng khoảng 80m2. Bên trong nhà, Dung Dăng Dung Dẻ để một kệ lớn trưng bày thành quả là 2 bảng chứng nhận Youtube bạc.

Cô nói: "Căn nhà này ngang 4m, dài 20m, tổng là 80m2. Tôi tự lên ý tưởng nội thất rồi thuê người về làm. Tông màu chủ đạo là trắng và nâu. Thực ra tôi mang nhiều đồ cũ từ nhà cũ sang nhưng nhìn vẫn mới, không ai biết là đồ cũ.

Vợ chồng tôi đi làm cả ngày, thường chỉ có các con ở nhà nên ăn luôn trong bếp cuối cùng của nhà. Ở nhà có người giúp việc giúp tôi trông nom, cơm nước, nhà cửa, hỗ trợ tôi.

Trông gọn gàng vậy thôi chứ tôi dời 3 cái nhà rồi mới tới nhà này. Nhà có 1 tầng trệt, 3 tầng lầu, 1 tầng thượng. Tôi mua là nhà cũ xong sửa lại".

Trên tầng hai, Dung Dăng Dung Dẻ dành nguyên một phòng lớn để quần áo, phụ kiện, nhiều tới mức Nguyễn Thị Ngân phải thốt lên: "Trời ơi, tôi cứ tưởng đây là nhà của nghệ sĩ lớn hay một shop quần áo nào cơ, quá nhiều đồ".

Cô chia sẻ về đời sống gia đình: "Căn nhà này một tay tôi thiết kế hết nhưng cũng làm theo ý chồng. Vợ chồng tôi cùng hùn vốn mua. Gia đình tôi được cái tiền ai nấy giữ, tài chính bên nào bên đó giữ, nếu mua món lớn như nhà cửa thì hai bên cùng hùn vào. Chi phí gia đình, tiền học cho con cái thì chồng tôi lo hết, tôi chỉ lo thân mình và lo cho xã hội".