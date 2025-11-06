Bạch dinh 22 tỷ rộng 1000m² của Công Vinh - Thuỷ Tiên
Nhà riêng của Công Vinh - Thuỷ Tiên gây ấn tượng vì sự hoành tráng.
Thủy Tiên và Công Vinh là hai cái tên quen thuộc trong làng giải trí và thể thao Việt Nam. Sau khi kết hôn, cặp đôi gây chú ý không chỉ bởi đời sống hôn nhân mà còn vì cơ ngơi hoành tráng tại TP.HCM. Biệt thự hiện tại của Thuỷ Tiên - Công Vinh được xây dựng và nâng cấp dựa trên nền móng của căn biệt thự cũ rộng 1000m2 - nơi gia đình chuyển về sinh sống từ giữa năm 2014. "Bạch dinh" này có thiết kế hiện đại pha nét cổ điển, nổi bật với tông trắng chủ đạo và được ước tính trị giá hàng chục tỷ đồng. Theo chia sẻ của chủ nhân, biệt thự được tu sửa từ năm 2021 và hoàn thiện vào năm 2022, mang đến không gian sống rộng rãi và tiện nghi hơn.
Khu vực sân vườn
Một trong những điểm nhấn nổi bật trong căn biệt thự của vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh là khoảng sân vườn rộng rãi, được ví như một công viên thu nhỏ. Dù lịch trình bận rộn, Thủy Tiên vẫn dành thời gian tự tay chăm sóc khu vườn của mình. Không chỉ trồng cây cảnh để tạo cảnh quan, cô còn bố trí riêng một khoảng đất cho rau xanh, vừa để cung cấp thực phẩm sạch cho gia đình, vừa mang lại cảm giác thư giãn.
Nữ ca sĩ chia sẻ, những khoảnh khắc cả gia đình cùng nhau tưới cây, tỉa lá hay thu hoạch rau là lúc cô cảm thấy bình yên nhất. Bao quanh biệt thự là nhiều loài cây xanh và hoa giấy rực rỡ với các gam màu vàng, hồng nổi bật trên nền tường trắng, giúp không gian thêm sinh động và tràn đầy sức sống.
Bên trong biệt thự
Sau khi được sửa sang, căn biệt thự của Thủy Tiên - Công Vinh vẫn giữ tông trắng chủ đạo nhưng không gian có phần thoáng đãng và hiện đại hơn trước. Phòng khách được mở rộng, nối liền với khu vực bếp và bàn ăn, tạo nên một không gian sinh hoạt chung liền mạch và tiện nghi. Theo những hình ảnh được Thủy Tiên chia sẻ, khu vực này đủ sức chứa gần 20 người, phù hợp cho những buổi tụ họp gia đình hoặc đón khách thân thiết.
Khu bếp được thiết kế tối giản nhưng vẫn toát lên sự tinh tế. Toàn bộ nội thất và tường đều phủ màu trắng, mang lại cảm giác sạch sẽ và sáng sủa. Cách bài trí gọn gàng, kết hợp ánh sáng tự nhiên giúp không gian bếp luôn thông thoáng, vừa hiện đại vừa ấm cúng.
