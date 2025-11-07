Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công Vinh kiếm tiền thế nào?

07-11-2025 - 21:09 PM | Lifestyle

Nhìn lại thu nhập của Công Vinh trước khi giải nghệ.

Lê Công Vinh không chỉ được nhắc đến bởi tài năng trên sân cỏ mà còn là một trong những cầu thủ có thu nhập cao nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà. Trước khi tuyên bố giải nghệ năm 2016, mức lương và thu nhập mà Công Vinh tích lũy qua từng giai đoạn khiến nhiều người không khỏi choáng ngợp.

Công Vinh kiếm tiền thế nào?- Ảnh 1.

Công Vinh là một trong những cầu thủ có thu nhập đáng mơ ước trước khi giải nghệ (Ảnh: HA)

Khởi đầu khiêm tốn tại SLNA

Công Vinh bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp tại CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA). Những năm đầu, mức lương của anh chỉ khoảng dưới 20 triệu đồng/tháng, một con số khiêm tốn nếu so với giá trị của anh sau này. Dù vậy, với phong độ chói sáng và khả năng ghi bàn ổn định, Vinh nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các đội bóng lớn trong nước.

Bước ngoặt chuyển nhượng 

Năm 2008, Công Vinh tạo nên cú sốc trên thị trường chuyển nhượng khi rời SLNA để gia nhập Hà Nội T&T. Theo nhiều nguồn tin, thương vụ này mang lại cho anh khoản “lót tay” lên tới 8 tỷ đồng, mức kỷ lục tại V.League thời điểm đó. Lương hàng tháng của anh cũng tăng vọt lên khoảng 50 triệu đồng/tháng – một con số đáng mơ ước với các cầu thủ Việt Nam lúc bấy giờ.

Sau đó, Công Vinh tiếp tục đầu quân cho CLB Hà Nội ACB (còn gọi là Hà Nội của bầu Kiên). Hợp đồng này được cho là giúp anh bỏ túi 12–13 tỷ đồng tiền lót tay, kèm theo mức lương khoảng 70 triệu đồng/tháng.

Thử sức ở Nhật Bản 

Năm 2013, Công Vinh sang thi đấu cho Consadole Sapporo (Nhật Bản) theo dạng cho mượn. Dù chỉ thi đấu nửa mùa giải, anh vẫn nhận mức lương ấn tượng khoảng 7.000 USD/tháng (tương đương gần 150 triệu đồng/tháng thời điểm đó). Đây là giai đoạn giúp anh khẳng định hình ảnh cầu thủ Việt có thể thi đấu ở môi trường chuyên nghiệp quốc tế.

Những năm cuối cùng trong màu áo Bình Dương

Trở lại Việt Nam, Công Vinh gia nhập Becamex Bình Dương, một trong những CLB giàu tiềm lực nhất V.League. Tại đây, anh nhận mức lương được cho là không dưới 80 triệu đồng/tháng, cùng nhiều khoản thưởng khác từ CLB và hợp đồng quảng cáo.

Theo thống kê từ các nguồn báo chí trong nước, tổng số tiền “lót tay” mà Lê Công Vinh nhận được qua 3 lần chuyển nhượng chính thức vào khoảng 30 tỷ đồng. Cộng thêm tiền lương suốt hơn 15 năm thi đấu chuyên nghiệp, cùng các hợp đồng quảng cáo, đại diện thương hiệu, và hoạt động kinh doanh, tổng thu nhập của anh ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng, đây là con số rất hiếm thấy ở cầu thủ Việt trước năm 2016.

Mỹ Tâm lại tiếp tục được vinh danh

Theo Hải Đăng

Công Vinh

