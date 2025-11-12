Ngay 8h sáng, người phụ nữ 47 tuổi đã đến HDBank chuyển khoản để mua thùng hàng: Công an được báo tin, yêu cầu dừng giao dịch gấp
Nhân viên ngân hàng nhanh chóng phát hiện nữ khách hàng này có nhiều biểu hiện nghi vấn trong suốt quá trình giao dịch.
Theo công an tỉnh Đồng Nai, vào 8h ngày 10/11, chị Hoàng Thị Ngoan (SN 1978, trú tại khu phố Long Khánh 1, phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai) có mặt tại Ngân hàng HDBank - Phòng giao dịch Tam Phước. Tại đây, chị yêu cầu thực hiện giao dịch chuyển khoản số tiền 28 triệu đồng nhằm thanh toán tiền mua thùng hàng qua mạng.
Trong quá trình giao dịch, nhân viên ngân hàng nhanh chóng phát hiện chị Ngoan có nhiều biểu hiện nghi vấn, tâm lý không ổn định, nên đã kịp thời trình báo Công an phường Tam Phước.
Sau khi tiếp nhận thông tin và trực tiếp làm việc với chị Ngoan, Công an phường Tam Phước xác định đây là vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Từ đây, cán bộ Công an phường đã ngăn chặn, không để chị Ngoan thực hiện việc chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo.
Nhờ sự phối hợp nhanh chóng, hiệu quả giữa Công an phường Tam Phước và Ngân hàng HDBank - Phòng giao dịch Tam Phước, một vụ lừa đảo qua mạng bằng hình thức chuyển khoản đã được ngăn chặn kịp thời, giúp người dân tránh được thiệt hại về tài sản.
Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Đồng Nai
Nhịp sống thị trường