Loại cây hàng đầu được NASA đánh giá cực cao, nhà nào cũng nên có

Lợi ích của việc trồng nhiều cây xanh với không gian sống

Cây xanh không chỉ góp phần làm đẹp không gian sống mà còn mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho sức khỏe thể chất và tinh thần, đặc biệt trong giai đoạn đại dịch Covid-19. Theo khuyến nghị của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), một số loại cây trồng trong nhà có khả năng hỗ trợ lọc không khí, góp phần cải thiện chất lượng môi trường sống khi con người phải dành nhiều thời gian trong không gian kín.

Không ít người cho rằng cây cảnh chỉ mang giá trị trang trí. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học cho thấy tác dụng của cây xanh vượt xa yếu tố thẩm mỹ. Một công trình được công bố trên tạp chí Urban Clinical & Urban Greening cho biết, việc trồng cây trong nhà có mối liên hệ tích cực với sức khỏe tinh thần.

Nghiên cứu này dựa trên khảo sát khoảng 4.000 người đến từ nhiều quốc gia như Hy Lạp, Tây Ban Nha, Italy, Brazil… Kết quả cho thấy, 74% người tham gia cảm nhận tinh thần được cải thiện khi có cây xanh trong không gian sống. Những người duy trì thói quen trồng và chăm sóc cây ít rơi vào trạng thái căng thẳng, lo âu hay cảm xúc tiêu cực hơn so với nhóm không có cây cảnh trong nhà.

Theo các nhà nghiên cứu, lợi ích không chỉ đến từ việc ngắm nhìn sắc xanh của lá cây mà còn xuất phát từ chính quá trình chăm sóc. Các hoạt động như tưới nước, cắt tỉa, thay chậu được xem là một dạng “liệu pháp tinh thần”, giúp con người thư giãn, điều hòa cảm xúc và giảm áp lực tâm lý.

Bên cạnh đó, cây xanh còn đóng vai trò như những “máy lọc không khí tự nhiên”, có khả năng hấp thụ và giảm bớt một số chất ô nhiễm tồn tại trong môi trường trong nhà. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng trong bối cảnh dịch bệnh, khi con người hạn chế ra ngoài và tiếp xúc với không gian kín nhiều hơn.

Những loại cây được NASA đánh giá cao

Dưới đây là những loại cây được NASA đánh giá cao về khả năng cải thiện chất lượng không khí trong nhà.

Cây dây nhện (cỏ lan chi)

Theo nghiên cứu của NASA, dây nhện có thể loại bỏ tới khoảng 90% một số chất ô nhiễm phổ biến trong nhà, trong đó có formaldehyde – hợp chất được xếp vào nhóm có nguy cơ gây ung thư. Với đặc điểm lá dài, mảnh và rủ xuống, loài cây này giúp hấp thụ các chất độc phát sinh từ khói thuốc, sơn, dung dịch tẩy rửa hay chất đánh bóng đồ nội thất. Dây nhện dễ sống, thích nghi tốt với nhiều không gian như phòng tắm, phòng khách hay hành lang.

Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ là một trong những loại cây quen thuộc được NASA ghi nhận có khả năng làm sạch không khí, đặc biệt với các chất như formaldehyde, CO, benzen và toluen. Cây có sức sống bền bỉ, chịu được điều kiện ánh sáng yếu và không cần tưới nước thường xuyên. Tuy nhiên, lưỡi hổ khá nhạy cảm với nhiệt độ cao, vì vậy không nên đặt gần khu vực bếp nấu.

Cây trầu bà

Trầu bà thường được mệnh danh là “nhà vô địch” trong nhóm cây lọc không khí. Tán lá hình tim giúp cây hấp thụ các hợp chất độc hại như benzen, formaldehyde và xylene. Trầu bà sinh trưởng tốt trong điều kiện thiếu sáng, phù hợp với căn hộ chung cư. Dù vậy, lá cây có chứa calcium oxalate, có thể gây kích ứng nếu tiếp xúc hoặc nuốt phải, nên gia đình có trẻ nhỏ cần đặt cây ở vị trí an toàn.

Cây thiết mộc lan

Theo NASA, thiết mộc lan có khả năng giảm nồng độ formaldehyde và benzen trong không khí. Đây là loại cây thân gỗ nhỏ, thường được trồng làm cảnh trong nhà. Tuy nhiên, lá của thiết mộc lan có thể gây buồn nôn hoặc rối loạn tiêu hóa nếu ăn phải, vì vậy cần tránh để cây trong tầm với của trẻ em.

Hoa đồng tiền

Không chỉ mang lại vẻ rực rỡ cho không gian sống, hoa đồng tiền còn góp phần loại bỏ các chất độc như formaldehyde, benzen và trichloroethylene. Tuy nhiên, để sinh trưởng tốt, loài hoa này cần nhiều ánh sáng trực tiếp, phù hợp đặt gần cửa sổ hoặc ban công.

Cây cọ lá tre

Cọ lá tre là loại cây an toàn với con người và vật nuôi, phù hợp trồng trong chậu. Cây có khả năng hấp thụ formaldehyde – chất thường tồn tại trong các sản phẩm tẩy rửa gia dụng – đồng thời giảm benzen, toluen và xylen trong không khí. Cọ lá tre dễ chăm sóc, sinh trưởng chậm, thích hợp cho không gian trong nhà.

Cây lan ý

NASA từng công bố rằng một cây lan ý với diện tích lá khoảng 7.960 cm² có thể loại bỏ hơn 41.000 microgam benzen khỏi không khí trong vòng 24 giờ. Ngoài benzen, lan ý còn giúp giảm amoniac, formaldehyde và xylen. Tuy nhiên, cây cũng chứa canxi oxalat, có thể gây độc nếu nuốt phải, do đó cần đặt xa trẻ nhỏ.

Cây si

Si là loài cây có thể phát triển trong điều kiện ánh sáng yếu, phù hợp với không gian trong nhà. Cây có khả năng lọc các chất ô nhiễm như formaldehyde, toluen và xylen. Dù vậy, si không hiệu quả trong việc hấp thụ amoniac, benzen và trichloroethylene.

Chuối cảnh

Với tán lá lớn, chuối cảnh có diện tích bề mặt rộng, giúp hấp thụ nhiều chất độc và giải phóng lượng oxy đáng kể. Cây được xem như một “máy lọc không khí tự nhiên”, đặc biệt hiệu quả với formaldehyde. Do nhu cầu ánh sáng cao, chuối cảnh nên được đặt gần cửa sổ hoặc nơi có ánh sáng gián tiếp.

Cây vạn lộc

Vạn lộc là loại cây ưa bóng, thích hợp trồng trong nhà. Lá to giúp cây giải phóng nhiều oxy hơn vào không khí. Tuy nhiên, vạn lộc có chứa một lượng độc tố nhất định, có thể gây hại nếu ăn phải, vì vậy cần đặt xa tầm tay trẻ em và thú cưng.

Cây nha đam

Nha đam không chỉ quen thuộc trong y học dân gian mà còn có khả năng làm sạch không khí. Cây có thể phát triển trong điều kiện ánh sáng thấp và đã được chứng minh giúp giảm formaldehyde và benzen. Theo NASA, một cây nha đam với tổng diện tích lá khoảng 713 cm² có thể loại bỏ hơn 1.500 microgam formaldehyde trong 24 giờ.

