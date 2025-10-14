Con gái Công Vinh, Thủy Tiên giống bố hay mẹ?

Là con gái duy nhất của cặp đôi nổi tiếng làng bóng đá Việt Nam và giải trí Công Vinh - Thủy Tiên, bé Bánh Gạo (tên gọi ở nhà) luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Dù được sinh ra trong một gia đình nổi tiếng bậc nhất làng giải trí – thể thao Việt, nhưng suốt hơn 12 năm qua, hình ảnh của Bánh Gạo vẫn được bố mẹ hạn chế đăng tải.

Cô gái sở hữu dáng cao giống cả bố và mẹ

Bánh Gạo dọn dẹp bàn ăn khi có khách đến nhà

Hình ảnh bé Gạo được Thủy Tiên chia sẻ

Theo những chia sẻ công khai trên trang cá nhân của Thủy Tiên cách đây 2 năm con gái hiện đã cao trên 1m6, vóc dáng mảnh mai, đôi chân dài và phong thái chững chạc khiến nhiều người ngỡ ngàng vì “không nhận ra bé Bánh Gạo năm nào”. Nhiều người nhận xét, cô bé thừa hưởng vóc dáng thanh thoát và nước da sáng từ mẹ, trong khi gương mặt được cho là giống bố Công Vinh, nhất là sống mũi cao và nụ cười hiền.

Bánh Gạo ngày nhỏ xuất hiện cùng bố mẹ

Tính cách ngoan ngoãn, sống tình cảm

Dù ít khi xuất hiện, nhưng qua những chia sẻ nhỏ của Thủy Tiên, có thể thấy Bánh Gạo là cô bé ngoan ngoãn, lễ phép và sống rất tình cảm. Một người bạn thân của gia đình tiết lộ, khi có khách đến nhà, cô bé thường chủ động bày biện, dọn dẹp và giúp mẹ chuẩn bị đồ ăn, việc làm nhỏ nhưng thể hiện tính cách biết quan tâm, chu đáo.

Bánh Gạo hiện theo học tại một trường ở TP.HCM. Thủy Tiên và Công Vinh từng khẳng định, họ không nuông chiều con mà hướng con theo lối sống tự lập, biết trân trọng lao động.