Ông trùm thứ hai Điền Quân đau lòng: "Tôi không đổ lỗi cho ai"

Mới đây, ông trùm thứ hai của đế chế truyền thông giải trí Điền Quân là đạo diễn Khương Dừa đã tới thăm lại cơ sở kinh doanh vui chơi giải trí, văn hóa nghệ thuật của mình là Hội quán Ngôi sao miệt vườn.



Khương Dừa

Được biết, đây là mô hình kinh doanh đầu tiên Khương Dừa đầu tư làm sau khi Điền Quân phá sản.

Anh dùng Hội quán Ngôi sao miệt vườn để kinh doanh đồ ăn, thức uống, giải trí và ca nhạc tạp kỹ, đồng thời làm phim trường ghi hình chương trình Ngôi sao miệt vườn, mời nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tới tham dự. Nam đạo diễn cho biết, anh mở Hội quán Ngôi sao miệt vườn đã được 2 năm.

Tuy nhiên hiện tại, khi Khương Dừa tới thăm lại Hội quán Ngôi sao miệt vườn thì thấy cảnh khá điêu tàn, hoang vắng, xuống cấp, không có khách và triều cường ngập lên tận mắt cá chân.

Khương Dừa cũng thông báo sẽ tạm đóng cửa Hội quán này. Anh nói: "Tôi sẽ tạm ngưng Hội quán một thời gian. Tôi sẽ làm lại sân khấu để ghi hình chương trình Ngôi sao miệt vườn mùa 4.

Sau đó, tôi sẽ cân nhắc chỉnh sửa, nâng cấp lại Hội quán rồi mở trở lại để phục vụ bà con cô bác. Nếu được, tôi sẽ mở lại Hội quán sau khi ghi hình Ngôi sao miệt vườn mùa 4, vào khoảng đầu tháng 2 năm sau.

Thời điểm này Hội quán vắng khách, cộng thêm nhiều lý do khác như mưa bão, triều cường, khán giả đi lại khó khăn. Tôi mời ca sĩ, nghệ sĩ về biểu diễn cũng nhiều rồi, có người mời đến 4, 5 lần nên không còn mới. Tôi chưa tìm được nghệ sĩ mới để mời tới phục vụ khán giả, nên Hội quán chưa có gì hấp dẫn.

Một phần nữa do tôi cũng đi quay suốt, không có thời gian đầu tư, chăm sóc dẫn tới cơ sở vật chất xuống cấp, đồ ăn thức uống trung bình. Nhiều yếu tố khiến Hội quán vắng hơn lúc đầu".

Nói rồi, Khương Dừa cho khán giả xem sự xuống cấp của Hội quán miệt vườn. Anh xót xa: "Cái chòi này mấy tháng nay mưa quá nên xuống cấp rồi sập luôn. Tôi nhìn đau lòng lắm mà không biết làm gì hết, không làm gì được. Nâng lên cũng không được.

Bây giờ tôi sửa sang cũng tốn nhiều chi phí lắm vì ban đầu tôi đã khá chăm chút vào nó. Ban đầu tôi mở ra thì bà con cô bác tới đông quá, tôi bị vỡ trận nên lại phải mua thêm nhiều bàn ghế. Nhưng sau lại vắng nên đồ thừa ra.

Dù sao đi nữa tôi cũng sẽ cố gắng duy trì chỗ này. Nhìn đau lòng quá, 2 năm trước mới khai trương thì rực rỡ, giờ đúng kiểu sắp đóng cửa, nhìn mọi thứ tắt ngóm.

Tôi cũng không hối tiếc lắm dù tốn nhiều chi phí, công sức. Tôi vẫn vui vì bà con cô bác đã đến đây tham gia với tôi.

Tôi không theo sát nên thất bại nhưng tôi không đổ lỗi cho ai hết".