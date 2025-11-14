Hai ông trùm khét tiếng Điền Quân: Người phá sản đi xin làm thuê, người tạm ngưng kinh doanh vì hết tiền

Điền Quân được biết đến là một đế chế truyền thông giải trí lớn mạnh bậc nhất trong thời điểm trước dịch Covid-19, với hàng loạt chương trình truyền hình đình đám như Thách thức danh hài, Giọng ải giọng ai, Hát mãi ước mơ… Các chương trình này quy tụ loạt sao hàng đầu như Trấn Thành, Trường Giang, Việt Hương, Ngọc Sơn…

Color Man và Khương Dừa

Đứng sau Điền Quân là biên tập viên Color Man (giám đốc) và đạo diễn Khương Dừa (phó giám đốc). Cả hai cũng là nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội, nhà sáng tạo nội dung sở hữu kênh Youtube lên tới vài triệu lượt theo dõi, hàng tỷ view, danh tiếng không kém gì một sao hạng A.

Sau khi Điền Quân phá sản, hai người đều có công việc, cuộc sống mưu sinh của riêng mình.

Color Man phải đi xin việc làm bất động sản, buôn bán các mô hình ở Nha Trang

Sau khi Điền Quân phá sản, cuộc sống của Color Man đã bước sang một trang mới đầy thử thách. Từ một ông chủ truyền thông quyền lực, Color Man quay về với con đường kinh doanh thực tế hơn, tập trung vào chuỗi cửa hàng bánh mì và các sản phẩm thực phẩm, nước giải khát. Ông mở rộng thương hiệu bánh mì của mình tại TP. HCM và Nha Trang, trực tiếp tham gia vào việc tuyển dụng và quảng cáo.

Tuy nhiên, con đường này cũng không hề dễ dàng. Ông thừa nhận việc kinh doanh tiệm bánh gặp nhiều khó khăn do còn mới và lượng khách chưa ổn định.

Color Man đi xin việc

Chính trong bối cảnh gian nan đó, Color Man đã không ngần ngại chia sẻ những video về việc ông đi xin việc làm thêm, thậm chí là vị trí bảo vệ hoặc môi giới bất động sản tại Nha Trang với mức lương khiêm tốn 2 triệu đồng một tháng để kiếm thêm tiền "mua sữa cho con". Những clip này nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội, tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.

Việc ông trực tiếp tham gia vào các công việc mới, đi xe đạp lên núi tìm hiểu bất động sản, dù khó khăn nhưng vẫn giữ thái độ lạc quan, thể hiện một tinh thần bền bỉ và khả năng thích nghi đáng nể.

Color Man đã chứng minh rằng, dù đã ở tuổi gần 60 và trải qua hai lần phá sản, ông vẫn sẵn sàng "làm lính" và bắt đầu lại từ đầu. Ông chia sẻ rằng: "Tôi cũng từng làm chủ rồi phá sản làm lính, rồi lại lên làm chủ nhưng cũng lại phá sản, thì bây giờ làm lính tiếp".

Color Man bán hàng

Cùng với việc kinh doanh, Color Man vẫn duy trì kênh YouTube cá nhân với gần 2,5 triệu người theo dõi, nơi ông chia sẻ về cuộc sống, công việc mới và những bài học vượt qua thăng trầm.

Ngoài ra, Color Man còn mở rất nhiều mô hình kinh doanh ở Nha Trang bao gồm: tiệm nước mát Sài Gòn, tiệm ăn sáng, tiệm bia đồ nhậu, cửa hàng tạp hóa. Ông tiết lộ rằng mình không bỏ vốn mà có người tài trợ, ông chỉ là người đứng ra vận hành. Đặc biệt, trong hành trình kinh doanh của Color Man luôn có sự đồng hành, hỗ trợ của bà xã.

Cuộc sống hiện tại của Color Man là một sự pha trộn giữa thực tế kinh doanh khắc nghiệt và nghệ thuật làm truyền thông, nơi ông dùng chính câu chuyện và nghị lực của bản thân để tiếp tục tạo ra giá trị và kết nối với khán giả. Đó là một hình ảnh của sự linh hoạt, chịu đựng và không ngừng tìm kiếm cơ hội mới sau những thất bại lớn.

Tới thời điểm hiện tại, Color Man gần như xa rời, tách biệt hoàn toàn với showbiz, không giao lưu với nghệ sĩ nào. Tuy nhiên, ông vẫn ấp ủ làm lại các chương trình của Điền Quân nếu có cơ hội.

Khương Dừa làm nghệ thuật hăng say nhưng phải đóng cửa kinh doanh

Trái với Color Man, Khương Dừa không tập trung kinh doanh mà vẫn làm về nghệ thuật, đạo diễn phim ảnh, web drama, các chương trình ca nhạc tạp kỹ giải trí. Anh tự đứng ra lập một team riêng.

Trước khi Điền Quân sụp đổ, Khương Dừa đã nổi tiếng là một nhà sản xuất, đạo diễn tài năng, đứng sau thành công của nhiều chương trình giải trí ăn khách. Tuy nhiên, song song với công việc tại Điền Quân, anh đã xây dựng một kênh YouTube cá nhân vững mạnh mang tên mình, tập trung vào các nội dung mang tính đời thường, gần gũi và nhân văn.

Hiện tại, Khương Dừa là một trong những nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng lớn. Kênh YouTube của anh hiện có hơn 5,5 triệu người đăng ký, trở thành "mỏ vàng" giúp anh tiếp tục sản xuất và phát hành các chuỗi nội dung đa dạng.

Anh không còn bị bó buộc bởi khuôn khổ sản xuất gameshow truyền hình tốn kém mà chuyển sang các series video ngắn, khai thác câu chuyện cuộc sống của người lao động, các hoàn cảnh khó khăn hoặc những vấn đề xã hội.

Các video của Khương Dừa thường xoay quanh chủ đề thiện nguyện, giúp đỡ người nghèo, hoặc chia sẻ các câu chuyện về mẹ đơn thân, người có hoàn cảnh đặc biệt.

Anh dùng nguồn thu từ YouTube và các nhà tài trợ để thực hiện nhiều chuyến từ thiện ý nghĩa, qua đó lan tỏa thông điệp tích cực. Điều này đã tạo nên một hình ảnh cá nhân vững chắc và thu hút một lượng lớn khán giả trung thành, giúp anh không bị mất đi vị thế sau khi đế chế Điền Quân tan rã. Trong công việc, Khương Dừa vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhiều đồng nghiệp cũ.

Cuộc sống của Khương Dừa sau biến cố Điền Quân có thể không còn hào nhoáng như trước, nhưng lại mang tính chủ động và bền vững hơn. Anh đã thành công trong việc chuyển đổi từ vai trò nhà quản lý truyền thông sang một người kể chuyện (storyteller) và người truyền cảm hứng trên không gian số, chứng minh khả năng linh hoạt và thích ứng cao của một người làm truyền thông chuyên nghiệp.

Anh đạo diễn khá nhiều web drama thành công như Trùm nổ, Sầu riêng, thu hút hàng chục triệu view. Ngoài ra, Khương Dừa còn làm chương trình Ngôi sao miệt vườn. Anh giữ mối quan hệ thân thiết với rất nhiều nghệ sĩ lớn như Ngọc Huyền, Long Nhật, Bảo Quốc, Bảo Chung…

Song song chương trình Ngôi sao miệt vườn, Khương Dừa mở mô hình kinh doanh ăn uống, giải trí vui chơi Hội quán Ngôi sao miệt vườn.

Tuy nhiên mới đây, nam đạo diễn xót xa thông báo phải tạm đóng cửa mô hình này vì vắng khách, không đủ tiền bù lỗ.