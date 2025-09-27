Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nữ khách hàng SN 2007 mang 50 triệu đồng tiền mặt đến tiệm vàng nhờ chuyển khoản cho shipper: Chủ cửa hàng lập tức mời công an xã đến làm việc

27-09-2025 - 14:48 PM | Sống

Nữ khách hàng này đến không mua hàng nhưng lại yêu cầu chuyển khoản giúp đến 1 tài khoản.

Ngày 26/9 vừa qua, Công an xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo qua mạng xã hội với thủ đoạn tinh vi.

Cụ thể, trước đó, cán bộ công an xã nhận được tin báo từ chị Nguyễn Thị Huyền, chủ tiệm vàng Huyền Hưng (thôn Hải Hà, xã Kỳ Lạc). Chị Huyền cho biết có một khách hàng là chị D. (sinh năm 2007, trú tại xã Kỳ Thượng) mang số tiền gần 50 triệu đồng đến nhờ chuyển cho một nhóm người lạ qua mạng xã hội. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, chị Huyền đã kịp thời liên hệ với lực lượng Công an để được tư vấn, đồng thời từ chối thực hiện giao dịch.

Làm việc với Công an, chị D. cho biết sáng cùng ngày nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ thông báo có đơn hàng chuyển phát nhanh. Sau đó, chị được yêu cầu kết bạn Zalo với một tài khoản tự xưng là shipper.

Lực lượng Công an đã mời chị D. cùng người nhà đến trụ sở để làm việc, giải thích. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Thông qua cuộc gọi video, tài khoản này cho chị thấy hình ảnh một nhóm người mặc trang phục giống Công an, Viện kiểm sát đang mở “kiện hàng” có chứa ma túy. Các đối tượng dọa rằng chị D có liên quan, nếu không hợp tác sẽ bị bắt giữ. Đồng thời, chúng yêu cầu giữ liên lạc liên tục, tuyệt đối không cho ai khác biết và chuyển gần 50 triệu đồng vào tài khoản do chúng cung cấp.

Do hoảng sợ, chị D đã mang tiền đến cửa hàng vàng của chị Huyền để nhờ chuyển khoản.  Tuy nhiên, do đã được cơ quan Công an tuyên truyền, cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo, chị Huyền kịp thời nhận diện sự việc, giữ lại số tiền và báo cho Công an xã Kỳ Thượng.

Ngay sau đó, lực lượng Công an đã mời chị D. cùng người nhà đến trụ sở để làm việc, giải thích, giúp nạn nhân hiểu rõ thủ đoạn lừa đảo và ngăn chặn kịp thời việc chuyển tiền cho các đối tượng.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh﻿

Đinh Anh

