Trùm Điền Quân cầm 1,2 tỷ đồng và 50 tấn hàng ra miền Trung làm 1 việc

Mới đây, ông trùm thứ hai của đế chế truyền thông giải trí Điền Quân là đạo diễn Khương Dừa đã cùng ekip tổ chức một chuyến đi cứu trợ bà con vùng lũ tại miền Trung.



Khương Dừa

Nam đạo diễn chia sẻ: "Đoàn chúng tôi đi 5 xe hàng cứu trợ, với khoảng hơn 50 tấn hàng. Anh em tôi gom góp và quyên góp lại được hơn 500 mấy chục triệu, tôi ước lượng như vậy vì mới đây còn một số bà con cô bác gửi lắt nhắt thêm nữa.

Chị Ngọc Huyền từ Mỹ về cũng cầm theo số tiền quyên góp được từ các bạn bè của chị bên đó là hơn 700 triệu để gửi cho bà con cô bác. Như vậy, đoàn tôi sẽ đi cứu trợ với hơn 50 tấn hàng và hơn 1 tỷ 200 triệu tiền mặt để gửi cho bà con cô bác.

Theo kế hoạch là tôi sẽ tới hai điểm ở Khánh Hòa. Ban đầu tôi định tới hai xã ở Phú Yên với 400 phần quà. Còn một xã tôi liên hệ thì các anh chị lãnh đạo bảo rằng bà con ở đó đã nhận được đồ cứu trợ nên đã tạm ổn.

Vì thế, tôi sẽ đi tìm những địa phương bị ngập lụt nặng mà chưa được hỗ trợ nhiều. Tôi tìm được hai điểm ở Khánh Hòa mà bà con cô bác chưa nhận được nhiều đồ cứu trợ nên sẽ tới đó.

Có hai chỗ mà bà con cô bác đi di tản xong bị cơn bão càn quét sập nhà cửa, tôi sẽ đến đó để gửi cho các hộ bị sập nhà một số kinh phí để giúp họ sửa chữa nhà. Tiếp đó, tôi sẽ tới những hộ khác để gửi mỗi hộ 500 ngàn đồng.

Của ít lòng nhiều, tôi cảm ơn bà con cô bác khắp trong ngoài nước đã gom góp yêu thương để gửi tới phụ tôi suốt 4, 5 ngày qua.

Tôi đi 4 xe, một xe tải to chở tôi cùng 3 xe nhỏ nữa để chở mọi người trong đoàn. Mỗi xe phải có hai tài xế để thay nhau lái cho đỡ mệt".

Khương Dừa tập kết đồ cứu trợ tại chính Hội quán Ngôi sao miệt vườn của anh, nơi mới đóng cửa vì vắng khách, không đủ bù lỗ. Anh cũng chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho mọi người trong ekip một cách chu đáo để chuẩn bị xuất phát.

Anh nói: "Số lượng hàng cứu trợ khá lớn, nhận hàng xong sập luôn cả cái chòi của tôi trong Hội quán Ngôi sao miệt vườn".