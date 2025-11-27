Tài sản từng gây sốt của Công Vinh

Đầu năm 2024, cựu tiền đạo nổi tiếng Công Vinh từng chia sẻ một bức ảnh. Trong khoảnh khắc đó, anh chọn phong cách giản dị với chiếc áo thun trắng quen thuộc. Dù không ăn diện cầu kỳ, gương mặt rạng rỡ và nụ cười sáng của anh vẫn đủ khiến người hâm mộ xuýt xoa.

Ngoài ngoại hình thu hút, chi tiết khiến cộng đồng mạng chú ý hơn cả chính là chiếc đồng hồ sang trọng anh đeo ở cổ tay. Theo thông tin lan truyền trên nhiều diễn đàn đồng hồ, mẫu phụ kiện này thuộc thương hiệu Patek Philippe, mẫu đồng hồ 5712R trong dòng Nautilus, phiên bản Rose Gold.

Giới sưu tầm đánh giá đây là một trong những dòng sản phẩm được săn đón hàng đầu của nhà chế tác Thụy Sĩ. Giá thị trường được cho là rơi vào khoảng từ 2,8 - 3 tỷ đồng, tuỳ vào tình trạng và độ hiếm của từng chiếc.

Patek Philippe từ lâu đã được xem là biểu tượng của ngành đồng hồ xa xỉ. Nhắc đến những cỗ máy thời gian đắt giá, giới mộ điệu gần như sẽ nghĩ ngay đến cái tên này. Thương hiệu Thụy Sĩ nổi tiếng bởi kỹ nghệ thủ công tinh vi, luôn kết hợp sự truyền thống và hiện đại trong từng thiết kế. Mỗi năm, tại sự kiện Watches & Wonders – nơi được ví như “lễ hội công nghệ thời gian” – Patek Philippe thường khiến người hâm mộ choáng ngợp với những tạo tác mới hội tụ kỹ thuật chế tác đỉnh cao và những bí truyền được lưu giữ qua hàng thế kỷ .

Không như nhiều hãng khác ưu tiên sản xuất số lượng lớn để mở rộng thị trường, Patek Philippe duy trì phương châm “ít nhưng tinh”. Số lượng đồng hồ tung ra mỗi năm được kiểm soát nghiêm ngặt nhằm đảm bảo từng chiếc khi rời khỏi xưởng đều đạt chất lượng hoàn hảo nhất. Chính cách vận hành khắt khe này khiến đồng hồ của hãng trở nên khan hiếm trên thị trường. Nhu cầu ngày càng tăng nhưng nguồn cung giới hạn tạo nên sự đắt đỏ đặc trưng – điều mà thương hiệu chưa bao giờ chịu đánh đổi chỉ để chiều lòng thị trường.

Mẫu đồng hồ 5712R thuộc dòng Nautilus là một trong những bộ sưu tập mang tính biểu tượng nhất của Patek Philippe. Dòng Nautilus được tạo nên bởi nhà thiết kế lừng danh Gerald Genta, người đứng sau thiết kế của nhiều mẫu đồng hồ thể thao xa xỉ bậc nhất thế giới.

Phiên bản 5712R sở hữu lớp vỏ vàng hồng 18K, mang đến vẻ đẹp ấm áp, sang trọng mà vẫn giữ được sự tinh tế vốn có. Kích thước vỏ 40 mm tạo nên độ cân đối hoàn hảo, phù hợp với nhiều dáng cổ tay.

Mặt số của chiếc đồng hồ gây ấn tượng mạnh bởi tông đen ghi được trang trí bằng họa tiết nằm ngang – điểm nhận diện quen thuộc của dòng Nautilus. Nhờ cách xử lý bề mặt đặc biệt, mặt số tạo hiệu ứng ánh sáng chuyển động tinh tế khi nghiêng cổ tay. Lớp kính sapphire chống xước hỗ trợ bảo vệ tối ưu, đồng thời giúp người đeo quan sát các chi tiết phức tạp bên trong một cách rõ ràng. Sự sang trọng của chiếc đồng hồ còn đến từ dây da cá sấu thủ công, được chế tác tỉ mỉ để mang lại cảm giác thoải mái và bền bỉ theo thời gian.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở bộ máy – phần được xem như “trái tim” của đồng hồ. Nautilus 5712R sử dụng bộ máy tự động 240 PS IRM C LU , sở hữu 29 chân kính, tần số dao động 21.600 nhịp/giờ và khả năng trữ cót khoảng 48 giờ. Đây là bộ máy được đánh giá cao trong giới chơi đồng hồ bởi sự ổn định, chuẩn xác và khả năng tích hợp nhiều tính năng phức tạp. Ngoài hiển thị giờ, phút, giây, bộ máy này còn có lịch ngày, chỉ báo mức năng lượng và đặc biệt là chức năng lịch tuần trăng – một chi tiết thường xuất hiện trên các mẫu đồng hồ cao cấp.

Bộ máy được hoàn thiện thủ công theo tiêu chuẩn Geneva Seal , một dấu chứng nhận danh giá thể hiện sự hoàn hảo trong chế tác đồng hồ truyền thống của Thụy Sĩ. Điểm nhấn ở phần chuyển động là rotor vàng 22K nằm tại trung tâm, vừa giúp tăng hiệu suất lên dây cót vừa tạo vẻ đẹp cơ học cuốn hút.

Không chỉ thu hút bởi thiết kế, Patek Philippe 5712R còn sở hữu loạt tính năng thực dụng nhưng vẫn đầy tính thẩm mỹ:

Lịch tuần trăng: Hiển thị chu kỳ mặt trăng một cách nghệ thuật, tạo nên sự lãng mạn và tinh tế cho người đeo.

Chỉ báo mức năng lượng: Giúp theo dõi tình trạng trữ cót, đảm bảo đồng hồ luôn vận hành ổn định.

Khả năng chống nước khoảng 60 m , phù hợp cho sinh hoạt thường ngày.

Dây da cá sấu thủ công: Mang lại sự thoải mái, sang trọng và độ bền cao.

Tất cả yếu tố trên tạo nên giá trị riêng của mẫu Patek Philippe Nautilus 5712R – lý do khiến chiếc đồng hồ trở thành phụ kiện nổi bật trên tay cựu danh thủ trong bức ảnh đầu năm. Nó không chỉ là một món đồ xa xỉ mà còn thể hiện sự tinh tế trong phong cách và gu thẩm mỹ của người sở hữu, đồng thời bảo toàn giá trị cao theo thời gian.

(Tổng hợp)