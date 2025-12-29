Chưa ai xô đổ được Công Vinh

Trong lịch sử Quả bóng vàng Việt Nam, cựu tuyển thủ Lê Công Vinh là một biểu tượng của sự nỗ lực và những kỷ lục dường như không thể xô đổ. Cho đến nay, những cột mốc mà tiền đạo xứ Nghệ thiết lập vẫn là thách thức lớn đối với mọi thế hệ đàn em.

Nhìn lại bảng thành tích của Công Vinh, người hâm mộ không khỏi trầm trồ trước khả năng "chinh phục" danh hiệu QBV từ khi còn rất sớm. Anh hiện đang nắm giữ hàng loạt kỷ lục ấn tượng:

Dấu ấn đậm nét nhất giúp Công Vinh trở nên khác biệt chính là sự thống trị tại giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam. Ngay từ tuổi 19, trong khi nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa còn đang chật vật tìm chỗ đứng, Công Vinh đã khiến cả làng bóng đá Việt Nam ngả mũ khi trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử giành QBV. Không dừng lại ở đó, anh tiếp tục thiết lập chuỗi kỷ lục vô tiền khoáng hậu là cầu thủ trẻ nhất giành 2 rồi 3 Quả bóng Vàng, và cũng là người duy nhất tính đến nay giữ kỷ lục giành danh hiệu cao quý này trong hai năm liên tiếp. Đặc biệt, cú đúp danh hiệu "Quả bóng Vàng" và "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm" trong cùng một mùa giải chính là lời khẳng định đanh thép cho một tài năng xuất chúng nảy mầm sớm nhưng lại vô cùng bền bỉ.

Lê Công Vinh với kỷ lục chưa ai có thể xổ đổ (Ảnh: FBNV)

Nếu những danh hiệu cá nhân tạo nên đẳng cấp của Công Vinh, thì bàn thắng vào lưới đội tuyển Thái Lan cách đây 17 năm mới chính là khoảnh khắc đưa anh trở thành cái tên huyền thoại.

Đó là một đêm lịch sử tại Mỹ Đình, từ cú đá phạt treo bóng đầy ý đồ của Minh Phương, Công Vinh đã thực hiện pha đánh đầu ngược đẳng cấp, ghi bàn thắng quyết định giúp đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch Đông Nam Á. Khoảnh khắc ấy không chỉ mang về một chiếc cúp, mà còn giải tỏa cơn khát danh hiệu kéo dài hàng thập kỷ của hàng triệu người hâm mộ nước nhà.

Công Vinh trở thành 1 trong 5 cầu thủ Việt Nam giành nhiều QBV nhất (Ảnh: TL)

Giờ đây, khi nhìn lại bức ảnh Công Vinh ngồi giữa những danh hiệu cá nhân lấp lánh, người ta không chỉ thấy ánh hào quang của một ngôi sao, mà còn thấy cả một hành trình khổ luyện. Những kỷ lục của anh vẫn đứng vững cùng thời gian như một thách thức cho các thế hệ kế cận. Cho đến hiện tại, Lê Công Vinh vẫn là một tượng đài về sự nỗ lực và thành công trong lịch sử bóng đá Việt Nam mà khó ai xổ đổ.

Công Vinh sau khi giải nghệ

Năm 2016, sau thất bại đầy tiếc nuối tại AFF Cup, Công Vinh chính thức tuyên bố giải nghệ trong những giọt nước mắt, khép lại 12 năm cống hiến tận tụy cho màu áo ĐTQG với tư cách là chân sút vĩ đại nhất (51 bàn thắng).

Sau giải nghệ, Công Vinh gây bất ngờ khi thử sức ở vai trò quản lý với chức danh Quyền Chủ tịch CLB TP.HCM, sau đó là thành lập Học viện bóng đá cộng đồng CV9. Bên cạnh đó, anh còn cùng bà xã Thủy Tiên xây dựng một cuộc sống gia đình viên mãn và lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh, quảng cáo, trở thành một trong những cựu danh thủ có sức ảnh hưởng lớn nhất trên mạng xã hội. Sau một thời gian dài sống kín tiếng, năm 2025 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Công Vinh với sự miệt mài trên giảng đường để hoàn tất bằng huấn luyện viên chứng chỉ B của AFC.