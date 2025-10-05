Doanh nghiệp trong hệ sinh thái Điền Quân của "Color man" nợ thuế gần 75 tỷ đồng

Theo thông báo công khai danh sách người nộp thuế nợ thuế kỳ tháng 8/2025 của Thuế cơ sở 14 TP.HCM (trước đây là Chi cục Thuế quận Bình Thạnh), có tổng cộng 1.165 người nộp thuế bị nêu tên với tổng số tiền nợ lên đến 1.114,46 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ba công ty trong hệ sinh thái của doanh nhân Đỗ Văn Bửu Điền, hay còn được biết đến với biệt danh "Color man", tiếp tục có mặt trong danh sách này với tổng số nợ gần 75 tỷ đồng.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Điền Quân Group ghi nhận số nợ gần 29,4 tỷ đồng. Hai pháp nhân khác có liên quan là Công ty Cổ phần giải trí số Điền Quân Network và Công ty Cổ phần giải trí số Điền Quân Network (HTKD) có số nợ lần lượt là 24,5 tỷ đồng và 20,97 tỷ đồng. Cả ba doanh nghiệp này đều có cùng địa chỉ đăng ký tại số 33 Vạn Kiếp, phường Gia Định, TP.HCM.

Dẫn đầu danh sách nợ thuế này là Công ty TNHH địa ốc Đất Lành với số nợ hơn 95,3 tỷ đồng. Theo sau là các doanh nghiệp như Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghệ Sài Gòn (54,2 tỷ đồng), Công ty TNHH xây dựng - đầu tư và kinh doanh địa ốc Tân Vũ Minh (hơn 40,3 tỷ đồng), và Công ty cổ phần Hưng Đạo Container (hơn 38 tỷ đồng).

Lý do các doanh nghiệp này bị công khai là vì đã quá hạn nộp thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước trên 90 ngày, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ.﻿

Công ty Cổ phần Điền Quân Group, thành lập năm 2006, từng là một trong những đơn vị sản xuất nội dung giải trí lớn ở phía Nam với các chương trình như "Thách thức danh hài", "Giọng ải giọng ai". Sự phát triển của công ty gắn liền với tên tuổi nhà sáng lập Đỗ Văn Bửu Điền, một cựu biên tập viên của Đài truyền hình TP.HCM (HTV).

Tuy nhiên, từ năm 2023 đến nay, các công ty trong nhóm này liên tục vướng vào danh sách nợ thuế và đã ngừng sản xuất các chương trình lớn. Được biết, ông Điền còn đứng tên đại diện cho nhiều doanh nghiệp khác, trong đó có một số đã ngừng hoạt động. Gần đây nhất, vào cuối tháng 5/2025, ông đã thành lập thêm hai công ty mới là Công ty TNHH nước mát Sài Gòn và Little Giants Entertaiment Company Limited.﻿