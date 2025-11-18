Cuộc sống hôn nhân của Công Vinh, Thủy Tiên sau 11 năm

Năm 2014, cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam Lê Công Vinh và ca sĩ Thủy Tiên chính thức về chung một nhà, khép lại hành trình hẹn hò và mở ra một chương mới trong đời sống cá nhân lẫn sự nghiệp. Sau 11 năm bên nhau, cặp đôi vẫn là một trong những hình mẫu hôn nhân được công chúng quan tâm, với tổ ấm bình yên và cách ứng xử tinh tế trước áp lực dư luận.

Công Vinh và Thủy Tiên vẫn giữ được mái ấm hạnh phúc sau bao sóng gió

Cuộc sống hôn nhân

Hiện tại, gia đình nhỏ của Công Vinh – Thủy Tiên gồm hai vợ chồng và cô con gái Bánh Gạo, sinh sống trong biệt thự rộng rãi tại TP. HCM. Ngôi nhà được chăm chút tỉ mỉ, tạo cảm giác ấm cúng và gần gũi, với một phần không gian dành cho vườn rau sạch thường xuyên được cặp đôi chia sẻ lên mạng xã hội.

Thủy Tiên ưu tiên dành thời gian chăm sóc con gái và tổ ấm, hạn chế xuất hiện trước công chúng, trong khi Công Vinh cân bằng giữa công việc cá nhân và đời sống gia đình.

Sau khi giải nghệ, Công Vinh thử sức ở nhiều vai trò trong bóng đá. Anh từng đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn , rồi Chủ tịch CLB TP HCM vào đầu năm 2017. Tuy nhiên, sau hơn một năm, anh quyết định từ chức vào tháng 5/2018 vì những mâu thuẫn về định hướng phát triển với ban lãnh đạo. Quyết định này không phải là sự kết thúc mà là bước chuyển để anh tập trung vào con đường huấn luyện viên, hướng tới chuyên môn sâu hơn.

Hiện tại, Công Vinh đang theo học các khóa HLV chứng chỉ C và B do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức , đồng thời được bầu làm lớp trưởng, thể hiện sự nghiêm túc và khả năng dẫn dắt. Anh cũng có kế hoạch tu nghiệp ở nước ngoài để nâng cao bằng cấp, hướng tới HLV cấp A hoặc Pro trong tương lai. Đây là bước đi chiến lược cho tham vọng tiếp tục gắn bó với bóng đá sau sự nghiệp cầu thủ.

Công Vinh gần đây đã bắt đầu trở lại với sự nghiệp, đầu tư đi học bằng huấn luyện viên. Trong khi đó Thủy Tiên khá kín tiếng và không còn tham dự sự kiện ca hát

Bên cạnh đó, hôn nhân của Công Vinh – Thủy Tiên vẫn giữ được sự ổn định và ấm áp. Cặp đôi xây dựng mối quan hệ dựa trên sự thấu hiểu và nhường nhịn. Dù từng có tin đồn rạn nứt, cặp đôi vẫn chứng minh được sự bền chặt của tình cảm. Công Vinh từng chia sẻ rằng trong hôn nhân, điều quan trọng không phải thắng thua mà là giữ được bình yên, và anh sẵn sàng nhường nhịn để duy trì hạnh phúc chung. Thủy Tiên cũng lựa chọn giữ kín đời tư, tập trung vào việc nuôi dạy con gái.

Sau 11 năm chung sống, Công Vinh – Thủy Tiên chứng minh rằng hôn nhân bền vững dựa trên tình yêu, sự thấu hiểu và khả năng giữ gìn bình yên trong gia đình. Họ không chỉ là hình mẫu của một gia đình nổi tiếng, mà còn cho thấy khả năng chuyển mình để phát triển sự nghiệp cá nhân. Công Vinh với tham vọng trở thành huấn luyện viên chuyên nghiệp, Thủy Tiên với vai trò giữ gìn tổ ấm và nuôi dạy con cái.