Bí mật của Công Vinh

Lê Công Vinh là cái tên gắn liền với những kỷ lục chói lọi, những bàn thắng quyết định, và đỉnh cao vô địch AFF Cup 2008 ở "phút 89" lịch sử. Thế nhưng, phía sau ánh hào quang ấy là một tuổi thơ đầy cơ cực và một bi kịch gia đình xót xa, được chính anh trải lòng một cách trần trụi trong cuốn tự truyện gây tiếng vang: "Phút 89". Đây cũng là những bí mật lần đầu được Công Vinh hé lộ.

Ra mắt vào năm 2018, cuốn sách không chỉ đơn thuần là hồi ký về sự nghiệp bóng đá mà còn là bức tranh đa chiều, khắc họa những góc tối của nền bóng đá Việt Nam và đặc biệt là những câu chuyện chưa từng được kể về cuộc đời cá nhân Công Vinh. Trong phần mở đầu của tự truyện, cựu tiền đạo này đã can đảm công khai một sự thật đầy đau đớn, đó là việc cha anh từng phạm tội buôn ma túy và bị kết án tù, tất cả xuất phát từ mong muốn đổi đời, cứu vớt gia đình khỏi cảnh bần hàn.

Tự truyện Lê Công Vinh ra mắt năm 2018

Tuổi thơ cơ cực của Công Vinh

Tuổi thơ của Công Vinh, cậu bé gầy gò, đen nhẻm ở miền quê Nghệ An, là chuỗi ngày đan xen giữa niềm vui hồn nhiên của trẻ thơ và gánh nặng mưu sinh khủng khiếp của người lớn. Cái tên "Vinh" mà cha mẹ đặt cho anh mang đầy đủ ý nghĩa của sự "vinh quang, vinh hiển", là ước mơ thay đổi số phận, thoát ly khỏi chốn làng quê nghèo khó. Nhưng cuộc đời lại không trải hoa hồng như ý nghĩa cái tên.

Trước khi nổi tiếng Công Vinh đã có tuổi thơ cơ cực

Trước khi bi kịch xảy ra, gia đình Công Vinh đã trải qua một thời gian ngắn ngủi tương đối "dễ thở" nhờ công việc buôn bán hàng hóa của cha anh, thậm chí còn mua được một chiếc xe Cub, cả một gia tài lớn ở Nghệ An thời bấy giờ. Tuy nhiên, tai họa liên tiếp ập đến, đẩy gia đình vào cảnh nợ nần.

Trong cuốn tự truyện Công Vinh cho biết mẹ anh bị lừa hết sạch tiền khi cho người khác vay nợ. Cha anh phải bán chiếc xe Cub quý giá để trả nợ. Sau đó cha thì bị xe tông dẫn đến vỡ xương bánh chè và phải nằm bó bột, không thể lao động suốt một năm trời. Toàn bộ tiền dành dụm đều tiêu tan, gia đình phải vay mượn khắp nơi.

Từ một người đàn ông gánh vác, cha Công Vinh bỗng trở thành "gánh nặng" với cái chân không gập được. Trong những tháng ngày tuyệt vọng đó, ông phải đối diện với áp lực khủng khiếp khi bốn đứa con nheo nhóc lúc nào cũng đói, các chủ nợ siết vòng vây và nhục mạ gia đình hàng ngày. Công Vinh viết: "Nhìn bốn đứa con nheo nhóc lúc nào cũng đói, bố không chịu nổi".

Năm 1998, khi Công Vinh 13 tuổi, cha anh nói với các con là đi Hà Tây (Hà Nội hiện tại) để mượn tiền dượng mua cái máy xay lúa, hứa hẹn sẽ về ngay. Mục đích bề ngoài là để các chị em Công Vinh xay lúa thuê kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Nhưng đó chỉ là lời nói dối để che giấu một quyết định liều lĩnh và sai lầm. Theo Công Vinh cha anh đã âm thầm nghe lời người ta đi buôn ma túy một chuyến, với hy vọng duy nhất là "đổi đời". Chuyến đi định mệnh đó đã chấm dứt bằng việc cha Công Vinh bị bắt giữ khi đang tàng trữ ma túy trong người. Ông bị tuyên án 12 năm tù.

Sau khi cha bị bắt, có lần Công Vinh bắt gặp mẹ anh bỏ thuốc chuột vào thức ăn và tuyên bố cả nhà sẽ cùng nhau ăn một bữa no rồi cùng chết. Chỉ có lời van xin khóc lóc của cậu bé Công Vinh mới kéo mẹ anh trở lại khỏi ý định kinh hoàng đó.

Câu chuyện về cha Công Vinh không nhằm mục đích biện hộ cho hành vi phạm pháp, mà là lời giải thích xót xa cho nguồn cơn bi kịch, đặt trong bối cảnh nghèo khó và bế tắc cùng cực của một gia đình. Sự kiện này đã trở thành một vết sẹo sâu đậm, hun đúc nên ý chí phi thường và khao khát vươn lên mãnh liệt của Lê Công Vinh sau này.

Chính nhờ những năm tháng tuổi thơ "dữ dội", chứng kiến mọi khổ đau, Công Vinh đã dùng trái bóng làm con đường duy nhất để thực hiện ước mơ "Vinh" mà cha mẹ đã gửi gắm.