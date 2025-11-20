Cận cảnh cơ sở phải tạm dừng kinh doanh của ông trùm thứ 2 Điền Quân

Vừa qua, ông trùm thứ hai của đế chế truyền thông giải trí Điền Quân một thời đã thông báo tạm dừng kinh doanh Hội quán Ngôi sao miệt vườn khiến khán giả xôn xao. Rất nhiều người đã gọi điện, nhắn tin để hỏi thăm Khương Dừa, khiến anh phải tiếp tục lên tiếng.
Hội quán Ngôi sao miệt vườn được đích thân Khương Dừa đầu tư và trực tiếp lên ý tưởng, xây dựng. Anh nói: "Tôi mở Hội quán Ngôi sao miệt vườn này vào ngày 18 tháng 12 năm 2023, tới nay đã hoạt động được gần 2 năm".
Hội quán Ngôi sao miệt vườn là cơ sở kinh doanh lớn đầu tiên của Khương Dừa sau khi Điền Quân phá sản, nơi anh dồn nhiều tâm huyết, tiền bạc, công sức. Đây là nơi để anh kinh doanh giải trí, ăn uống và văn nghệ, ca nhạc. Đồng thời cũng là địa điểm ghi hình chương trình Ngôi sao miệt vườn.
Cơ sở kinh doanh có diện tích lên đến hơn nghìn mét vuông, rất rộng lớn, được chia làm nhiều khu khác nhau. Khương Dừa muốn xây dựng Hội quán Ngôi sao miệt vườn thành khu tổ hợp vui chơi giải trí gồm công viên, hàng ăn, giải khát, cà phê, nghe nhạc...
Bởi vậy, trong Hội quán Ngôi sao miệt vườn có các gian riêng để khách tới ăn uống thoải mái
Ngoài nhà hàng còn có quán cà phê theo phong cách miệt vườn miền Tây
Không gian khá rộng và được bài trí theo phong cách dân giã, gần gũi với người dân lao động, vốn là đối tượng khán giả chính của Điền Quân từ xưa đến giờ
Điểm khác biệt của Hội quán Ngôi sao miệt vườn là khu vực sân khấu để các nghệ sĩ lên trình diễn và khách bên dưới vừa ăn uống vừa thưởng thức văn nghệ
Rất nhiều nghệ sĩ nổi danh đã tới trình diễn tại Hội quán Ngôi sao miệt vườn như NSND Lệ Thủy, NSND Minh Vương, NSƯT Ngọc Huyền, nghệ sĩ Châu Thanh...
Nam đạo diễn trực tiếp làm MC dẫn dắt các chương trình tại Hội quán Ngôi sao miệt vườn
Một góc check in được yêu thích tại Hội quán ngôi sao miệt vườn, đậm chất miền Tây dân dã
Tuy nhiên, do lượng khách ngày càng vắng, kinh phí không đủ bù lỗ, cơ sở ngày càng xuống cấp nên Khương Dừa quyết định tạm ngưng kinh doanh. Anh nói: "Nhưng đắp được một thời gian thì tôi cũng cạn tiền, đắp hết nổi, nên giờ phải tạm ngưng. Tôi thấy nếu cứ duy trì thì bà con cô bác tốn kém, tôi cũng tốn kém, ai cũng cực".
"Cộng thêm nhiều lý do khác như mưa bão, triều cường, khán giả đi lại khó khăn. Tôi mời ca sĩ, nghệ sĩ về biểu diễn cũng nhiều rồi, có người mời đến 4, 5 lần nên không còn mới. Tôi chưa tìm được nghệ sĩ mới để mời tới phục vụ khán giả, nên Hội quán chưa có gì hấp dẫn" - Khương Dừa chia sẻ.
"Dù sao đi nữa tôi cũng sẽ cố gắng duy trì chỗ này. Nhìn đau lòng quá, 2 năm trước mới khai trương thì rực rỡ, giờ đúng kiểu sắp đóng cửa, nhìn mọi thứ tắt ngóm" - Khương Dừa xót xa.