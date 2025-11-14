Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thủ đoạn khiến nạn nhân biết là lừa đảo nhưng vẫn một mực đòi chuyển khoản 250 triệu đồng

14-11-2025 - 15:53 PM | Sống

Nhân viên ngân hàng BIDV chi nhánh tỉnh Cao Bằng phát hiện dấu hiệu bất thường của khách hàng nên đã chủ động tư vấn và khuyến cáo. Tuy nhiên, bà H một mực tin tưởng và đòi chuyển khoản.

Ngày 13/11 vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Ngân hàng BIDV chi nhánh tỉnh Cao Bằng đã kịp thời ngăn chặn thành công 1 vụ lừa đảo qua mạng xã hội Facebook.

Trước đó, do có một số việc cá nhân, bà H (trú tại tỉnh Cao Bằng) đã tìm kiếm sự giúp đỡ trên mạng xã hội. Lợi dụng tâm lý này, một đối tượng giả danh cán bộ Công an đang công tác tại Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đã liên hệ. Người này tự xưng đang “hỗ trợ giải quyết vụ việc” và yêu cầu bà H chuyển tiền để “làm việc”.

Chiều cùng ngày, bà H đến Ngân hàng BIDV chi nhánh tỉnh Cao Bằng để thực hiện giao dịch chuyển 250 triệu đồng. Qua trao đổi, nhân viên ngân hàng phát hiện dấu hiệu bất thường, nhận định đây có thể là vụ lừa đảo qua mạng, nên đã chủ động tư vấn, giải thích và khuyến cáo bà H về thủ đoạn tinh vi của tội phạm công nghệ cao. Tuy nhiên, do đối tượng lừa đảo liên tục gọi điện, xưng danh “cán bộ Công an” và đưa ra nhiều lý do thuyết phục, bà H vẫn một mực tin tưởng và muốn chuyển tiền.

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, ngân hàng đã tạm thời dừng giao dịch và báo ngay cho Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để phối hợp xử lý. Lực lượng Công an đã nhanh chóng có mặt, tuyên truyền, phân tích và hướng dẫn bà H nhận diện thủ đoạn lừa đảo. Sau khi được giải thích cặn kẽ, bà H đã hiểu rõ sự việc, kịp thời dừng giao dịch, tránh mất số tiền lớn.

Thủ đoạn khiến nạn nhân biết là lừa đảo nhưng vẫn một mực đòi chuyển khoản 250 triệu đồng- Ảnh 1.

Cán bộ Công an tỉnh Cao Bằng tuyên truyền, phân tích và hướng dẫn bà H nhận diện thủ đoạn lừa đảo. Ảnh: Bộ Công an

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Cao Bằng khuyến cáo nhân dân:

1. Cơ quan Công an không làm việc, không yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền qua mạng xã hội, điện thoại hay bất kỳ hình thức trực tuyến nào.

2. Mọi yêu cầu liên quan đến điều tra, xác minh, làm việc với công dân đều được thực hiện trực tiếp, đúng quy trình, tại trụ sở cơ quan công an có thẩm quyền.

Công an tỉnh Cao Bằng đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không liên hệ, không chuyển tiền cho bất kỳ đối tượng nào tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát hay Tòa án qua mạng xã hội. Khi gặp tình huống nghi vấn, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an

