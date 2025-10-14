Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Con gái Công Vinh, Thủy Tiên giống bố hay mẹ?

14-10-2025 - 14:36 PM | Lifestyle

Con gái của cựu cầu thủ Lê Công Vinh và ca sĩ Thủy Tiên ngày càng ra dáng thiếu nữ.

Là con gái duy nhất của cặp đôi nổi tiếng làng bóng đá Việt Nam và giải trí Công Vinh - Thủy Tiên, bé Bánh Gạo (tên gọi ở nhà) luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Dù được sinh ra trong một gia đình nổi tiếng bậc nhất làng giải trí – thể thao Việt, nhưng suốt hơn 12 năm qua, hình ảnh của Bánh Gạo vẫn được bố mẹ hạn chế đăng tải.

Con gái Công Vinh, Thủy Tiên giống bố hay mẹ?- Ảnh 1.

Cô gái sở hữu dáng cao giống cả bố và mẹ

Con gái Công Vinh, Thủy Tiên giống bố hay mẹ?- Ảnh 2.

Bánh Gạo dọn dẹp bàn ăn khi có khách đến nhà

Con gái Công Vinh, Thủy Tiên giống bố hay mẹ?- Ảnh 3.

Hình ảnh bé Gạo được Thủy Tiên chia sẻ

Theo những chia sẻ công khai trên trang cá nhân của Thủy Tiên cách đây 2 năm con gái hiện đã cao trên 1m6, vóc dáng mảnh mai, đôi chân dài và phong thái chững chạc khiến nhiều người ngỡ ngàng vì “không nhận ra bé Bánh Gạo năm nào”. Nhiều người nhận xét, cô bé thừa hưởng vóc dáng thanh thoát và nước da sáng từ mẹ, trong khi gương mặt được cho là giống bố Công Vinh, nhất là sống mũi cao và nụ cười hiền.

Con gái Công Vinh, Thủy Tiên giống bố hay mẹ?- Ảnh 4.

Bánh Gạo ngày nhỏ xuất hiện cùng bố mẹ

Con gái Công Vinh, Thủy Tiên giống bố hay mẹ?- Ảnh 5.

Tính cách ngoan ngoãn, sống tình cảm

Dù ít khi xuất hiện, nhưng qua những chia sẻ nhỏ của Thủy Tiên, có thể thấy Bánh Gạo là cô bé ngoan ngoãn, lễ phép và sống rất tình cảm. Một người bạn thân của gia đình tiết lộ, khi có khách đến nhà, cô bé thường chủ động bày biện, dọn dẹp và giúp mẹ chuẩn bị đồ ăn, việc làm nhỏ nhưng thể hiện tính cách biết quan tâm, chu đáo.

Bánh Gạo hiện theo học tại một trường ở TP.HCM. Thủy Tiên và Công Vinh từng khẳng định, họ không nuông chiều con mà hướng con theo lối sống tự lập, biết trân trọng lao động.

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
8 người bạn thân góp 4,2 tỷ đồng "xây làng nghỉ hưu, dưỡng già bên tri kỷ", 8 năm sau chia tài sản: Có người trả 80 tỷ đồng

8 người bạn thân góp 4,2 tỷ đồng "xây làng nghỉ hưu, dưỡng già bên tri kỷ", 8 năm sau chia tài sản: Có người trả 80 tỷ đồng Nổi bật

Hoàng Thuỳ đứng 1 tiếng để dát vàng lên người: Chuyện gì đây?

Hoàng Thuỳ đứng 1 tiếng để dát vàng lên người: Chuyện gì đây? Nổi bật

Bên trong penthouse 80 tỷ vừa bị khám xét của Ngân 98 - Lương Bằng Quang

Bên trong penthouse 80 tỷ vừa bị khám xét của Ngân 98 - Lương Bằng Quang

14:08 , 14/10/2025
Mỹ nhân Vbiz được chồng đại gia giao hết tài sản: "Nếu xấu tính, em có thể đá anh ấy ra ngoài đường"

Mỹ nhân Vbiz được chồng đại gia giao hết tài sản: "Nếu xấu tính, em có thể đá anh ấy ra ngoài đường"

13:18 , 14/10/2025
Tình hình danh hài lừng lẫy miền Nam bị ung thư: Được mẹ chăm như em bé, không làm 1 việc

Tình hình danh hài lừng lẫy miền Nam bị ung thư: Được mẹ chăm như em bé, không làm 1 việc

11:55 , 14/10/2025
Tình cảnh đáng lo của cựu giám đốc từng kiếm hơn 2 tỷ đồng/năm

Tình cảnh đáng lo của cựu giám đốc từng kiếm hơn 2 tỷ đồng/năm

11:23 , 14/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên